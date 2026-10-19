Дата-цент VK под ударом, озеро данных Positive и теневой ИИ: российский IT-дайджест #60

Пятый ЦОД за две недели: дроны ударили по VK

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали дата-центр VK в Ленинградской области (кластер у Новосергиевки). Компания подтвердила удар, но заявила, что сервисы работают в штатном режиме. Пользователи фиксировали сбои с лентой и «VK Музыкой», мониторинги показывали падение доступности примерно до 56 % от обычного уровня.

Это уже пятый крупный российский ЦОД, пострадавший за полторы недели — после трех площадок «Яндекса» и строящегося центра Сбера в Балакове.