Кадровик мобилка
Купить подписку
Общество
Читать 3 мин
13 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

13 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 13 октября отмечают День гидрографической службы ВМФ РФ и День уменьшения опасности стихийных бедствий. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 октября.

19 просмотров2 открытия
Автор

Какой сегодня праздник в России 13 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День гидрографической службы ВМФ России

Профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала Гидрографической службы Военно-морского флота. Установлен приказом главнокомандующего ВМФ в 1997 году. Дата приурочена к созданию в 1827 году Управления генерал-гидрографа в составе Морского министерства — предшественника современной службы, отвечающей за навигационно-гидрографическое обеспечение флота.

День инфобизнесмена

Неофициальный профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере информационных продуктов, онлайн-обучения и цифрового предпринимательства. 

Международные праздники 13 октября

В мире 13 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день борьбы с тромбозом

Учрежден Международным обществом по тромбозу и гемостазу в 2014 году. Дата выбрана в честь дня рождения Рудольфа Вирхова, основоположника учения о тромбозе. 

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1989 года. День посвящен повышению культуры безопасности, снижению рисков природных катастроф и укреплению устойчивости сообществ. В этот день проходят акции, образовательные мероприятия и кампании по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Международный день простого языка

Учрежден в 2011 году специалистами по коммуникациям. Цель праздника — пропаганда ясного, понятного языка в официальных документах, законах, инструкциях и публичных текстах, чтобы информация была доступна максимально широкому кругу людей.

Какие праздники отмечают 13 октября в других странах

В отдельных странах 13 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День работников железной дороги, Азербайджан. Профессиональный праздник железнодорожников страны. 

  • День скорой медицинской помощи, Польша. Профессиональный праздник работников службы скорой помощи. 

  • День военно-морских сил, США. Официальный праздник американского флота. 

  • О-эсики, Япония. День памяти Нитирэна, основателя буддийской школы Нитирэн. 

  • День предпринимателя, Вьетнам. Национальный праздник, посвященный развитию бизнеса и поддержке частной инициативы.

Церковные праздники 13 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Память священномученика Григория, епископа и просветителя Великой Армении

Святитель Григорий Просветитель в начале IV века обратил в христианство армянского царя Трдата и заложил основы Армянской апостольской церкви. Верующие вспоминают его подвиг и молятся о просвещении.

Память преподобного Григория Пельшемского, Вологодского

Русский святой XIV–XV веков, основатель Пельшемского монастыря. Известен аскетической жизнью и духовным наставничеством; в этот день совершаются службы в храмах, связанных с его именем.

Память святителя Михаила, митрополита Киевского и всея Руси

Первый митрополит Киевской Руси, по преданию прибывший вместе с князем Владимиром. Считается одним из основоположников русской церковной иерархии; день его памяти широко отмечается в православных храмах.

Необычные праздники 13 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Международный день костюма. Неофициальный праздник, посвященный классическому мужскому и женскому костюму. 

  • День без бюстгальтера. Акция, призывающая женщин провести день без этого предмета белья.

  • День «Побалуйте себя». Праздник, призывающий уделить время себе: сделать что-то приятное, отдохнуть или исполнить маленькую мечту. 

  • Международный день неудачников. Юмористический день, в который можно посмеяться над своими промахами и ошибками. 

  • День целомудрия. Неформальный повод поговорить о ценности чистоты помыслов и поступков. 

  • Международный день скептиков. Праздник критического мышления. 

  • День засыпающих деревьев. Поэтичный неофициальный праздник, связанный с осенним листопадом и подготовкой природы к зиме.

  • День рождения «Битломании». Дата, связанная с волной популярности группы The Beatles

  • День глупых высказываний. Юмористический день, когда можно вспомнить и посмеяться над самыми нелепыми фразами и оговорками.

Народные праздники и приметы на сегодня 13 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Михаил Соломенный. Народное название дня памяти святителя Михаила, митрополита Киевского.

  • В старину в это время женщины сжигали старую солому из матрасов и подушек, а затем набивали их свежей.

  • Считалось, что вместе со старой соломой уходят болезни и несчастья.

  • Если журавли уже улетели к этому дню — зима будет ранней и суровой.

  • Первый снег 13 октября предвещает, что зима еще не скоро.

  • Белка чисто вылиняла — к мягкой зиме.

  • Мороз на окнах утром — к приходу гостей.

  • Сухой снег — к урожайному будущему лету.

Кто родился в этот день

13 октября родились многие известные люди:

  • Петр Бартенев (1829). Русский историк, археограф и издатель. Основатель и многолетний редактор исторического журнала «Русский архив», один из родоначальников пушкиноведения.

  • Саша Черный (1880). Русский поэт Серебряного века, прозаик и журналист. Автор ярких сатирических и лирических стихотворений, получивших широкую популярность в начале XX века.

  • Маргарет Тэтчер (1925). Британский политик, первая женщина — премьер-министр Великобритании. Получила прозвище «Железная леди» и вошла в историю как один из самых влиятельных мировых лидеров второй половины XX века.

  • Марк Захаров (1933). Советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист СССР. Долгие годы возглавлял театр «Ленком», поставил знаменитые спектакли и фильмы, в том числе «Обыкновенное чудо» и «Юнона и Авось».

  • Савелий Крамаров (1934). Советский и американский актер. Прославился яркими комедийными ролями в фильмах «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию» и других картинах.

  • Саша Барон Коэн (1971). Британский актер, комик и сценарист. Создатель и исполнитель ролей Али Джи, Бората и Бруно, лауреат «Золотого глобуса».

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка