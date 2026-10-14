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15 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

15 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 15 октября отмечают Всемирный день мытья рук, Всемирный день студента и День создания адресно-справочной службы. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 15 октября.

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Какой сегодня праздник в России 15 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День создания адресно-справочной службы Российского государства

Праздник связан с указом от 15 октября 1809 года, когда в Москве и Санкт-Петербурге были учреждены Конторы адресов. Эти подразделения вели учет приезжающих на работу, выдавали билеты на жительство и выполняли полицейские и финансовые функции. Сегодня это профессиональный день работников адресно-справочных подразделений.

Международные праздники 15 октября

В мире 15 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день мытья рук

Учрежден в 2008 году Глобальным партнерством по мытью рук при поддержке ООН в рамках Международного года санитарии. Цель — напомнить, что мытье рук с мылом является простым и эффективным способом профилактики кишечных и респираторных инфекций.

Всемирный день студента

Дата связана с днем рождения индийского ученого и президента А. П. Дж. Абдул Калама и получила распространение как день, посвященный студенческой молодежи, ее роли в образовании и общественных изменениях.

Международный день кредитных союзов

Отмечается в третий четверг октября (в 2026 году — 15 октября). Праздник существует с 1948 года и посвящен кооперативным финансовым организациям, которые помогают людям решать денежные вопросы на некоммерческой основе.

Международный день сельских женщин

Дата, установленная ООН, привлекает внимание к вкладу женщин, живущих в сельской местности, в продовольственную безопасность, развитие общин и экономику.

Какие праздники отмечают 15 октября в других странах

В отдельных странах 15 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День работников фармацевтической и микробиологической промышленности, Беларусь. Профессиональный праздник специалистов, занятых в производстве лекарств и биопрепаратов.

  • День учителя, Бразилия. Национальный праздник педагогов.

  • День студента, Индия. Связан с днем рождения А. П. Дж. Абдул Калама и посвящен молодежи, получающей образование.

  • День матери, Малави. Национальный праздник в честь матерей.

  • День бабушки и дедушки, Чили. Дата, посвященная старшему поколению.

  • День памяти короля-отца Нородома Сианука, Камбоджа. Национальный день памяти, связанный с фигурой бывшего монарха.

Церковные праздники 15 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День священномученика Киприана и святой мученицы Иустины

Святые III века, пострадавшие за веру. Киприан был известным волхвом, обратившимся в христианство, а Иустина — девой, сохранившей чистоту. Верующие молятся им об избавлении от злых чар и искушений.

День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова

Прославленный русский флотоводец, канонизированный как праведный воин. Известен непобедимыми морскими сражениями и глубокой верой.

День памяти преподобного Кассиана Угличского

Святой XV–XVI веков, основатель монастыря близ Углича. Известен подвижнической жизнью и духовным руководством.

Необычные праздники 15 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День импровизатора. Неофициальный праздник, посвященный умению быстро и творчески реагировать на ситуацию.

  • Международный день белой трости. Дата, привлекающая внимание к жизни незрячих людей и важности белой трости как символа независимости.

  • День собирания осенних листьев. Легкий сезонный повод выйти на природу и собрать красивые листья.

  • Международный день встряски. Неформальный день, когда предлагают сменить привычный ритм или заняться чем-то новым.

  • День здоровья груди. Посвящен вниманию к здоровью женщин и профилактике заболеваний.

Народные праздники и приметы на сегодня 15 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Куприян и Устинья. Народное название дня, связанное с памятью Киприана и Иустины.

  • Считалось, что святые помогают избавиться от злых чар и порчи. Женщины молились Устинье, мужчины — Куприяну.

  • Ссориться в этот день считалось плохой приметой — верили, что ссора может затянуться и принести неприятности.

  • По погоде судили о зиме: если день ясный и тихий, ждали мягкую зиму, а если ветрено и пасмурно — более суровую.

Кто родился в этот день

15 октября родились многие известные люди:

  • Михаил Лермонтов (1814). Великий русский поэт и прозаик, автор романа «Герой нашего времени», поэм «Мцыри» и «Демон», а также множества стихотворений, ставших классикой русской литературы.

  • Фридрих Ницше (1844). Немецкий философ, филолог и писатель, автор книг «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла». Его идеи оказали огромное влияние на культуру и философию XX века.

  • Илья Ильф (1897). Советский писатель и журналист, соавтор Евгения Петрова. Вместе они создали знаменитые романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» с бессмертным Остапом Бендером.

  • Вячеслав Бутусов (1961). Российский рок-музыкант, основатель и лидер группы «Наутилус Помпилиус». Автор и исполнитель хитов «Скованные одной цепью», «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде».

  • Николай Басков (1976). Российский эстрадный и оперный певец, народный артист России. Известен яркими выступлениями, популярными песнями и телепроектами.

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