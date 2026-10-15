Онлайн курсы вернулись
Купить подписку
Общество
Читать 3 мин
16 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

16 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 16 октября отмечают День службы дознания МВД РФ, Всемирный день продовольствия и Всемирный день анестезии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 октября.

3 открытия
Автор

Какой сегодня праздник в России 16 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День службы дознания МВД РФ

Праздник учрежден приказом МВД в 2002 году и приурочен к созданию 16 октября 1992 года специализированных подразделений дознания в системе органов внутренних дел. Сотрудники службы расследуют преступления небольшой и средней тяжести, защищая права пострадавших.

Международные праздники 16 октября

В мире 16 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день продовольствия

Учрежден в 1979 году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в память об основании организации 16 октября 1945 года. Цель — привлечь внимание к проблемам голода, недоедания и продовольственной безопасности.

Всемирный день анестезии (День анестезиолога)

Отмечается в память о первой успешной операции под эфирным наркозом, проведенной 16 октября 1846 года в Бостоне. Праздник подчеркивает важность безопасной анестезии.

Всемирный день хлеба

Учрежден в 2006 году Международным союзом пекарей и кондитеров. Дата совпадает с днем основания ФАО и подчеркивает значение хлеба как основного продукта питания.

Всемирный день здорового питания

Связан с темой продовольственной безопасности и направлен на популяризацию правильного рациона.

Всемирный день позвоночника

Призван обратить внимание на здоровье опорно-двигательного аппарата и профилактику заболеваний спины.

День аллерголога

Неформальный профессиональный праздник врачей, занимающихся диагностикой и лечением аллергических заболеваний.

Какие даты отмечают 16 октября в других странах

В отдельных странах 16 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День армянской прессы, Армения. В честь выхода первой армянской газеты и развития национальной журналистики.

  • День Военно-воздушных сил, Болгария. Профессиональный праздник болгарских военных летчиков и авиации.

  • День памяти Лиаката Али Хана, Пакистан. Посвящен первому премьер-министру страны, убитому в этот день в 1951 году.

  • День памяти жертв геноцида жителей Малой Литвы, Литва. День скорби, связанный с трагическими событиями, происходившими с населением этого исторического региона.

Церковные праздники 16 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Память священномученика Дионисия Ареопагита

Святой был учеником апостола Павла, первым епископом Афин и автором богословских трудов.

Трубчевская икона Божией Матери

День почитания чудотворного образа, связанного с городом Трубчевском.

Святая Маргарита Мария Алакок

Французская монахиня XVII века, которой были явления Святого Сердца Иисуса.

Необычные праздники 16 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День недотрог. Шуточный праздник, посвященный людям с обостренной чувствительностью и тем, кого легко задеть.

  • День нетворкинга. Посвящен развитию деловых и профессиональных связей.

  • День шефа / День босса. Неофициальный праздник, когда сотрудники благодарят руководителей.

  • Всемирный день «Запусти сердце». Неформальная дата, призывающая к заботе о сердечно-сосудистом здоровье и активному образу жизни

  • День северного ветра. Посвящен ветреной погоде и символическому началу холодного сезона.

  • Международный день действий против McDonald’s. Активистская дата, связанная с критикой глобальных сетей быстрого питания и их влияния на здоровье и окружающую среду.

Народные праздники и приметы на сегодня 16 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарюДенис Позимний (День Дионисия, Осенние лихорадки). В народе день святого Дионисия Ареопагита называли Денисом Позимним.

  • Считалось, что с этого времени холода становятся злее, а по земле начинают бродить «осенние лихорадки» — злые духи, насылающие болезни.

  • Люди старались защищать дом оберегами из осины, рябины, чеснока и полыни.

  • Если день теплый — морозов не будет до начала ноября.

  • Низкие темные облака предвещают холод и возможный снегопад.

  • Воробьи, беспокойно перелетающие с места на место, сулят ненастье.

  • Галки, собирающиеся в стаи и громко кричащие, обещают ясную погоду.

Кто родился в этот день

16 октября родились многие известные люди:

  • Пелагея Стрепетова (1850). Выдающаяся российская театральная актриса, прославившаяся трагическими ролями, в том числе Катериной в «Грозе» Островского. 

  • Оскар Уайльд (1854). Ирландский писатель, поэт и драматург, автор романа «Портрет Дориана Грея» и пьес «Как важно быть серьезным» и «Саломея».

  • Лев Чугаев (1873). Русский и советский химик, один из основоположников отечественной школы химии комплексных соединений, известный реакцией Чугаева.

  • Юджин О’Нил (1888). Американский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор пьес «Долгий день уходит в ночь» и «Страсти под вязами».

  • Иван Дыховичный (1947). Советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, известный фильмами «Черный монах» и «Мусульманин».

  • Евгений Хавтан (1961). Российский музыкант, гитарист и лидер группы «Браво», один из ярких представителей советской и российской рок-сцены.

  • Дмитрий Хворостовский (1962). Оперный певец, народный артист России, обладатель уникального баритона, выступавший на лучших сценах мира.

  • Илья Лагутенко (1968). Российский рок-музыкант, поэт и лидер группы «Мумий Тролль», автор множества популярных песен.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка