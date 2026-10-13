14 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

С этой датой связаны несколько народных примет:

По народному календарю — Покров. Народное название дня, связанное с церковным праздником. Считалось, что с Покрова начинается настоящая осень и первые холода. Девушки в этот день молились о женихах, а семьи готовились к зиме.

Если на Покров выпал снег — зима будет снежной и долгой.

Каков Покров, такова и зима: ясный день обещает мягкую зиму, а морозный — суровую.

Если журавли улетели до Покрова — зима будет ранней и холодной.