15 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 15 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День создания адресно-справочной службы Российского государства
Праздник связан с указом от 15 октября 1809 года, когда в Москве и Санкт-Петербурге были учреждены Конторы адресов. Эти подразделения вели учет приезжающих на работу, выдавали билеты на жительство и выполняли полицейские и финансовые функции. Сегодня это профессиональный день работников адресно-справочных подразделений.
Международные праздники 15 октября
В мире 15 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день мытья рук
Учрежден в 2008 году Глобальным партнерством по мытью рук при поддержке ООН в рамках Международного года санитарии. Цель — напомнить, что мытье рук с мылом является простым и эффективным способом профилактики кишечных и респираторных инфекций.
Всемирный день студента
Дата связана с днем рождения индийского ученого и президента А. П. Дж. Абдул Калама и получила распространение как день, посвященный студенческой молодежи, ее роли в образовании и общественных изменениях.
Международный день кредитных союзов
Отмечается в третий четверг октября (в 2026 году — 15 октября). Праздник существует с 1948 года и посвящен кооперативным финансовым организациям, которые помогают людям решать денежные вопросы на некоммерческой основе.
Международный день сельских женщин
Дата, установленная ООН, привлекает внимание к вкладу женщин, живущих в сельской местности, в продовольственную безопасность, развитие общин и экономику.
Какие праздники отмечают 15 октября в других странах
В отдельных странах 15 октября приурочена к своим национальным событиям:
День работников фармацевтической и микробиологической промышленности, Беларусь. Профессиональный праздник специалистов, занятых в производстве лекарств и биопрепаратов.
День учителя, Бразилия. Национальный праздник педагогов.
День студента, Индия. Связан с днем рождения А. П. Дж. Абдул Калама и посвящен молодежи, получающей образование.
День матери, Малави. Национальный праздник в честь матерей.
День бабушки и дедушки, Чили. Дата, посвященная старшему поколению.
День памяти короля-отца Нородома Сианука, Камбоджа. Национальный день памяти, связанный с фигурой бывшего монарха.
Церковные праздники 15 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День священномученика Киприана и святой мученицы Иустины
Святые III века, пострадавшие за веру. Киприан был известным волхвом, обратившимся в христианство, а Иустина — девой, сохранившей чистоту. Верующие молятся им об избавлении от злых чар и искушений.
День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова
Прославленный русский флотоводец, канонизированный как праведный воин. Известен непобедимыми морскими сражениями и глубокой верой.
День памяти преподобного Кассиана Угличского
Святой XV–XVI веков, основатель монастыря близ Углича. Известен подвижнической жизнью и духовным руководством.
Необычные праздники 15 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День импровизатора. Неофициальный праздник, посвященный умению быстро и творчески реагировать на ситуацию.
Международный день белой трости. Дата, привлекающая внимание к жизни незрячих людей и важности белой трости как символа независимости.
День собирания осенних листьев. Легкий сезонный повод выйти на природу и собрать красивые листья.
Международный день встряски. Неформальный день, когда предлагают сменить привычный ритм или заняться чем-то новым.
День здоровья груди. Посвящен вниманию к здоровью женщин и профилактике заболеваний.
Народные праздники и приметы на сегодня 15 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Куприян и Устинья. Народное название дня, связанное с памятью Киприана и Иустины.
Считалось, что святые помогают избавиться от злых чар и порчи. Женщины молились Устинье, мужчины — Куприяну.
Ссориться в этот день считалось плохой приметой — верили, что ссора может затянуться и принести неприятности.
По погоде судили о зиме: если день ясный и тихий, ждали мягкую зиму, а если ветрено и пасмурно — более суровую.
Кто родился в этот день
15 октября родились многие известные люди:
Михаил Лермонтов (1814). Великий русский поэт и прозаик, автор романа «Герой нашего времени», поэм «Мцыри» и «Демон», а также множества стихотворений, ставших классикой русской литературы.
Фридрих Ницше (1844). Немецкий философ, филолог и писатель, автор книг «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла». Его идеи оказали огромное влияние на культуру и философию XX века.
Илья Ильф (1897). Советский писатель и журналист, соавтор Евгения Петрова. Вместе они создали знаменитые романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» с бессмертным Остапом Бендером.
Вячеслав Бутусов (1961). Российский рок-музыкант, основатель и лидер группы «Наутилус Помпилиус». Автор и исполнитель хитов «Скованные одной цепью», «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде».
Николай Басков (1976). Российский эстрадный и оперный певец, народный артист России. Известен яркими выступлениями, популярными песнями и телепроектами.