18 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Памятная дата, возрожденная в 2000 году по инициативе Всевеликого войска Донского. Приурочена к разгрому наполеоновских войск в сражении под Лейпцигом 18 октября 1813 года, в котором важную роль сыграли казаки. В этот день вспоминают подвиги казачества на протяжении всей истории России.

Профессиональный праздник пищевиков отмечается в третье воскресенье октября. Установлен еще в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Объединяет технологов, пекарей, кондитеров, работников перерабатывающих предприятий и всех, кто обеспечивает страну продуктами питания.

Профессиональный праздник отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом Президента в 2000 году (ранее существовал как День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства). В этот день чествуют тех, кто проектирует, строит и обслуживает дороги, мосты и другую дорожную инфраструктуру.

Официальный праздник учрежден указом Президента РФ в 2021 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2026 году он приходится на 18 октября. Дата призвана подчеркнуть роль отца в семье и обществе.

Международные праздники 18 октября

В мире 18 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день женского счастья

Неофициальный праздник, появившийся по инициативе американки Карин Рокинд. Цель — привлечь внимание к проблемам женщин, в том числе к депрессии, и напомнить о праве каждой на гармонию, радость и самореализацию. В этот день принято дарить женщинам цветы, уделять им внимание и поддерживать.

Международный день галстука

Праздник зародился в Хорватии в 2003 году, когда вокруг амфитеатра в Пуле завязали гигантский красный галстук. Галстук считается символом элегантности и стиля, его прообраз связывают с шейными платками хорватских воинов XVII века. В этот день проводят мастер-классы по завязыванию узлов и конкурсы.

Всемирный день гитары

Праздник одного из самых популярных музыкальных инструментов учрежден в 2021 году греческим гитаристом Йоргосом Фудулисом. В этот день музыканты и любители устраивают концерты, мастер-классы и джемы, а новичкам предлагают начать обучение игре.

День европейского бобра

Учрежден в 2010 году Европейской сетью по охране бобров. Дата выбрана в честь выпуска бобров в Шотландии в 2009 году после многовекового отсутствия. Праздник привлекает внимание к восстановлению популяции и экологической роли этих животных.

Всемирный день менопаузы

Отмечается по инициативе Международного общества по менопаузе с 2009 года. Цель — повысить осведомленность о менопаузе, ее симптомах и способах поддержки женского здоровья в этот период жизни.

Европейский день борьбы против торговли людьми

Учрежден Советом Европы в 2007 году. Напоминает о проблеме современного рабства и необходимости защиты жертв. В этот день проходят информационные кампании и акции солидарности.

Европейский день бумажного пакета