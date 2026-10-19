Дата-цент VK под ударом, озеро данных Positive и теневой ИИ: российский IT-дайджест #60

Главные темы: беспилотники добрались до дата-центра VK, Positive Technologies зашла на поле корпоративных data-платформ, а сотрудники IT-компаний по-прежнему предпочитают «теневые» нейросети.
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Пятый ЦОД за две недели: дроны ударили по VK
В ночь на 18 октября беспилотники атаковали дата-центр VK в Ленинградской области (кластер у Новосергиевки). Компания подтвердила удар, но заявила, что сервисы работают в штатном режиме. Пользователи фиксировали сбои с лентой и «VK Музыкой», мониторинги показывали падение доступности примерно до 56 % от обычного уровня.
Это уже пятый крупный российский ЦОД, пострадавший за полторы недели — после трех площадок «Яндекса» и строящегося центра Сбера в Балакове.
Positive Technologies строит свое «озеро» данных
Positive Technologies выходит на рынок корпоративных платформ для работы с данными. Компания вложила 400–600 млн рублей в PT Security Lakehouse — систему, которая собирает данные из средств защиты, чтобы аналитики SOC, разработчики и ИИ-модели работали с ними в одном месте. Коммерческий релиз — осень 2026 года, целевая доля рынка к 2030-му — около 10 %. Конкуренты уже есть у Yandex B2B Tech и VK Tech.
Из вендора защиты компания превращается в игрока, который хочет контролировать и сами данные, на которых эта защита учится.
Большие данные и ИИ: 528 млрд и тормоза впереди
Ассоциация больших данных, Б1 и TAdviser посчитали: российский рынок больших данных и искусственного интеллекта в 2025 году вырос на 20 % — до 528 млрд рублей. Быстрее всего росли инфраструктура (+42 %), ИИ-платформы (+36 %) и рекламные дата-продукты.
На 2026 год эксперты ждут замедления до 15–20 %: «легкие» проекты уже сделаны, дальше нужны мощности, качественные данные и специалисты.
«Кузнечик» поселится в 5G-смартфонах
Минцифры подготовило проект приказа, по которому все смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения должны будут поддерживать российский алгоритм шифрования «Кузнечик». Требование планируют сделать обязательным с 1 марта 2032 года. До этой даты зарубежные устройства без него продолжат работать в 5G как обычно.
Через шесть лет даже иностранный смартфон в российской 5G-сети формально должен уметь шифровать трафик по-нашему.
Теневой ИИ в IT-компаниях
Сотрудники российских IT-компаний по-прежнему активно предпочитают «теневые» ИИ-инструменты, несмотря на корпоративные политики. По данным опроса Пачки, большинство решает рабочие задачи через личные аккаунты публичных нейросетей, обходя внутренние ограничения.
Спрос на «ЦОД судного дня»
Спрос бизнеса на контейнерные дата-центры резко вырос на фоне атак на стационарные площадки. Мобильные и модульные решения позволяют быстрее разворачивать мощности и при необходимости перемещать их.
Эксперты фиксируют рост интереса к таким форматам как к способу снизить риски физического уничтожения инфраструктуры.
Минобороны открыло видеоархив для военных нейросетей
Минобороны допустило разработчиков к видеоархиву для обучения военных нейросетей. Материалы будут использоваться для тренировки моделей распознавания и анализа. Это один из первых публичных шагов по системному доступу гражданских разработчиков к военным данным для ИИ.
«Турбо Облако» и МГРИ займутся ИИ для геологоразведки
«Турбо Облако» и Московский геологоразведочный институт договорились о развитии ИИ-сервисов для геологоразведки. Стороны планируют совместные проекты по обработке геоданных и построению прогнозных моделей.
Геология тоже переходит на нейросети — теперь не только нефть, но и алгоритмы будут искать полезные ископаемые.
Через неделю после серии ударов по своим дата-центрам «Яндекс» все еще восстанавливает часть сервисов. Компания работает в аварийном режиме на части мощностей, Минцифры помогало искать дополнительные площадки
Полное восстановление, по оценкам рынка, может занять месяцы из-за сроков поставки оборудования.