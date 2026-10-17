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18 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

18 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Cегодня 18 октября отмечают День отца в России, День работников дорожного хозяйства и Всемирный день женского счастья. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 18 октября.

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Какой сегодня праздник в России 18 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День отца

Официальный праздник учрежден указом Президента РФ в 2021 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2026 году он приходится на 18 октября. Дата призвана подчеркнуть роль отца в семье и обществе.

День работников дорожного хозяйства

Профессиональный праздник отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом Президента в 2000 году (ранее существовал как День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства). В этот день чествуют тех, кто проектирует, строит и обслуживает дороги, мосты и другую дорожную инфраструктуру.

День работников пищевой промышленности

Профессиональный праздник пищевиков отмечается в третье воскресенье октября. Установлен еще в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Объединяет технологов, пекарей, кондитеров, работников перерабатывающих предприятий и всех, кто обеспечивает страну продуктами питания.

День памяти войсковой казачьей славы

Памятная дата, возрожденная в 2000 году по инициативе Всевеликого войска Донского. Приурочена к разгрому наполеоновских войск в сражении под Лейпцигом 18 октября 1813 года, в котором важную роль сыграли казаки. В этот день вспоминают подвиги казачества на протяжении всей истории России.

Международные праздники 18 октября

В мире 18 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день женского счастья

Неофициальный праздник, появившийся по инициативе американки Карин Рокинд. Цель — привлечь внимание к проблемам женщин, в том числе к депрессии, и напомнить о праве каждой на гармонию, радость и самореализацию. В этот день принято дарить женщинам цветы, уделять им внимание и поддерживать.

Международный день галстука

Праздник зародился в Хорватии в 2003 году, когда вокруг амфитеатра в Пуле завязали гигантский красный галстук. Галстук считается символом элегантности и стиля, его прообраз связывают с шейными платками хорватских воинов XVII века. В этот день проводят мастер-классы по завязыванию узлов и конкурсы.

Всемирный день гитары

Праздник одного из самых популярных музыкальных инструментов учрежден в 2021 году греческим гитаристом Йоргосом Фудулисом. В этот день музыканты и любители устраивают концерты, мастер-классы и джемы, а новичкам предлагают начать обучение игре.

День европейского бобра

Учрежден в 2010 году Европейской сетью по охране бобров. Дата выбрана в честь выпуска бобров в Шотландии в 2009 году после многовекового отсутствия. Праздник привлекает внимание к восстановлению популяции и экологической роли этих животных.

Всемирный день менопаузы

Отмечается по инициативе Международного общества по менопаузе с 2009 года. Цель — повысить осведомленность о менопаузе, ее симптомах и способах поддержки женского здоровья в этот период жизни. 

Европейский день борьбы против торговли людьми

Учрежден Советом Европы в 2007 году. Напоминает о проблеме современного рабства и необходимости защиты жертв. В этот день проходят информационные кампании и акции солидарности.

Европейский день бумажного пакета

Запущен в 2018 году платформой The Paper Bag. Призывает использовать бумажные пакеты вместо пластиковых, повышая осведомленность об экологичных альтернативах и важности переработки.

Какие праздники отмечают 18 октября в других странах

В отдельных странах 18 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • Праздник урожая «Кирмес», Германия. Традиционный народный праздник в деревнях и небольших городах. Начинается с откапывания соломенного чучела со шнапсом, которое затем закрепляют на дереве. 

  • Праздник двойной девятки «Чунъян», Китай. Отмечается в девятый день девятого лунного месяца. По традиции люди поднимаются на высоты, пьют хризантемовое вино и едят особые пирожные.

  • День Аляски, США. Официальный праздник штата Аляска, отмечаемый ежегодно 18 октября. Посвящен передаче территории от Российской империи Соединенным Штатам в 1867 году. 

  • День восстановления независимости Азербайджана, Азербайджан. 18 октября 1991 года Верховный Совет принял Конституционный акт о государственной независимости. 

  • День помощника по здравоохранению и День личностей, Канада. Национальные даты, посвященные работникам здравоохранения вспомогательного звена и признанию индивидуальности каждого человека.

  • День флага, Чили. Праздник, посвященный национальному флагу страны.

Церковные праздники 18 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти святителей Московских чудотворцев

Соборная память святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и других Московских первосвятителей. Празднование установлено в XVI веке и постепенно расширялось. Церковь чествует их как небесных покровителей Москвы и молитвенников за Россию.

День памяти преподобной Харитины Литовской

Святая почитается как покровительница Литвы. В этот же день вспоминают и мученицу Харитину Амисийскую, пострадавшую за веру в начале IV века.

День памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси

Один из ключевых святителей Московских, сыгравший важную роль в духовной и политической жизни Руси XIV века. Его мощи находятся в Москве.

Необычные праздники 18 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День кудесника. Неофициальный праздник, посвященный магам, волхвам и чародеям славянского фольклора. 

  • Международный день леггинсов. Призывает носить удобную и стильную одежду, экспериментировать с образами и чувствовать себя комфортно.

  • День сладкой патоки и восточных сладостей. Неформальный повод побаловать себя сладостями и вспомнить восточные десерты.

  • Всемирный день конфет. Праздник любителей сладостей, объединяющий тех, кто производит и ест конфеты.

  • День осенних дождевых облаков. Легкий осенний праздник, посвященный пасмурной погоде и сезону дождей.

Народные праздники и приметы на сегодня 18 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Харитины. Народное название дня памяти святой Харитины.

  • В старину к этой дате завершались основные полевые работы, и женщины садились за прялки и ткацкие станки.

  • Первую нить, вытканную в этот день, считали оберегом и носили на руке.

  • Если в небе кружат галки и вороны — скоро выпадет снег.

  • Треск деревьев в лесу предвещает хорошую погоду.

  • Дым, стелющийся по земле, обещает дождь.

Кто родился в этот день

18 октября родились многие известные люди:

  • Андрей Болотов (1738). Русский писатель, ученый, агроном и один из основателей научной агрономии в России. Автор знаменитых мемуаров Жизнь и приключения Андрея Болотова.

  • Михаил Кузмин (1872). Русский поэт, прозаик, переводчик и композитор Серебряного века. Автор повести Крылья и сборников стихов, один из мастеров свободного стиха.

  • Владимир Захаров (1901). Советский композитор и хоровой дирижер, Народный артист СССР. Многие годы руководил хором имени Пятницкого и создал популярные песни, ставшие почти народными.

  • Чак Берри (1926). Американский певец, гитарист и автор песен, один из родоначальников рок-н-ролла. Его композиции Johnny B. Goode и Roll Over Beethoven оказали огромное влияние на развитие рок-музыки.

  • Кир Булычев (1934). Советский и российский писатель-фантаст, историк и сценарист. Создатель цикла об Алисе Селезневой и города Великий Гусляр, лауреат Государственной премии СССР.

  • Жан-Клод Ван Дамм (1960). Бельгийский актер, мастер боевых искусств и режиссер. Звезда боевиков 1980–1990-х годов, известный ролями в фильмах Кровавый спорт, Универсальный солдат и Трудная мишень.

  • Сергей Безруков (1973). Российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РФ. Известен ролями в фильмах Бригада, Есенин, Высоцкий. Спасибо, что живой и многими театральными работами.

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