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20 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

20 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 20 октября отмечают День военного связиста, Международный день повара и Всемирный день борьбы с остеопорозом. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 октября.

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Какой сегодня праздник в России 20 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День военного связиста (День войск связи ВС РФ)

Праздник учрежден указом президента в 2006 году и приурочен к созданию 20 октября 1919 года самостоятельной службы военной связи в Красной Армии. В этот день поздравляют военнослужащих и гражданских специалистов, обеспечивающих связь в армии, вручают награды и проводят торжественные мероприятия.

День образования Приморского края

20 октября 1938 года Приморский край был выделен из состава Дальневосточного края. Праздник официально отмечается с 2019 года, в регионе проходят концерты, выставки и праздничные программы.

Международные праздники 20 октября

В мире 20 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день повара

Учрежден в 2004 году по инициативе шеф-повара Билла Галлахера на конгрессе Всемирной ассоциации сообществ поваров. Цель праздника — популяризировать профессию, делиться кулинарными знаниями и учить детей здоровому питанию. 

Международный день авиадиспетчера

Дата выбрана в честь создания 20 октября 1961 года Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров. Праздник подчеркивает ответственность специалистов, обеспечивающих безопасность полетов, и сопровождается поздравлениями коллег по всему миру.

Всемирный день борьбы с остеопорозом

Отмечается с 1996 года, с 1997 года организуется Международным фондом остеопороза. День направлен на повышение осведомленности о здоровье костей, профилактике и лечении заболевания. 

День информационной перегрузки

Инициатива появилась в 2009 году и с 2010 года закрепилась на 20 октября. Праздник призывает сокращать поток цифровой информации, устраивать «цифровые разгрузки» и вырабатывать здоровые привычки потребления контента.

Всемирный день CRISPR

Посвящен технологии редактирования генома, получившей Нобелевскую премию в 2020 году. Отмечается с целью популяризации научных достижений и обсуждения возможностей генной терапии. Проходят конференции, семинары и просветительские мероприятия.

Какие праздники отмечают 20 октября в других странах

В отдельных странах 20 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День освобождения Белграда, Сербия. Отмечает освобождение столицы от немецких войск 20 октября 1944 года в ходе Белградской операции. 

  • День энергетика, Азербайджан. Профессиональный праздник работников энергетической отрасли страны.

  • День вьетнамской женщины, Вьетнам. Посвящен роли женщин в обществе и их вкладу в историю и развитие страны.

  • День революции, Гватемала. Отмечает события Гватемальской революции 1944 года, которые привели к демократическим переменам.

Церковные праздники 20 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти мученицы Пелагии, девы Тарсийской

Святая жила в III веке в Малой Азии, отказалась от брака с наследником императора Диоклетиана ради веры во Христа и приняла мученическую смерть. Верующие вспоминают ее стойкость и молятся о защите.

День памяти святителя Ионы Ханькоуского

Святитель прославился миссионерским служением и духовными трудами. В этот день совершаются богослужения в его честь.

Празднование Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»

Одна из почитаемых икон Псково-Печерского монастыря. Верующие обращаются к образу с молитвами о помощи и утешении.

День памяти святых мучеников Сергия и Вакха

Римские воины III века, пострадавшие за отказ отречься от христианства. Их подвиг вспоминают на богослужениях.

Необычные праздники 20 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Международный день ленивца. Учрежден для привлечения внимания к защите этих животных Центральной и Южной Америки. Природоохранные организации проводят акции, рассказывают о важности сохранения среды обитания и устраивают познавательные мероприятия.

  • День анекдотических собраний. Неформальный повод собраться с друзьями или коллегами, чтобы обмениваться анекдотами и хорошим настроением.

  • День пополнения запасов на зиму. Символический день, когда принято завершать подготовку к холодному сезону — делать запасы продуктов, проверять хозяйство и наводить порядок.

Народные праздники и приметы на сегодня 20 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народном календарю —  Сергей Зимний. В народном календаре день считался рубежом, после которого начинаются настоящие холода.

  • Часто в это время выпадал первый снег, и по приметам судили о характере будущей зимы.

  • Если на Сергея выпал снег, то ровно через месяц наступит настоящая зима.

  • Ясная и теплая погода обещает сохранение такой же погоды еще на три недели.

  • Бледная луна предвещает скорые морозы.

  • Низкие тучи — к холоду и дождю.

Кто родился в этот день

20 октября родились многие известные люди:

  • Джеймс Чедвик (1891). Английский физик, лауреат Нобелевской премии. Открыл нейтрон, что стало важнейшим шагом в развитии ядерной физики.

  • Мустай Карим (1919). Башкирский поэт, писатель и драматург. Один из крупнейших национальных авторов XX века, чьи произведения переведены на многие языки.

  • Энрике Бернат (1923). Испанский предприниматель, основатель компании Chupa Chups. Создал знаменитый бренд леденцов на палочке, ставший мировым.

  • Игорь Горбачев (1927). Советский и российский актер и режиссер, народный артист СССР. 

  • Еремей Парнов (1935). Советский писатель, публицист и кинодраматург. Автор научно-фантастических и приключенческих произведений, а также сценариев к фильмам.

  • Владимир Соловьев (1963). Российский журналист, радио- и телеведущий. Ведет популярные общественно-политические программы и является одним из известных медиаперсон страны.

  • Snoop Dogg (1971). Американский рэпер, продюсер и актер. Один из самых известных представителей хип-хоп культуры, чьи альбомы и коллаборации стали классикой жанра.

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