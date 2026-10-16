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17 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

17 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 17 октября отмечают День участкового терапевта и Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 17 октября.

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Какой сегодня праздник в России 17 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День участкового терапевта

Профессиональный праздник врачей, работающих на участке и оказывающих первичную медицинскую помощь населению.

День города Петропавловск-Камчатский

Городской праздник столицы Камчатского края, приуроченный к исторической дате основания поселения.

Международные праздники 17 октября

В мире 17 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Учрежден ООН для привлечения внимания к проблеме бедности и поддержки усилий по ее искоренению.

Всемирный день травм

Посвящен вопросам профилактики травматизма и безопасности.

Всемирный день пения

Направлен на популяризацию вокального искусства и радость совместного пения.

Международный день ремонта

Призван обратить внимание на ценность ремонта вещей вместо их выбрасывания.

Какие праздники отмечают 17 октября в других странах

В отдельных странах 17 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День сладостей, США. В честь сладостей и десертов.

  • День цифрового сообщества, Индия. В честь развития цифровых технологий и онлайн-сообществ.

  • День верности, Аргентина. В честь верности и преданности.

  • Национальный день полиции, Таиланд. В честь сотрудников полиции страны.

  • День памяти Дессалина, Гаити. В честь Жан-Жака Дессалина, лидера борьбы за независимость.

Церковные праздники 17 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти святителя Варсонофия Тверского

Святитель Варсонофий — епископ Тверской, известный своей подвижнической жизнью и духовными трудами.

Собор Казанских святых

День прославления святых, связанных с Казанской землей.

День обретения мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия Тверского

Память обретения мощей двух святителей, почитаемых в Казанской епархии.

День памяти священномученика Иерофея Афинского

Священномученик Иерофей — ученик апостола Павла и первый епископ Афин.

Необычные праздники 17 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День посиделок при свечах. Неформальный праздник уютных вечеров в полумраке при зажженных свечах.

  • День домашнего кино. Дата, посвященная просмотру фильмов дома в комфортной обстановке вместо похода в кинотеатр.

  • Возвышенный день. Шуточный повод вспомнить о возвышенных чувствах, идеях и романтическом настроении.

  • День лешего. Неофициальный праздник, связанный с народными поверьями о лесном духе, который в этот день уходит на зимнюю спячку.

  • День черники. Посвящен полезной ягоде, богатой витаминами и антиоксидантами, которую ценят за целебные свойства.

  • День «Наденьте что-нибудь безвкусное». Веселый праздник, призывающий надеть самый нелепый или безвкусный наряд.

  • День электронных таблиц. Дата для тех, кто работает с таблицами и ценит удобство цифровых инструментов учета.

Народные праздники и приметы на сегодня 17 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Ерофеев день. В народе его также называли Лешегоном: считалось, что леший и нечисть уходят из леса до весны, а перед этим бушуют, ломая ветки. Люди старались не ходить в лес без нужды и готовились к холодам.

  • Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.

  • Красная вечерняя заря предвещает сильный ветер и ненастье.

  • Если береза к этому дню еще не полностью сбросила листву, зима наступит нескоро.

  • Утренний иней на траве и ветках сулит сухую и солнечную погоду в ближайшие дни.

Кто родился в этот день

17 октября родились многие известные люди:

  • Григорий Орлов (1734). Русский государственный деятель, генерал-фельдцейхмейстер, фаворит императрицы Екатерины II, один из организаторов дворцового переворота 1762 года.

  • Алиса Коонен (1889). Русская и советская актриса, народная артистка РСФСР, ведущая актриса Камерного театра Александра Таирова, прославившаяся ролями в «Синей птице» и «Федре».

  • Андрей Гречко (1903). Советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР.

  • Эминем (1972). Американский рэп-исполнитель, композитор и актер, один из самых продаваемых артистов в истории хип-хопа.

  • Таркан (1967). Турецкий певец и композитор, известный хитами в стиле поп и танцевальной музыки.

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