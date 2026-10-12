13 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 13 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День гидрографической службы ВМФ России
Профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала Гидрографической службы Военно-морского флота. Установлен приказом главнокомандующего ВМФ в 1997 году. Дата приурочена к созданию в 1827 году Управления генерал-гидрографа в составе Морского министерства — предшественника современной службы, отвечающей за навигационно-гидрографическое обеспечение флота.
День инфобизнесмена
Неофициальный профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере информационных продуктов, онлайн-обучения и цифрового предпринимательства.
Международные праздники 13 октября
В мире 13 октября отмечают следующие международные дни:
Международный день борьбы с тромбозом
Учрежден Международным обществом по тромбозу и гемостазу в 2014 году. Дата выбрана в честь дня рождения Рудольфа Вирхова, основоположника учения о тромбозе.
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1989 года. День посвящен повышению культуры безопасности, снижению рисков природных катастроф и укреплению устойчивости сообществ. В этот день проходят акции, образовательные мероприятия и кампании по подготовке к чрезвычайным ситуациям.
Международный день простого языка
Учрежден в 2011 году специалистами по коммуникациям. Цель праздника — пропаганда ясного, понятного языка в официальных документах, законах, инструкциях и публичных текстах, чтобы информация была доступна максимально широкому кругу людей.
Какие праздники отмечают 13 октября в других странах
В отдельных странах 13 октября приурочена к своим национальным событиям:
День работников железной дороги, Азербайджан. Профессиональный праздник железнодорожников страны.
День скорой медицинской помощи, Польша. Профессиональный праздник работников службы скорой помощи.
День военно-морских сил, США. Официальный праздник американского флота.
О-эсики, Япония. День памяти Нитирэна, основателя буддийской школы Нитирэн.
День предпринимателя, Вьетнам. Национальный праздник, посвященный развитию бизнеса и поддержке частной инициативы.
Церковные праздники 13 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Память священномученика Григория, епископа и просветителя Великой Армении
Святитель Григорий Просветитель в начале IV века обратил в христианство армянского царя Трдата и заложил основы Армянской апостольской церкви. Верующие вспоминают его подвиг и молятся о просвещении.
Память преподобного Григория Пельшемского, Вологодского
Русский святой XIV–XV веков, основатель Пельшемского монастыря. Известен аскетической жизнью и духовным наставничеством; в этот день совершаются службы в храмах, связанных с его именем.
Память святителя Михаила, митрополита Киевского и всея Руси
Первый митрополит Киевской Руси, по преданию прибывший вместе с князем Владимиром. Считается одним из основоположников русской церковной иерархии; день его памяти широко отмечается в православных храмах.
Необычные праздники 13 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Международный день костюма. Неофициальный праздник, посвященный классическому мужскому и женскому костюму.
День без бюстгальтера. Акция, призывающая женщин провести день без этого предмета белья.
День «Побалуйте себя». Праздник, призывающий уделить время себе: сделать что-то приятное, отдохнуть или исполнить маленькую мечту.
Международный день неудачников. Юмористический день, в который можно посмеяться над своими промахами и ошибками.
День целомудрия. Неформальный повод поговорить о ценности чистоты помыслов и поступков.
Международный день скептиков. Праздник критического мышления.
День засыпающих деревьев. Поэтичный неофициальный праздник, связанный с осенним листопадом и подготовкой природы к зиме.
День рождения «Битломании». Дата, связанная с волной популярности группы The Beatles.
День глупых высказываний. Юмористический день, когда можно вспомнить и посмеяться над самыми нелепыми фразами и оговорками.
Народные праздники и приметы на сегодня 13 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Михаил Соломенный. Народное название дня памяти святителя Михаила, митрополита Киевского.
В старину в это время женщины сжигали старую солому из матрасов и подушек, а затем набивали их свежей.
Считалось, что вместе со старой соломой уходят болезни и несчастья.
Если журавли уже улетели к этому дню — зима будет ранней и суровой.
Первый снег 13 октября предвещает, что зима еще не скоро.
Белка чисто вылиняла — к мягкой зиме.
Мороз на окнах утром — к приходу гостей.
Сухой снег — к урожайному будущему лету.
Кто родился в этот день
13 октября родились многие известные люди:
Петр Бартенев (1829). Русский историк, археограф и издатель. Основатель и многолетний редактор исторического журнала «Русский архив», один из родоначальников пушкиноведения.
Саша Черный (1880). Русский поэт Серебряного века, прозаик и журналист. Автор ярких сатирических и лирических стихотворений, получивших широкую популярность в начале XX века.
Маргарет Тэтчер (1925). Британский политик, первая женщина — премьер-министр Великобритании. Получила прозвище «Железная леди» и вошла в историю как один из самых влиятельных мировых лидеров второй половины XX века.
Марк Захаров (1933). Советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист СССР. Долгие годы возглавлял театр «Ленком», поставил знаменитые спектакли и фильмы, в том числе «Обыкновенное чудо» и «Юнона и Авось».
Савелий Крамаров (1934). Советский и американский актер. Прославился яркими комедийными ролями в фильмах «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию» и других картинах.
Саша Барон Коэн (1971). Британский актер, комик и сценарист. Создатель и исполнитель ролей Али Джи, Бората и Бруно, лауреат «Золотого глобуса».