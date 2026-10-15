Какой сегодня праздник в России 16 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День службы дознания МВД РФ
Праздник учрежден приказом МВД в 2002 году и приурочен к созданию 16 октября 1992 года специализированных подразделений дознания в системе органов внутренних дел. Сотрудники службы расследуют преступления небольшой и средней тяжести, защищая права пострадавших.
Международные праздники 16 октября
В мире 16 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день продовольствия
Учрежден в 1979 году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в память об основании организации 16 октября 1945 года. Цель — привлечь внимание к проблемам голода, недоедания и продовольственной безопасности.
Всемирный день анестезии (День анестезиолога)
Отмечается в память о первой успешной операции под эфирным наркозом, проведенной 16 октября 1846 года в Бостоне. Праздник подчеркивает важность безопасной анестезии.
Всемирный день хлеба
Учрежден в 2006 году Международным союзом пекарей и кондитеров. Дата совпадает с днем основания ФАО и подчеркивает значение хлеба как основного продукта питания.
Всемирный день здорового питания
Связан с темой продовольственной безопасности и направлен на популяризацию правильного рациона.
Всемирный день позвоночника
Призван обратить внимание на здоровье опорно-двигательного аппарата и профилактику заболеваний спины.
День аллерголога
Неформальный профессиональный праздник врачей, занимающихся диагностикой и лечением аллергических заболеваний.
Какие даты отмечают 16 октября в других странах
В отдельных странах 16 октября приурочена к своим национальным событиям:
День армянской прессы, Армения. В честь выхода первой армянской газеты и развития национальной журналистики.
День Военно-воздушных сил, Болгария. Профессиональный праздник болгарских военных летчиков и авиации.
День памяти Лиаката Али Хана, Пакистан. Посвящен первому премьер-министру страны, убитому в этот день в 1951 году.
День памяти жертв геноцида жителей Малой Литвы, Литва. День скорби, связанный с трагическими событиями, происходившими с населением этого исторического региона.
Церковные праздники 16 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Память священномученика Дионисия Ареопагита
Святой был учеником апостола Павла, первым епископом Афин и автором богословских трудов.
Трубчевская икона Божией Матери
День почитания чудотворного образа, связанного с городом Трубчевском.
Святая Маргарита Мария Алакок
Французская монахиня XVII века, которой были явления Святого Сердца Иисуса.
Необычные праздники 16 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День недотрог. Шуточный праздник, посвященный людям с обостренной чувствительностью и тем, кого легко задеть.
День нетворкинга. Посвящен развитию деловых и профессиональных связей.
День шефа / День босса. Неофициальный праздник, когда сотрудники благодарят руководителей.
Всемирный день «Запусти сердце». Неформальная дата, призывающая к заботе о сердечно-сосудистом здоровье и активному образу жизни
День северного ветра. Посвящен ветреной погоде и символическому началу холодного сезона.
Международный день действий против McDonald’s. Активистская дата, связанная с критикой глобальных сетей быстрого питания и их влияния на здоровье и окружающую среду.
Народные праздники и приметы на сегодня 16 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Денис Позимний (День Дионисия, Осенние лихорадки). В народе день святого Дионисия Ареопагита называли Денисом Позимним.
Считалось, что с этого времени холода становятся злее, а по земле начинают бродить «осенние лихорадки» — злые духи, насылающие болезни.
Люди старались защищать дом оберегами из осины, рябины, чеснока и полыни.
Если день теплый — морозов не будет до начала ноября.
Низкие темные облака предвещают холод и возможный снегопад.
Воробьи, беспокойно перелетающие с места на место, сулят ненастье.
Галки, собирающиеся в стаи и громко кричащие, обещают ясную погоду.
Кто родился в этот день
16 октября родились многие известные люди:
Пелагея Стрепетова (1850). Выдающаяся российская театральная актриса, прославившаяся трагическими ролями, в том числе Катериной в «Грозе» Островского.
Оскар Уайльд (1854). Ирландский писатель, поэт и драматург, автор романа «Портрет Дориана Грея» и пьес «Как важно быть серьезным» и «Саломея».
Лев Чугаев (1873). Русский и советский химик, один из основоположников отечественной школы химии комплексных соединений, известный реакцией Чугаева.
Юджин О’Нил (1888). Американский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор пьес «Долгий день уходит в ночь» и «Страсти под вязами».
Иван Дыховичный (1947). Советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, известный фильмами «Черный монах» и «Мусульманин».
Евгений Хавтан (1961). Российский музыкант, гитарист и лидер группы «Браво», один из ярких представителей советской и российской рок-сцены.
Дмитрий Хворостовский (1962). Оперный певец, народный артист России, обладатель уникального баритона, выступавший на лучших сценах мира.
Илья Лагутенко (1968). Российский рок-музыкант, поэт и лидер группы «Мумий Тролль», автор множества популярных песен.