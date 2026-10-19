ИП сменил паспорт: кого нужно уведомить об изменении данных

Нужно ли ИП уведомлять ФНС
У ИП нет обязанности по подаче сведений об изменении паспортных данных, так как данные сведения регистрирующий орган получит от МВД или его территориального органа.
При изменении паспортных данных ФНС обеспечит внесение новых сведений в ЕГРИП на основании имеющейся у него информации о паспортных данных, не позднее 5 рабочих дней со дня ее получения по абз. 5 п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ.
После регистрации изменения паспортных данных ФНС должна в течение 5 рабочих дней уведомить территориальные органы СФР и Росстата.
Если поменялся паспорт, но персональные данные остались прежними, то сертификат ЭЦП можно не менять.
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Нужно ли уведомлять банк, работников и поставщиков
Если сменился номер паспорта, а ФИО не изменились, то в банк нужно подать анкету с новыми сведениями и сопроводительным письмом. Эти данные банк зафиксирует в своей системе и будет идентифицировать по ним руководителя.
Замена паспорта не затрагивает условия трудовых договоров. Права и обязанности ИП возникают не из документа, удостоверяющего личность, а из факта государственной регистрации в этом статусе.
Поставщиков и клиентов необходимо уведомить об изменении данных паспорта. Стороны договора могут оформить дополнительное соглашение с актуальными данными, но закон не обязывает это делать.
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