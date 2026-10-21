22 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Отмечается в четвертый четверг октября. Цель — привлечь внимание к сокращению расхода бумаги и переходу на электронный документооборот.

Российский день без бумаги

Профессиональный праздник военных финансистов и экономистов учрежден указом Президента в 2015 году. Дата выбрана в память о 22 октября 1918 года, когда была создана первая финансовая служба Красной Армии.

Праздник учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым и связан с его стихотворением «Журавли», положенным на музыку и ставшим всенародной песней. Он посвящен памяти солдат, павших на полях сражений, и жертв всех войн.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 22 октября

Отмечается в честь немецкого ученого Густава Теодора Фехнера, основоположника психофизики. 22 октября 1850 года он осознал возможность количественно измерять связь между физическими стимулами и психическими ощущениями.

День психофизики / День Фехнера

Неофициальный праздник, зародившийся в США и распространившийся по миру. Он напоминает о пользе орехов — источника белков, витаминов и полезных жиров.

Учрежден в 1998 году по инициативе Международной ассоциации заикающихся людей. Цель — повысить осведомленность о проблемах людей с этим нарушением речи и поддержать их.

Фестиваль эпох — Дзидай-мацури , Япония. Один из трех главных праздников Киото, впервые проведенный в 1895 году.

Национальный день Сантри , Индонезия. Официально учрежден в 2015 году. Посвящен сантри — группе яванских мусульман, игравших важную роль в движении за независимость.

День австрийского игристого вина , Австрия. Праздник создан производителями зекта для продвижения австрийских игристых вин.

День вомбата , Австралия. Неофициальный праздник, впервые отмеченный в 2005 году. Посвящен сумчатым животным, похожим на маленьких медведей.

В отдельных странах 22 октября приурочена к своим национальным событиям:

Какие праздники отмечают 22 октября в других странах

Церковные праздники 22 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Празднование Корсунской иконы Божией Матери

По преданию, список с иконы, написанной евангелистом Лукой, был принесен князем Владимиром из Корсуни в Киев в 988 году. Позже святыня оказалась в Москве, в Успенском соборе Кремля. Верующие молятся перед образом о защите, исцелении и благополучии.

День памяти преподобных Андроника и его жены Афанасии

Святые супруги V века оставили мирскую жизнь ради монашества. Андроник стал известен как чудотворец. Верующие вспоминают их пример супружеской верности и духовного подвига.

День памяти апостола Иакова Алфеева