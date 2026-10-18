19 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 19 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Всероссийский день лицеиста
Праздник приурочен к открытию Императорского Царскосельского лицея 19 октября 1811 года. Это учебное заведение прославил Александр Пушкин и другие выдающиеся выпускники. В лицеях и гимназиях страны проходят торжественные мероприятия, литературные вечера, посвящения в лицеисты и встречи выпускников.
Международные праздники 19 октября
В мире 19 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день детской кости и суставов
Праздник учрежден в 2012 году Специализированной педиатрической группой Инициативы США по костям и суставам. Цель — повысить осведомленность о нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей, профилактике травм, важности здорового питания и физической активности для крепких костей и суставов.
Какие праздники отмечают 19 октября в других странах
В отдельных странах 19 октября приурочена к своим национальным событиям:
День спасателя, Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников органов гражданской защиты, пожарных и спасателей. Дата связана с образованием Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям в 1995 году.
День ракетно-артиллерийских войск, Армения. Отмечается в честь завершения формирования ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных сил Республики Армения в 1992 году.
День беатификации матери Терезы, Албания. Национальный праздник в память о причислении матери Терезы к лику блаженных 19 октября 2003 года.
День юриста, Молдова. Профессиональный праздник судей, адвокатов, нотариусов, прокуроров и других специалистов юридической сферы.
День национальных героев, Ямайка. Государственный праздник, отмечаемый в третий понедельник октября.
День работников социальной защиты и профсоюзов, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников сферы социальной защиты и профсоюзных организаций.
Церковные праздники 19 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти апостола Фомы
Один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, известный как Фома Неверующий за сомнение в Воскресении Спасителя. Проповедовал в Палестине, Месопотамии, Эфиопии и Индии. Верующие молятся ему об укреплении веры и разрешении сомнений.
День памяти священномученика Иоанна Рыбина, пресвитера
Русский священник, пострадавший в годы гонений на Церковь. Память отмечается вместе с другими новомучениками.
Праздник иконы Божией Матери Арапетской (Аравийской)
Чудотворный образ, связанный по преданию с проповедью апостола Фомы. Икона помогает в болезнях и житейских нуждах. Празднование приходится на этот день по некоторым календарям.
Необычные праздники 19 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День «Оцените свою жизнь». Неофициальный повод подвести итоги, пересмотреть цели и оценить, насколько вы счастливы.
Международный день джина с тоником. Праздник любителей классического коктейля.
День написания письма в будущее. Традиция писать себе или потомкам послание, которое будет прочитано через годы.
День «Одевайся как придурок». Веселый повод надеть самую нелепую или яркую одежду и не стесняться выглядеть необычно.
День раздавленных пузырей. Легкий праздник, посвященный простому удовольствию лопать пузырковую пленку.
День мужского счастья. Неформальный аналог женского праздника, призывающий порадовать мужчин вниманием и заботой.
День кучерявых. Праздник людей с вьющимися волосами.
День карманной собачки. Посвящается миниатюрным породам собак, которых удобно носить с собой.
Народные праздники и приметы на сегодня 19 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Фомин день (Фома Хлебник). Народное название дня памяти апостола Фомы.
В старину подводили итоги урожая, проверяли запасы зерна и пекли хлеб из новой муки. Горбушку отдавали пожилым и больным.
День считался благоприятным для знакомства родителей с невестой.
Если 19 октября ясная и безветренная погода — зима будет мягкой.
Дым из трубы поднимается столбом — к скорому теплу.
Если лист с березы еще не опал — жди мягкой зимы.
Кто родился в этот день
19 октября родились многие известные люди:
Огюст Люмьер (1862). Французский изобретатель и один из родоначальников кинематографа. Вместе с братом Луи создал аппарат «кинематограф» и снял первые фильмы, включая Прибытие поезда.
Александр Галич (1918). Советский поэт, сценарист, драматург и автор-исполнитель.
Вячеслав Клыков (1939). Российский скульптор, народный художник России. Автор многих памятников, в том числе монументов, посвященных русской истории и святым.
Жанна Болотова (1941). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах Чистое небо, Живые и мертвые и многих других.
Трей Паркер (1969). Американский режиссер, сценарист и актер. Сосоздатель культового мультсериала Южный Парк и мюзикла The Book of Mormon.
Людмила Соколова (1931). Советская и российская актриса театра и кино. Известна ролями в фильмах и спектаклях.
Арарат Кещян (1978). Российский актер, теле- и радиоведущий. Популярен благодаря роли в сериале Универ и участию в юмористических проектах.
Катя Гордон (1983). Российская журналистка, теле- и радиоведущая, общественный деятель.