21 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 21 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День деловых женщин в России
Праздник учрежден в 2007 году, чтобы подчеркнуть вклад женщин в бизнес, предпринимательство и экономику. Его связывают с днем памяти святой Маргариты Клитроу, покровительницы деловых женщин.
День дагестанской культуры и языков
Учрежден в 2016 году указом главы Республики Дагестан. Праздник посвящен сохранению культурного наследия, традиций и языков народов Дагестана.
День герба и флага Тверской области
Официальные символы региона установлены в 1996 году, а сам праздник учрежден в 2006 году. Отмечается 21 октября.
Международные праздники 21 октября
В мире 21 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день профилактики йододефицита
Посвящен повышению осведомленности о важности йода для здоровья щитовидной железы и профилактике связанных заболеваний. Отмечается ежегодно 21 октября. Врачи и организации призывают использовать йодированную соль и следить за питанием, особенно у детей и беременных.
Всемирный день достоинства
Отмечается в третью среду октября (в 2026 году — 21 октября). Инициатива появилась в 2006 году. День направлен на продвижение уважения, эмпатии и права каждого человека на достойную жизнь. В школах и сообществах проходят уроки и дискуссии о достоинстве.
Какие праздники отмечают 21 октября в других странах
В отдельных странах 21 октября приурочена к своим национальным событиям:
День отца, Беларусь. День поздравления отцов.
День Трафальгарского сражения, Великобритания. День памяти победы британского флота в 1805 году.
День памяти жертв Второй мировой войны, Сербия. Посвящен памяти погибших в годы войны.
День государственного языка, Узбекистан. Отмечает статус узбекского языка как государственного.
День Военно-морских сил, Египет. Профессиональный праздник моряков и военно-морского флота страны.
День заморских китайцев, Тайвань. Посвящен связям с китайской диаспорой за рубежом.
День памяти полицейских, Индия. День сотрудников полиции, погибших при исполнении долга.
День вооруженных сил, Гондурас. Отмечает историю и роль армии страны.
День революции, Сомали. Связан с событиями революционных преобразований в стране.
Церковные праздники 21 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобной Таисии Египетской
Святая жила в IV веке в Египте. В юности вела греховную жизнь, но под влиянием старца Пафнутия раскаялась, раздала имущество и стала подвижницей. Верующие вспоминают силу покаяния и молятся о прощении грехов.
Собор Вятских святых
Праздник в честь всех святых, просиявших на Вятской земле. Совершаются богослужения и молитвы о заступничестве святых за регион и его жителей.
День памяти преподобной Пелагии Антиохийской
Святая V века из Антиохии. Была известной танцовщицей, но под влиянием проповеди епископа Нонна приняла крещение, ушла в затвор и достигла высокой духовной жизни. Память отмечают как пример глубокого обращения.
Необычные праздники 21 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Праздник разума. День, посвященный интеллектуальному развитию, чтению и критическому мышлению.
Международный день начос. Посвящен популярной мексиканской закуске.
Всемирный день рагу Болоньезе. Отмечает классическое итальянское блюдо.
День цемента. День в честь этого строительного материала.
День болтуна. Повод для общения, шуток и долгих разговоров с друзьями.
День козла. День, посвященный этим животным
День вымышленного праздника. Ироничный повод придумать и отметить собственный несуществующий праздник.
День «Любите свое тело». Призывает к принятию себя, здоровому отношению к внешности и заботе о теле.
День разноцветных зонтов. Символический праздник ярких зонтов и защиты от непогоды с настроением.
День лабиринта. Посвящен лабиринтам — от садовых до интеллектуальных головоломок.
Народные праздники и приметы на сегодня 21 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Трифон и Пелагея (Починки).
В народе день называли Ознобицей — с него становилось заметно холоднее.
Хозяйки проверяли и чинили зимнюю одежду, готовились к холодам.
Если облака плывут низко — к скорым морозам и снегопадам.
Северный ветер обещает морозную зиму, южный — мягкую.
Если лес посерел — крепкие морозы не за горами.
Яркие звезды — к ясной погоде, тусклые — к ненастью.
Если береза еще не сбросила листья — снег придет поздно.
Кто родился в этот день
21 октября родились многие известные люди:
Альфред Нобель (1833). Шведский химик, инженер и изобретатель. Создал динамит и более 300 патентов. Завещал состояние на учреждение Нобелевской премии.
Григорий Рошаль (1899). Советский режиссер театра и кино, народный артист СССР. Известен фильмами «Семья Оппенгейм», «Мусоргский» и экранизациями классики.
Михаил Шура-Бура (1918). Советский и российский ученый, один из основателей отечественного программирования. Внес большой вклад в развитие системного программирования и вычислительной техники.
Раднэр Муратов (1928). Советский актер, заслуженный артист РСФСР. Наиболее известен ролью Василия Алибабаевича в комедии «Джентльмены удачи».
Елена Санаева (1942). Советская и российская актриса, народная артистка РФ. Снималась в фильмах «Приключения Буратино», «Печки-лавочки» и многих других.
Никита Михалков (1945). Советский и российский режиссер, актер и продюсер, народный артист РСФСР. Создатель фильмов «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Биньямин Нетаньяху (1949). Израильский политик, премьер-министр Израиля. Один из самых известных государственных деятелей страны.
Ким Кардашьян (1980). Американская предпринимательница, медиаперсона и актриса. Известна реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и бизнесом в сфере моды и красоты.