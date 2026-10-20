Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

21 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 21 октября отмечают День деловых женщин в России и Всемирный день профилактики йододефицита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 21 октября.