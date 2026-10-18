Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

19 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 19 октября отмечают Всероссийский день лицеиста и Всемирный день детской кости и суставов. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 19 октября.