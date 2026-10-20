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21 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

21 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 21 октября отмечают День деловых женщин в России и Всемирный день профилактики йододефицита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 21 октября.

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Какой сегодня праздник в России 21 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День деловых женщин в России

Праздник учрежден в 2007 году, чтобы подчеркнуть вклад женщин в бизнес, предпринимательство и экономику. Его связывают с днем памяти святой Маргариты Клитроу, покровительницы деловых женщин. 

День дагестанской культуры и языков

Учрежден в 2016 году указом главы Республики Дагестан. Праздник посвящен сохранению культурного наследия, традиций и языков народов Дагестана. 

День герба и флага Тверской области

Официальные символы региона установлены в 1996 году, а сам праздник учрежден в 2006 году. Отмечается 21 октября. 

Международные праздники 21 октября

В мире 21 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день профилактики йододефицита

Посвящен повышению осведомленности о важности йода для здоровья щитовидной железы и профилактике связанных заболеваний. Отмечается ежегодно 21 октября. Врачи и организации призывают использовать йодированную соль и следить за питанием, особенно у детей и беременных.

Всемирный день достоинства

Отмечается в третью среду октября (в 2026 году — 21 октября). Инициатива появилась в 2006 году. День направлен на продвижение уважения, эмпатии и права каждого человека на достойную жизнь. В школах и сообществах проходят уроки и дискуссии о достоинстве.

Какие праздники отмечают 21 октября в других странах

В отдельных странах 21 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День отца, Беларусь. День поздравления отцов.

  • День Трафальгарского сражения, Великобритания. День памяти победы британского флота в 1805 году.

  • День памяти жертв Второй мировой войны, Сербия. Посвящен памяти погибших в годы войны.

  • День государственного языка, Узбекистан. Отмечает статус узбекского языка как государственного.

  • День Военно-морских сил, Египет. Профессиональный праздник моряков и военно-морского флота страны.

  • День заморских китайцев, Тайвань. Посвящен связям с китайской диаспорой за рубежом.

  • День памяти полицейских, Индия. День сотрудников полиции, погибших при исполнении долга.

  • День вооруженных сил, Гондурас. Отмечает историю и роль армии страны.

  • День революции, Сомали. Связан с событиями революционных преобразований в стране.

Церковные праздники 21 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобной Таисии Египетской

Святая жила в IV веке в Египте. В юности вела греховную жизнь, но под влиянием старца Пафнутия раскаялась, раздала имущество и стала подвижницей. Верующие вспоминают силу покаяния и молятся о прощении грехов.

Собор Вятских святых

Праздник в честь всех святых, просиявших на Вятской земле. Совершаются богослужения и молитвы о заступничестве святых за регион и его жителей.

День памяти преподобной Пелагии Антиохийской

Святая V века из Антиохии. Была известной танцовщицей, но под влиянием проповеди епископа Нонна приняла крещение, ушла в затвор и достигла высокой духовной жизни. Память отмечают как пример глубокого обращения.

Необычные праздники 21 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Праздник разума. День, посвященный интеллектуальному развитию, чтению и критическому мышлению.

  • Международный день начос. Посвящен популярной мексиканской закуске.

  • Всемирный день рагу Болоньезе. Отмечает классическое итальянское блюдо.

  • День цемента. День в честь этого строительного материала.

  • День болтуна. Повод для общения, шуток и долгих разговоров с друзьями.

  • День козла. День, посвященный этим животным

  • День вымышленного праздника. Ироничный повод придумать и отметить собственный несуществующий праздник.

  • День «Любите свое тело». Призывает к принятию себя, здоровому отношению к внешности и заботе о теле.

  • День разноцветных зонтов. Символический праздник ярких зонтов и защиты от непогоды с настроением.

  • День лабиринта. Посвящен лабиринтам — от садовых до интеллектуальных головоломок.

Народные праздники и приметы на сегодня 21 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Трифон и Пелагея (Починки).

  • В народе день называли Ознобицей — с него становилось заметно холоднее.

  • Хозяйки проверяли и чинили зимнюю одежду, готовились к холодам.

  • Если облака плывут низко — к скорым морозам и снегопадам.

  • Северный ветер обещает морозную зиму, южный — мягкую.

  • Если лес посерел — крепкие морозы не за горами.

  • Яркие звезды — к ясной погоде, тусклые — к ненастью.

  • Если береза еще не сбросила листья — снег придет поздно.

Кто родился в этот день

21 октября родились многие известные люди:

  • Альфред Нобель (1833). Шведский химик, инженер и изобретатель. Создал динамит и более 300 патентов. Завещал состояние на учреждение Нобелевской премии.

  • Григорий Рошаль (1899). Советский режиссер театра и кино, народный артист СССР. Известен фильмами «Семья Оппенгейм», «Мусоргский» и экранизациями классики.

  • Михаил Шура-Бура (1918). Советский и российский ученый, один из основателей отечественного программирования. Внес большой вклад в развитие системного программирования и вычислительной техники.

  • Раднэр Муратов (1928). Советский актер, заслуженный артист РСФСР. Наиболее известен ролью Василия Алибабаевича в комедии «Джентльмены удачи».

  • Елена Санаева (1942). Советская и российская актриса, народная артистка РФ. Снималась в фильмах «Приключения Буратино», «Печки-лавочки» и многих других.

  • Никита Михалков (1945). Советский и российский режиссер, актер и продюсер, народный артист РСФСР. Создатель фильмов «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

  • Биньямин Нетаньяху (1949). Израильский политик, премьер-министр Израиля. Один из самых известных государственных деятелей страны.

  • Ким Кардашьян (1980). Американская предпринимательница, медиаперсона и актриса. Известна реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и бизнесом в сфере моды и красоты.

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