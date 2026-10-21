22 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 22 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Литературный праздник «Белые журавли»
Праздник учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым и связан с его стихотворением «Журавли», положенным на музыку и ставшим всенародной песней. Он посвящен памяти солдат, павших на полях сражений, и жертв всех войн.
День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ
Профессиональный праздник военных финансистов и экономистов учрежден указом Президента в 2015 году. Дата выбрана в память о 22 октября 1918 года, когда была создана первая финансовая служба Красной Армии.
Российский день без бумаги
Отмечается в четвертый четверг октября. Цель — привлечь внимание к сокращению расхода бумаги и переходу на электронный документооборот.
Международные праздники 22 октября
В мире 22 октября отмечают следующие международные дни:
Международный день заикающихся людей
Учрежден в 1998 году по инициативе Международной ассоциации заикающихся людей. Цель — повысить осведомленность о проблемах людей с этим нарушением речи и поддержать их.
Всемирный день орехов
Неофициальный праздник, зародившийся в США и распространившийся по миру. Он напоминает о пользе орехов — источника белков, витаминов и полезных жиров.
День психофизики / День Фехнера
Отмечается в честь немецкого ученого Густава Теодора Фехнера, основоположника психофизики. 22 октября 1850 года он осознал возможность количественно измерять связь между физическими стимулами и психическими ощущениями.
Какие праздники отмечают 22 октября в других странах
В отдельных странах 22 октября приурочена к своим национальным событиям:
День вомбата, Австралия. Неофициальный праздник, впервые отмеченный в 2005 году. Посвящен сумчатым животным, похожим на маленьких медведей.
День австрийского игристого вина, Австрия. Праздник создан производителями зекта для продвижения австрийских игристых вин.
Национальный день Сантри, Индонезия. Официально учрежден в 2015 году. Посвящен сантри — группе яванских мусульман, игравших важную роль в движении за независимость.
Фестиваль эпох — Дзидай-мацури, Япония. Один из трех главных праздников Киото, впервые проведенный в 1895 году.
Церковные праздники 22 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Празднование Корсунской иконы Божией Матери
По преданию, список с иконы, написанной евангелистом Лукой, был принесен князем Владимиром из Корсуни в Киев в 988 году. Позже святыня оказалась в Москве, в Успенском соборе Кремля. Верующие молятся перед образом о защите, исцелении и благополучии.
День памяти преподобных Андроника и его жены Афанасии
Святые супруги V века оставили мирскую жизнь ради монашества. Андроник стал известен как чудотворец. Верующие вспоминают их пример супружеской верности и духовного подвига.
День памяти апостола Иакова Алфеева
Один из двенадцати апостолов, брат апостола Матфея. Проповедовал Евангелие и принял мученическую смерть. В этот день православные храмы совершают богослужения в его честь.
Необычные праздники 22 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий женщин. Шуточный праздник, существующий в основном в социальных сетях.
День «Быть умным — круто». Неформальный праздник, подчеркивающий ценность образования, критического мышления и интеллекта.
День рождения ксерокопии. Отмечается в память о 22 октября 1938 года, когда Честер Карлсон получил первую качественную ксерокопию.
День Карнавала Чудес. Неофициальный праздник креативности и фантазии.
День клавиши CAPS LOCK. Шуточный интернет-праздник, высмеивающий привычку писать заглавными буквами.
День эклера. Гастрономический праздник в честь французского десерта из заварного теста с кремом.
Народные праздники и приметы на сегодня 22 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Яков Дровопилец. По народному календарю с этого дня начинали заготавливать дрова на зиму: считалось, что осенние поленья горят жарче.
Обдирали и мололи зерно, варили первую кашу и пекли пироги с ней.
Завершали сбор грибов — последних сыроежек.
Если на Якова выпадал снег, ждали удачный год.
Нельзя ссориться и сквернословить — к болезням.
Хозяйки варили кашу с маслом или салом и угощали гостей.
Кто родился в этот день
22 октября родились многие известные люди:
Иван Бунин (1870). Русский писатель и поэт, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор повестей «Деревня», «Суходол» и романа «Жизнь Арсеньева», мастер тонкой психологической прозы и поэзии.
Николай Клюев (1884). Русский поэт, представитель новокрестьянского направления в поэзии XX века. Автор сборников «Сосен перезвон» и «Братские песни», в творчестве сочетал символизм, религиозную образность и народный язык.
Дорис Лессинг (1919). Британская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор романов «Золотая тетрадь» и фантастического цикла «Канопус в Аргосе», исследующих темы общества, феминизма и человеческой природы.
Спартак Мишулин (1926). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Прославился ролями в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Формула любви» и телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Лев Яшин (1929). Легендарный советский футбольный вратарь, единственный голкипер, получивший «Золотой мяч». Выступал за «Динамо» и сборную СССР, стал символом советского футбола и эталоном игры на линии ворот.
Георгий Юнгвальд-Хилькевич (1934). Советский и российский кинорежиссер, сценарист и художник. Поставил популярные фильмы «Д’Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль…» и «Сезон чудес».
Любовь Руденко (1959). Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ.
Татьяна Овсиенко (1966). Российская певица, популярная в 1990-е годы. Исполнительница хитов «Школьный вальс», «Капитан» и «Миленький ты мой», в начале карьеры солистка группы «Мираж».