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19 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

19 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 19 октября отмечают Всероссийский день лицеиста и Всемирный день детской кости и суставов. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 19 октября.

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Какой сегодня праздник в России 19 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Всероссийский день лицеиста

Праздник приурочен к открытию Императорского Царскосельского лицея 19 октября 1811 года. Это учебное заведение прославил Александр Пушкин и другие выдающиеся выпускники. В лицеях и гимназиях страны проходят торжественные мероприятия, литературные вечера, посвящения в лицеисты и встречи выпускников.

Международные праздники 19 октября

В мире 19 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день детской кости и суставов

Праздник учрежден в 2012 году Специализированной педиатрической группой Инициативы США по костям и суставам. Цель — повысить осведомленность о нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей, профилактике травм, важности здорового питания и физической активности для крепких костей и суставов.

Какие праздники отмечают 19 октября в других странах

В отдельных странах 19 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День спасателя, Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников органов гражданской защиты, пожарных и спасателей. Дата связана с образованием Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям в 1995 году. 

  • День ракетно-артиллерийских войск, Армения. Отмечается в честь завершения формирования ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных сил Республики Армения в 1992 году. 

  • День беатификации матери Терезы, Албания. Национальный праздник в память о причислении матери Терезы к лику блаженных 19 октября 2003 года. 

  • День юриста, Молдова. Профессиональный праздник судей, адвокатов, нотариусов, прокуроров и других специалистов юридической сферы.

  • День национальных героев, Ямайка. Государственный праздник, отмечаемый в третий понедельник октября. 

  • День работников социальной защиты и профсоюзов, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников сферы социальной защиты и профсоюзных организаций.

Церковные праздники 19 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти апостола Фомы

Один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, известный как Фома Неверующий за сомнение в Воскресении Спасителя. Проповедовал в Палестине, Месопотамии, Эфиопии и Индии. Верующие молятся ему об укреплении веры и разрешении сомнений.

День памяти священномученика Иоанна Рыбина, пресвитера

Русский священник, пострадавший в годы гонений на Церковь. Память отмечается вместе с другими новомучениками.

Праздник иконы Божией Матери Арапетской (Аравийской)

Чудотворный образ, связанный по преданию с проповедью апостола Фомы. Икона помогает в болезнях и житейских нуждах. Празднование приходится на этот день по некоторым календарям.

Необычные праздники 19 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День «Оцените свою жизнь». Неофициальный повод подвести итоги, пересмотреть цели и оценить, насколько вы счастливы. 

  • Международный день джина с тоником. Праздник любителей классического коктейля. 

  • День написания письма в будущее. Традиция писать себе или потомкам послание, которое будет прочитано через годы. 

  • День «Одевайся как придурок». Веселый повод надеть самую нелепую или яркую одежду и не стесняться выглядеть необычно.

  • День раздавленных пузырей. Легкий праздник, посвященный простому удовольствию лопать пузырковую пленку.

  • День мужского счастья. Неформальный аналог женского праздника, призывающий порадовать мужчин вниманием и заботой.

  • День кучерявых. Праздник людей с вьющимися волосами. 

  • День карманной собачки. Посвящается миниатюрным породам собак, которых удобно носить с собой.

Народные праздники и приметы на сегодня 19 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю  Фомин день (Фома Хлебник). Народное название дня памяти апостола Фомы.

  • В старину подводили итоги урожая, проверяли запасы зерна и пекли хлеб из новой муки. Горбушку отдавали пожилым и больным.

  • День считался благоприятным для знакомства родителей с невестой.

  • Если 19 октября ясная и безветренная погода — зима будет мягкой.

  • Дым из трубы поднимается столбом — к скорому теплу.

  • Если лист с березы еще не опал — жди мягкой зимы.

Кто родился в этот день

19 октября родились многие известные люди:

  • Огюст Люмьер (1862). Французский изобретатель и один из родоначальников кинематографа. Вместе с братом Луи создал аппарат «кинематограф» и снял первые фильмы, включая Прибытие поезда.

  • Александр Галич (1918). Советский поэт, сценарист, драматург и автор-исполнитель. 

  • Вячеслав Клыков (1939). Российский скульптор, народный художник России. Автор многих памятников, в том числе монументов, посвященных русской истории и святым.

  • Жанна Болотова (1941). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах Чистое небо, Живые и мертвые и многих других.

  • Трей Паркер (1969). Американский режиссер, сценарист и актер. Сосоздатель культового мультсериала Южный Парк и мюзикла The Book of Mormon.

  • Людмила Соколова (1931). Советская и российская актриса театра и кино. Известна ролями в фильмах и спектаклях.

  • Арарат Кещян (1978). Российский актер, теле- и радиоведущий. Популярен благодаря роли в сериале Универ и участию в юмористических проектах.

  • Катя Гордон (1983). Российская журналистка, теле- и радиоведущая, общественный деятель. 

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