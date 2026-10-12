13 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

Международный день костюма. Неофициальный праздник, посвященный классическому мужскому и женскому костюму.

День без бюстгальтера. Акция, призывающая женщин провести день без этого предмета белья.

День «Побалуйте себя». Праздник, призывающий уделить время себе: сделать что-то приятное, отдохнуть или исполнить маленькую мечту.

Международный день неудачников. Юмористический день, в который можно посмеяться над своими промахами и ошибками.

День целомудрия. Неформальный повод поговорить о ценности чистоты помыслов и поступков.

Международный день скептиков. Праздник критического мышления.

День засыпающих деревьев. Поэтичный неофициальный праздник, связанный с осенним листопадом и подготовкой природы к зиме.

День рождения «Битломании». Дата, связанная с волной популярности группы The Beatles.