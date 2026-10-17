18 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 18 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День отца
Официальный праздник учрежден указом Президента РФ в 2021 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2026 году он приходится на 18 октября. Дата призвана подчеркнуть роль отца в семье и обществе.
День работников дорожного хозяйства
Профессиональный праздник отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом Президента в 2000 году (ранее существовал как День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства). В этот день чествуют тех, кто проектирует, строит и обслуживает дороги, мосты и другую дорожную инфраструктуру.
День работников пищевой промышленности
Профессиональный праздник пищевиков отмечается в третье воскресенье октября. Установлен еще в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Объединяет технологов, пекарей, кондитеров, работников перерабатывающих предприятий и всех, кто обеспечивает страну продуктами питания.
День памяти войсковой казачьей славы
Памятная дата, возрожденная в 2000 году по инициативе Всевеликого войска Донского. Приурочена к разгрому наполеоновских войск в сражении под Лейпцигом 18 октября 1813 года, в котором важную роль сыграли казаки. В этот день вспоминают подвиги казачества на протяжении всей истории России.
Международные праздники 18 октября
В мире 18 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день женского счастья
Неофициальный праздник, появившийся по инициативе американки Карин Рокинд. Цель — привлечь внимание к проблемам женщин, в том числе к депрессии, и напомнить о праве каждой на гармонию, радость и самореализацию. В этот день принято дарить женщинам цветы, уделять им внимание и поддерживать.
Международный день галстука
Праздник зародился в Хорватии в 2003 году, когда вокруг амфитеатра в Пуле завязали гигантский красный галстук. Галстук считается символом элегантности и стиля, его прообраз связывают с шейными платками хорватских воинов XVII века. В этот день проводят мастер-классы по завязыванию узлов и конкурсы.
Всемирный день гитары
Праздник одного из самых популярных музыкальных инструментов учрежден в 2021 году греческим гитаристом Йоргосом Фудулисом. В этот день музыканты и любители устраивают концерты, мастер-классы и джемы, а новичкам предлагают начать обучение игре.
День европейского бобра
Учрежден в 2010 году Европейской сетью по охране бобров. Дата выбрана в честь выпуска бобров в Шотландии в 2009 году после многовекового отсутствия. Праздник привлекает внимание к восстановлению популяции и экологической роли этих животных.
Всемирный день менопаузы
Отмечается по инициативе Международного общества по менопаузе с 2009 года. Цель — повысить осведомленность о менопаузе, ее симптомах и способах поддержки женского здоровья в этот период жизни.
Европейский день борьбы против торговли людьми
Учрежден Советом Европы в 2007 году. Напоминает о проблеме современного рабства и необходимости защиты жертв. В этот день проходят информационные кампании и акции солидарности.
Европейский день бумажного пакета
Запущен в 2018 году платформой The Paper Bag. Призывает использовать бумажные пакеты вместо пластиковых, повышая осведомленность об экологичных альтернативах и важности переработки.
Какие праздники отмечают 18 октября в других странах
В отдельных странах 18 октября приурочена к своим национальным событиям:
Праздник урожая «Кирмес», Германия. Традиционный народный праздник в деревнях и небольших городах. Начинается с откапывания соломенного чучела со шнапсом, которое затем закрепляют на дереве.
Праздник двойной девятки «Чунъян», Китай. Отмечается в девятый день девятого лунного месяца. По традиции люди поднимаются на высоты, пьют хризантемовое вино и едят особые пирожные.
День Аляски, США. Официальный праздник штата Аляска, отмечаемый ежегодно 18 октября. Посвящен передаче территории от Российской империи Соединенным Штатам в 1867 году.
День восстановления независимости Азербайджана, Азербайджан. 18 октября 1991 года Верховный Совет принял Конституционный акт о государственной независимости.
День помощника по здравоохранению и День личностей, Канада. Национальные даты, посвященные работникам здравоохранения вспомогательного звена и признанию индивидуальности каждого человека.
День флага, Чили. Праздник, посвященный национальному флагу страны.
Церковные праздники 18 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти святителей Московских чудотворцев
Соборная память святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и других Московских первосвятителей. Празднование установлено в XVI веке и постепенно расширялось. Церковь чествует их как небесных покровителей Москвы и молитвенников за Россию.
День памяти преподобной Харитины Литовской
Святая почитается как покровительница Литвы. В этот же день вспоминают и мученицу Харитину Амисийскую, пострадавшую за веру в начале IV века.
День памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси
Один из ключевых святителей Московских, сыгравший важную роль в духовной и политической жизни Руси XIV века. Его мощи находятся в Москве.
Необычные праздники 18 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День кудесника. Неофициальный праздник, посвященный магам, волхвам и чародеям славянского фольклора.
Международный день леггинсов. Призывает носить удобную и стильную одежду, экспериментировать с образами и чувствовать себя комфортно.
День сладкой патоки и восточных сладостей. Неформальный повод побаловать себя сладостями и вспомнить восточные десерты.
Всемирный день конфет. Праздник любителей сладостей, объединяющий тех, кто производит и ест конфеты.
День осенних дождевых облаков. Легкий осенний праздник, посвященный пасмурной погоде и сезону дождей.
Народные праздники и приметы на сегодня 18 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Харитины. Народное название дня памяти святой Харитины.
В старину к этой дате завершались основные полевые работы, и женщины садились за прялки и ткацкие станки.
Первую нить, вытканную в этот день, считали оберегом и носили на руке.
Если в небе кружат галки и вороны — скоро выпадет снег.
Треск деревьев в лесу предвещает хорошую погоду.
Дым, стелющийся по земле, обещает дождь.
Кто родился в этот день
18 октября родились многие известные люди:
Андрей Болотов (1738). Русский писатель, ученый, агроном и один из основателей научной агрономии в России. Автор знаменитых мемуаров Жизнь и приключения Андрея Болотова.
Михаил Кузмин (1872). Русский поэт, прозаик, переводчик и композитор Серебряного века. Автор повести Крылья и сборников стихов, один из мастеров свободного стиха.
Владимир Захаров (1901). Советский композитор и хоровой дирижер, Народный артист СССР. Многие годы руководил хором имени Пятницкого и создал популярные песни, ставшие почти народными.
Чак Берри (1926). Американский певец, гитарист и автор песен, один из родоначальников рок-н-ролла. Его композиции Johnny B. Goode и Roll Over Beethoven оказали огромное влияние на развитие рок-музыки.
Кир Булычев (1934). Советский и российский писатель-фантаст, историк и сценарист. Создатель цикла об Алисе Селезневой и города Великий Гусляр, лауреат Государственной премии СССР.
Жан-Клод Ван Дамм (1960). Бельгийский актер, мастер боевых искусств и режиссер. Звезда боевиков 1980–1990-х годов, известный ролями в фильмах Кровавый спорт, Универсальный солдат и Трудная мишень.
Сергей Безруков (1973). Российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РФ. Известен ролями в фильмах Бригада, Есенин, Высоцкий. Спасибо, что живой и многими театральными работами.