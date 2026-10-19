20 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Международные праздники 20 октября

Международный день повара

Учрежден в 2004 году по инициативе шеф-повара Билла Галлахера на конгрессе Всемирной ассоциации сообществ поваров. Цель праздника — популяризировать профессию, делиться кулинарными знаниями и учить детей здоровому питанию.

Международный день авиадиспетчера

Дата выбрана в честь создания 20 октября 1961 года Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров. Праздник подчеркивает ответственность специалистов, обеспечивающих безопасность полетов, и сопровождается поздравлениями коллег по всему миру.

Всемирный день борьбы с остеопорозом

Отмечается с 1996 года, с 1997 года организуется Международным фондом остеопороза. День направлен на повышение осведомленности о здоровье костей, профилактике и лечении заболевания.

День информационной перегрузки

Инициатива появилась в 2009 году и с 2010 года закрепилась на 20 октября. Праздник призывает сокращать поток цифровой информации, устраивать «цифровые разгрузки» и вырабатывать здоровые привычки потребления контента.