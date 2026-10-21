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22 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

22 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 22 октября отмечают праздник «Белые журавли», и День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 22 октября.

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Какой сегодня праздник в России 22 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Литературный праздник «Белые журавли»

Праздник учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым и связан с его стихотворением «Журавли», положенным на музыку и ставшим всенародной песней. Он посвящен памяти солдат, павших на полях сражений, и жертв всех войн. 

День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ

Профессиональный праздник военных финансистов и экономистов учрежден указом Президента в 2015 году. Дата выбрана в память о 22 октября 1918 года, когда была создана первая финансовая служба Красной Армии. 

Российский день без бумаги

Отмечается в четвертый четверг октября. Цель — привлечь внимание к сокращению расхода бумаги и переходу на электронный документооборот. 

Международные праздники 22 октября

В мире 22 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день заикающихся людей

Учрежден в 1998 году по инициативе Международной ассоциации заикающихся людей. Цель — повысить осведомленность о проблемах людей с этим нарушением речи и поддержать их. 

Всемирный день орехов

Неофициальный праздник, зародившийся в США и распространившийся по миру. Он напоминает о пользе орехов — источника белков, витаминов и полезных жиров.

День психофизики / День Фехнера

Отмечается в честь немецкого ученого Густава Теодора Фехнера, основоположника психофизики. 22 октября 1850 года он осознал возможность количественно измерять связь между физическими стимулами и психическими ощущениями. 

Какие праздники отмечают 22 октября в других странах

В отдельных странах 22 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День вомбата, Австралия. Неофициальный праздник, впервые отмеченный в 2005 году. Посвящен сумчатым животным, похожим на маленьких медведей. 

  • День австрийского игристого вина, Австрия. Праздник создан производителями зекта для продвижения австрийских игристых вин.

  • Национальный день Сантри, Индонезия. Официально учрежден в 2015 году. Посвящен сантри — группе яванских мусульман, игравших важную роль в движении за независимость. 

  • Фестиваль эпох — Дзидай-мацури, Япония. Один из трех главных праздников Киото, впервые проведенный в 1895 году.

Церковные праздники 22 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Празднование Корсунской иконы Божией Матери

По преданию, список с иконы, написанной евангелистом Лукой, был принесен князем Владимиром из Корсуни в Киев в 988 году. Позже святыня оказалась в Москве, в Успенском соборе Кремля. Верующие молятся перед образом о защите, исцелении и благополучии.

День памяти преподобных Андроника и его жены Афанасии

Святые супруги V века оставили мирскую жизнь ради монашества. Андроник стал известен как чудотворец. Верующие вспоминают их пример супружеской верности и духовного подвига.

День памяти апостола Иакова Алфеева

Один из двенадцати апостолов, брат апостола Матфея. Проповедовал Евангелие и принял мученическую смерть. В этот день православные храмы совершают богослужения в его честь.

Необычные праздники 22 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий женщин. Шуточный праздник, существующий в основном в социальных сетях. 

  • День «Быть умным — круто». Неформальный праздник, подчеркивающий ценность образования, критического мышления и интеллекта. 

  • День рождения ксерокопии. Отмечается в память о 22 октября 1938 года, когда Честер Карлсон получил первую качественную ксерокопию. 

  • День Карнавала Чудес. Неофициальный праздник креативности и фантазии. 

  • День клавиши CAPS LOCK. Шуточный интернет-праздник, высмеивающий привычку писать заглавными буквами. 

  • День эклера. Гастрономический праздник в честь французского десерта из заварного теста с кремом. 

Народные праздники и приметы на сегодня 22 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Яков Дровопилец. По народному календарю с этого дня начинали заготавливать дрова на зиму: считалось, что осенние поленья горят жарче.

  • Обдирали и мололи зерно, варили первую кашу и пекли пироги с ней.

  • Завершали сбор грибов — последних сыроежек.

  • Если на Якова выпадал снег, ждали удачный год.

  • Нельзя ссориться и сквернословить — к болезням.

  • Хозяйки варили кашу с маслом или салом и угощали гостей.

Кто родился в этот день

22 октября родились многие известные люди:

  • Иван Бунин (1870). Русский писатель и поэт, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор повестей «Деревня», «Суходол» и романа «Жизнь Арсеньева», мастер тонкой психологической прозы и поэзии.

  • Николай Клюев (1884). Русский поэт, представитель новокрестьянского направления в поэзии XX века. Автор сборников «Сосен перезвон» и «Братские песни», в творчестве сочетал символизм, религиозную образность и народный язык.

  • Дорис Лессинг (1919). Британская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор романов «Золотая тетрадь» и фантастического цикла «Канопус в Аргосе», исследующих темы общества, феминизма и человеческой природы.

  • Спартак Мишулин (1926). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Прославился ролями в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Формула любви» и телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».

  • Лев Яшин (1929). Легендарный советский футбольный вратарь, единственный голкипер, получивший «Золотой мяч». Выступал за «Динамо» и сборную СССР, стал символом советского футбола и эталоном игры на линии ворот.

  • Георгий Юнгвальд-Хилькевич (1934). Советский и российский кинорежиссер, сценарист и художник. Поставил популярные фильмы «Д’Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль…» и «Сезон чудес».

  • Любовь Руденко (1959). Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. 

  • Татьяна Овсиенко (1966). Российская певица, популярная в 1990-е годы. Исполнительница хитов «Школьный вальс», «Капитан» и «Миленький ты мой», в начале карьеры солистка группы «Мираж».

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