23 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 23 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День работников рекламы в России (День рекламщика)
Неофициальный профессиональный праздник маркетологов, копирайтеров, дизайнеров и всех, кто связан с рекламой. Отмечается с 1994 года.
День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности в Якутии
Республиканский профессиональный праздник, установленный указом 2010 года. Дата выбрана в память о первом ограненном в Якутии алмазе 23 октября 1992 года.
День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Памятная дата, связанная с завершением Петсамо-Киркенесской операции 1944 года. К 23 октября советские войска полностью разгромили группировку противника в Заполярье, освободив Мурманскую область и начав освобождение Северной Норвегии.
Международные праздники 23 октября
В мире 23 октября отмечают следующие международные дни:
Международный день снежного барса
Учрежден в 2013 году на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке, а в 2024 году официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Цель — привлечь внимание к сохранению редкого хищника, обитающего в горах Центральной Азии, и его экосистем.
День организаторов мероприятий
Профессиональный праздник event-менеджеров, которые планируют и проводят концерты, конференции, свадьбы и корпоративы. Неофициальная дата, пришедшая из США, подчеркивает важность людей, остающихся за кулисами успешных событий.
День осведомленности о синдроме кабуки
Дата, направленная на повышение информированности о редком генетическом заболевании. Синдром назван из-за характерных черт лица, напоминающих грим актеров японского театра кабуки.
Какие праздники отмечают 23 октября в других странах
В отдельных странах 23 октября приурочена к своим национальным событиям:
День памяти короля Рамы V (День Чулалонгкорна), Таиланд. Национальный праздник в честь короля Чулалонгкорна, правившего в конце XIX — начале XX века и проведшего масштабные реформы.
День летчика, Бразилия. Профессиональный праздник авиаторов, отмечаемый в память о выдающихся достижениях бразильской авиации.
День памяти венгерского восстания 1956 года, День республики, Венгрия. Национальный праздник, посвященный началу антикоммунистического восстания 1956 года и провозглашению республики в 1989 году.
День освобождения, Египет. Дата, связанная с важными событиями национальной истории страны.
День победы и освобождения, Ливия. Национальный праздник, отмечающий ключевые моменты в истории независимости страны.
День македонской революционной борьбы, Северная Македония. Памятная дата, посвященная борьбе за национальную свободу.
Годовщина подписания Парижских мирных соглашений 1991 года, Камбоджа. Дата, связанная с окончанием гражданской войны и началом мирного процесса.
День врача, Мексика. Профессиональный праздник медиков, в который общество выражает признательность врачам за их труд.
Церковные праздники 23 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти мучеников Евлампия и Евлампии
Православная церковь вспоминает брата и сестру, пострадавших за веру в начале IV века в Никомидии. Святые стали образцом стойкости и взаимной поддержки.
Собор Волынских святых
Праздник, объединяющий память святых, просиявших на Волыни.
День памяти преподобного Амвросия Оптинского
Один из самых почитаемых старцев Оптиной пустыни XIX века, известный духовными наставлениями и даром прозорливости. Верующие обращаются к нему с молитвами о помощи в жизненных трудностях.
Праздник иконы Божией Матери Акафистной Зографской (Предвозвестительницы)
День почитания чудотворного образа, связанного с Зографским монастырем на Афоне.
День памяти святителя Иннокентия Пензенского
Святитель XVIII–XIX веков, известный миссионерской и просветительской деятельностью.
Необычные праздники 23 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День гаражиста. Неофициальный праздник любителей гаражей и всего, что с ними связано — от ремонта до душевных посиделок.
День отбрасывания хвоста. Ироничный неформальный праздник, символизирующий готовность оставить в прошлом ненужное и двигаться вперед.
День рождения плеера iPod. Дата выхода первого iPod в 2001 году.
Народные праздники и приметы на сегодня 23 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Евлампий Зимоуказатель. В народном календаре день назван по мученикам Евлампию и Евлампии. Крестьяне внимательно наблюдали за природой, чтобы понять, какой будет зима — ранней и суровой или затяжной и слякотной.
Если 23 октября стоит слякоть и грязь — настоящего снега не жди до 4 ноября (до Казанской).
Нет утренних заморозков — теплая погода простоит еще около четырех недель.
Полностью опавшие листья ивы предвещают раннюю зиму.
Ветер с востока или севера — к скорому похолоданию.
Рога месяца направлены на север — зима будет быстрой и суровой; на юг — грязной, слякотной и затяжной.
Кто родился в этот день
23 октября родились многие известные люди:
Петр II Алексеевич (1715). Российский император, внук Петра I. Вступил на престол в 11 лет и правил совсем недолго, став последним прямым представителем династии Романовых по мужской линии.
Джанни Родари (1920). Итальянский детский писатель и журналист, автор Приключений Чиполлино, Сказок по телефону и Грамматики фантазии. Лауреат премии Ханса Кристиана Андерсена.
Пеле (1940). Легендарный бразильский футболист, трижды чемпион мира. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.
Ульяна Лопаткина (1973). Выдающаяся российская балерина, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России.
Райан Рейнольдс (1976). Канадско-американский актер, известный ролями в фильмах Дэдпул, Зеленый фонарь и комедиях.