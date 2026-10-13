14 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 14 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День работников заповедного дела
Профессиональный праздник учрежден в 1999 году на Всероссийском семинаре-совещании директоров государственных заповедников во Владивостоке. Его отмечают сотрудники заповедников, национальных парков, заказников и профильных организаций, которые занимаются охраной природы.
Международные праздники 14 октября
В мире 14 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день стандартов
Дата выбрана в память о встрече делегатов 25 стран в Лондоне 14 октября 1946 года, когда было решено создать международную организацию по стандартизации. Праздник подчеркивает роль стандартов в экономике, безопасности и устойчивом развитии.
Всемирный день спирометрии и легочного здоровья
Цель дня — привлечь внимание к здоровью органов дыхания и важности ранней диагностики заболеваний легких.
Всемирный день мегаполисов
Праздник посвящен большим городам и проблемам урбанизации, устойчивого развития и качества жизни в мегаполисах.
Международный день утилизации электронных отходов
Дата направлена на повышение осведомленности о проблеме электронных отходов и необходимости их правильной переработки.
Какие праздники отмечают 14 октября в других странах
В отдельных странах 14 октября приурочена к своим национальным событиям:
День матери, Беларусь. Государственный праздник в честь матерей.
День учителя / День национального образования, Польша. Профессиональный праздник педагогов.
Праздник Хитона Господня (Мцхетоба), Грузия. Церковный и национальный праздник, связанный с историей Мцхеты.
День стандартизации, Беларусь. Национальный аналог Всемирного дня стандартов.
День предпринимателя, Таджикистан. Праздник, отмечающий вклад бизнеса в развитие экономики.
День Кишинева, Молдова. Городской праздник столицы.
День Ньерере, Танзания. День памяти первого президента страны Джулиуса Ньерере.
День юности, Конго. Праздник, посвященный молодежи.
День освобождения, Йемен. Национальная дата, связанная с историческими событиями борьбы за независимость.
Церковные праздники 14 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
Один из самых почитаемых праздников Русской православной церкви. Напоминает о чудесном явлении Богородицы во Влахернском храме Константинополя в 910 году, когда Она покрыла молящихся своим омофором.
День преподобного Романа Сладкопевца
Память святого, известного своими церковными песнопениями.
День памяти преподобного Саввы Вишерского, Новгородского
Святой подвижник, основатель монастыря на реке Вишере.
День памяти апостола от 70-ти Анании Дамасского, епископа
Святой, крестивший апостола Павла.
Собор Молдавских святых
Праздник всех святых, просиявших на молдавской земле.
Праздники икон Божией Матери: Касперовской, Псково-Покровской, Люблинской, Барской, Гербовецкой, Мятинской
Дни памяти этих чудотворных икон.
Необычные праздники 14 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День чак-чака. Неформальный праздник любителей традиционного татарского и башкирского лакомства.
День накопления жизненных сил. Символический повод задуматься о восстановлении энергии и заботе о себе.
День плетения облаков. Фан-праздник мечтателей и любителей красивых небес.
День рождения Винни-Пуха. Неофициальный праздник в честь литературного медвежонка.
Всемирный день за будущее без кариеса. Кампания, направленная на профилактику заболеваний зубов.
Международный день винограда «Прокупац». Праздник, посвященный сербскому сорту винограда.
Народные праздники и приметы на сегодня 14 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Покров. Народное название дня, связанное с церковным праздником. Считалось, что с Покрова начинается настоящая осень и первые холода. Девушки в этот день молились о женихах, а семьи готовились к зиме.
Если на Покров выпал снег — зима будет снежной и долгой.
Каков Покров, такова и зима: ясный день обещает мягкую зиму, а морозный — суровую.
Если журавли улетели до Покрова — зима будет ранней и холодной.
Ветер с севера на Покров — к морозной зиме, с юга — к теплой.
Кто родился в этот день
14 октября родились многие известные люди:
Рей Юри (1873). Американский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион. Несмотря на перенесенный в детстве полиомиелит, стал легендой прыжков с места.
Дуайт Эйзенхауэр (1890). 34-й президент США, генерал армии, верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Европе во время Второй мировой войны.
Андрей Еременко (1892). Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Командовал фронтами в Великой Отечественной войне, в том числе в Сталинградской битве.
Ральф Лорен (1939). Американский модельер и предприниматель, основатель бренда Polo Ralph Lauren. Создал один из самых узнаваемых стилей в мировой моде.
Павел Чухрай (1946). Российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ. Сын Григория Чухрая, автор фильмов Вор, Ключ и других.
Николай Андрианов (1952). Советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион. Один из самых титулованных спортсменов в истории гимнастики.
Алексей Касатонов (1959). Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Играл в знаменитой пятерке ЦСКА.
Валентин Юдашкин (1963). Российский модельер, народный художник РФ. Первый российский дизайнер, принятый в Парижский синдикат высокой моды.
Виктор Онопко (1969). Российский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта. Долгое время был капитаном сборной России.
Тимур Родригез (1979). Российский шоумен, певец, актер и телеведущий. Известен по Comedy Club, музыкальным проектам и телешоу.