Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

16 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 16 октября отмечают День службы дознания МВД РФ, Всемирный день продовольствия и Всемирный день анестезии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 октября.