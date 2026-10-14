15 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Праздник связан с указом от 15 октября 1809 года, когда в Москве и Санкт-Петербурге были учреждены Конторы адресов. Эти подразделения вели учет приезжающих на работу, выдавали билеты на жительство и выполняли полицейские и финансовые функции. Сегодня это профессиональный день работников адресно-справочных подразделений.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 15 октября

Международные праздники 15 октября

В мире 15 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день мытья рук

Учрежден в 2008 году Глобальным партнерством по мытью рук при поддержке ООН в рамках Международного года санитарии. Цель — напомнить, что мытье рук с мылом является простым и эффективным способом профилактики кишечных и респираторных инфекций.

Всемирный день студента

Дата связана с днем рождения индийского ученого и президента А. П. Дж. Абдул Калама и получила распространение как день, посвященный студенческой молодежи, ее роли в образовании и общественных изменениях.

Международный день кредитных союзов

Отмечается в третий четверг октября (в 2026 году — 15 октября). Праздник существует с 1948 года и посвящен кооперативным финансовым организациям, которые помогают людям решать денежные вопросы на некоммерческой основе.

Международный день сельских женщин