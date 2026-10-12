Организация не забрала весь объем товара у поставщика: можно ли вернуть аванс

Какие документы стоит собрать
Если в договоре прямо указано, что при невыборке товара покупателем, поставщик оставляет аванс себе, то покупатель не может требовать возврата.
В таком случае стоит документально зафиксировать факт невыборки (акты, уведомления) и действовать в рамках этого условия.
Если покупатель не смог забрать товар по вине поставщика, то это нужно подтвердить документами. Также можно направить поставщику письменное требование вернуть сумму аванса, ссылаясь на пункт договора.
Если поставщик отказывается добровольно вернуть сумму, покупателю стоит подготовить иск. Перед судебным заседанием можно попытаться провести сальдирование встречных требований (например, если у покупателя перед поставщиком есть задолженность за уже полученный товар).
После достижения соглашения, решение необходимо оформить в письменной форме (дополнительное соглашение о расторжении или иной документ, которые фиксирует прекращение обязательств в части невозвращенного аванса).
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Как отражать задолженность в учетах
В бухгалтерском учете задолженность можно списать как безнадежную. Для этого необходимо документально фактическое прекращение обязательства (с помощью акта сверки, письма контрагента и пр.).
В налоговом учете отражение сложнее. Если покупатель ранее принял к вычету НДС, то при списании задолженности по авансу необходимо восстановить сумму налога согласно пп. 3 п. 3 ст. 170 НК. Иначе возможны претензии от ФНС.
Со стороны валютного контроля тоже есть риск по просрочке возврата. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ резиденты должны обеспечивать возврат денежных средств, которые уплатили нерезиденту за товары (если их не ввезли) в соответствии со сроком из договора.
Если поставщик не возвращает сумму, покупателя могут привлечь к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП — штраф для юрлиц составляет от 5 до 30% от суммы невозвращенных средств.
Как только стало ясно, что возврат в срок невозможен, покупателю стоит начать оформление прекращения обязательств (акт, соглашение).
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