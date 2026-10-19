20 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 20 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День военного связиста (День войск связи ВС РФ)
Праздник учрежден указом президента в 2006 году и приурочен к созданию 20 октября 1919 года самостоятельной службы военной связи в Красной Армии. В этот день поздравляют военнослужащих и гражданских специалистов, обеспечивающих связь в армии, вручают награды и проводят торжественные мероприятия.
День образования Приморского края
20 октября 1938 года Приморский край был выделен из состава Дальневосточного края. Праздник официально отмечается с 2019 года, в регионе проходят концерты, выставки и праздничные программы.
Международные праздники 20 октября
В мире 20 октября отмечают следующие международные дни:
Международный день повара
Учрежден в 2004 году по инициативе шеф-повара Билла Галлахера на конгрессе Всемирной ассоциации сообществ поваров. Цель праздника — популяризировать профессию, делиться кулинарными знаниями и учить детей здоровому питанию.
Международный день авиадиспетчера
Дата выбрана в честь создания 20 октября 1961 года Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров. Праздник подчеркивает ответственность специалистов, обеспечивающих безопасность полетов, и сопровождается поздравлениями коллег по всему миру.
Всемирный день борьбы с остеопорозом
Отмечается с 1996 года, с 1997 года организуется Международным фондом остеопороза. День направлен на повышение осведомленности о здоровье костей, профилактике и лечении заболевания.
День информационной перегрузки
Инициатива появилась в 2009 году и с 2010 года закрепилась на 20 октября. Праздник призывает сокращать поток цифровой информации, устраивать «цифровые разгрузки» и вырабатывать здоровые привычки потребления контента.
Всемирный день CRISPR
Посвящен технологии редактирования генома, получившей Нобелевскую премию в 2020 году. Отмечается с целью популяризации научных достижений и обсуждения возможностей генной терапии. Проходят конференции, семинары и просветительские мероприятия.
Какие праздники отмечают 20 октября в других странах
В отдельных странах 20 октября приурочена к своим национальным событиям:
День освобождения Белграда, Сербия. Отмечает освобождение столицы от немецких войск 20 октября 1944 года в ходе Белградской операции.
День энергетика, Азербайджан. Профессиональный праздник работников энергетической отрасли страны.
День вьетнамской женщины, Вьетнам. Посвящен роли женщин в обществе и их вкладу в историю и развитие страны.
День революции, Гватемала. Отмечает события Гватемальской революции 1944 года, которые привели к демократическим переменам.
Церковные праздники 20 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти мученицы Пелагии, девы Тарсийской
Святая жила в III веке в Малой Азии, отказалась от брака с наследником императора Диоклетиана ради веры во Христа и приняла мученическую смерть. Верующие вспоминают ее стойкость и молятся о защите.
День памяти святителя Ионы Ханькоуского
Святитель прославился миссионерским служением и духовными трудами. В этот день совершаются богослужения в его честь.
Празднование Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»
Одна из почитаемых икон Псково-Печерского монастыря. Верующие обращаются к образу с молитвами о помощи и утешении.
День памяти святых мучеников Сергия и Вакха
Римские воины III века, пострадавшие за отказ отречься от христианства. Их подвиг вспоминают на богослужениях.
Необычные праздники 20 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Международный день ленивца. Учрежден для привлечения внимания к защите этих животных Центральной и Южной Америки. Природоохранные организации проводят акции, рассказывают о важности сохранения среды обитания и устраивают познавательные мероприятия.
День анекдотических собраний. Неформальный повод собраться с друзьями или коллегами, чтобы обмениваться анекдотами и хорошим настроением.
День пополнения запасов на зиму. Символический день, когда принято завершать подготовку к холодному сезону — делать запасы продуктов, проверять хозяйство и наводить порядок.
Народные праздники и приметы на сегодня 20 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народном календарю — Сергей Зимний. В народном календаре день считался рубежом, после которого начинаются настоящие холода.
Часто в это время выпадал первый снег, и по приметам судили о характере будущей зимы.
Если на Сергея выпал снег, то ровно через месяц наступит настоящая зима.
Ясная и теплая погода обещает сохранение такой же погоды еще на три недели.
Бледная луна предвещает скорые морозы.
Низкие тучи — к холоду и дождю.
Кто родился в этот день
20 октября родились многие известные люди:
Джеймс Чедвик (1891). Английский физик, лауреат Нобелевской премии. Открыл нейтрон, что стало важнейшим шагом в развитии ядерной физики.
Мустай Карим (1919). Башкирский поэт, писатель и драматург. Один из крупнейших национальных авторов XX века, чьи произведения переведены на многие языки.
Энрике Бернат (1923). Испанский предприниматель, основатель компании Chupa Chups. Создал знаменитый бренд леденцов на палочке, ставший мировым.
Игорь Горбачев (1927). Советский и российский актер и режиссер, народный артист СССР.
Еремей Парнов (1935). Советский писатель, публицист и кинодраматург. Автор научно-фантастических и приключенческих произведений, а также сценариев к фильмам.
Владимир Соловьев (1963). Российский журналист, радио- и телеведущий. Ведет популярные общественно-политические программы и является одним из известных медиаперсон страны.
Snoop Dogg (1971). Американский рэпер, продюсер и актер. Один из самых известных представителей хип-хоп культуры, чьи альбомы и коллаборации стали классикой жанра.