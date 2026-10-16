17 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 17 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День участкового терапевта
Профессиональный праздник врачей, работающих на участке и оказывающих первичную медицинскую помощь населению.
День города Петропавловск-Камчатский
Городской праздник столицы Камчатского края, приуроченный к исторической дате основания поселения.
Международные праздники 17 октября
В мире 17 октября отмечают следующие международные дни:
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
Учрежден ООН для привлечения внимания к проблеме бедности и поддержки усилий по ее искоренению.
Всемирный день травм
Посвящен вопросам профилактики травматизма и безопасности.
Всемирный день пения
Направлен на популяризацию вокального искусства и радость совместного пения.
Международный день ремонта
Призван обратить внимание на ценность ремонта вещей вместо их выбрасывания.
Какие праздники отмечают 17 октября в других странах
В отдельных странах 17 октября приурочена к своим национальным событиям:
День сладостей, США. В честь сладостей и десертов.
День цифрового сообщества, Индия. В честь развития цифровых технологий и онлайн-сообществ.
День верности, Аргентина. В честь верности и преданности.
Национальный день полиции, Таиланд. В честь сотрудников полиции страны.
День памяти Дессалина, Гаити. В честь Жан-Жака Дессалина, лидера борьбы за независимость.
Церковные праздники 17 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти святителя Варсонофия Тверского
Святитель Варсонофий — епископ Тверской, известный своей подвижнической жизнью и духовными трудами.
Собор Казанских святых
День прославления святых, связанных с Казанской землей.
День обретения мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия Тверского
Память обретения мощей двух святителей, почитаемых в Казанской епархии.
День памяти священномученика Иерофея Афинского
Священномученик Иерофей — ученик апостола Павла и первый епископ Афин.
Необычные праздники 17 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День посиделок при свечах. Неформальный праздник уютных вечеров в полумраке при зажженных свечах.
День домашнего кино. Дата, посвященная просмотру фильмов дома в комфортной обстановке вместо похода в кинотеатр.
Возвышенный день. Шуточный повод вспомнить о возвышенных чувствах, идеях и романтическом настроении.
День лешего. Неофициальный праздник, связанный с народными поверьями о лесном духе, который в этот день уходит на зимнюю спячку.
День черники. Посвящен полезной ягоде, богатой витаминами и антиоксидантами, которую ценят за целебные свойства.
День «Наденьте что-нибудь безвкусное». Веселый праздник, призывающий надеть самый нелепый или безвкусный наряд.
День электронных таблиц. Дата для тех, кто работает с таблицами и ценит удобство цифровых инструментов учета.
Народные праздники и приметы на сегодня 17 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Ерофеев день. В народе его также называли Лешегоном: считалось, что леший и нечисть уходят из леса до весны, а перед этим бушуют, ломая ветки. Люди старались не ходить в лес без нужды и готовились к холодам.
Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.
Красная вечерняя заря предвещает сильный ветер и ненастье.
Если береза к этому дню еще не полностью сбросила листву, зима наступит нескоро.
Утренний иней на траве и ветках сулит сухую и солнечную погоду в ближайшие дни.
Кто родился в этот день
17 октября родились многие известные люди:
Григорий Орлов (1734). Русский государственный деятель, генерал-фельдцейхмейстер, фаворит императрицы Екатерины II, один из организаторов дворцового переворота 1762 года.
Алиса Коонен (1889). Русская и советская актриса, народная артистка РСФСР, ведущая актриса Камерного театра Александра Таирова, прославившаяся ролями в «Синей птице» и «Федре».
Андрей Гречко (1903). Советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР.
Эминем (1972). Американский рэп-исполнитель, композитор и актер, один из самых продаваемых артистов в истории хип-хопа.
Таркан (1967). Турецкий певец и композитор, известный хитами в стиле поп и танцевальной музыки.