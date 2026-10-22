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23 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

23 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 23 октября отмечают День работников рекламы, Международный день снежного барса и День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 23 октября.

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Какой сегодня праздник в России 23 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День работников рекламы в России (День рекламщика)

Неофициальный профессиональный праздник маркетологов, копирайтеров, дизайнеров и всех, кто связан с рекламой. Отмечается с 1994 года.

День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности в Якутии

Республиканский профессиональный праздник, установленный указом 2010 года. Дата выбрана в память о первом ограненном в Якутии алмазе 23 октября 1992 года.

День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Памятная дата, связанная с завершением Петсамо-Киркенесской операции 1944 года. К 23 октября советские войска полностью разгромили группировку противника в Заполярье, освободив Мурманскую область и начав освобождение Северной Норвегии.

Международные праздники 23 октября

В мире 23 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день снежного барса

Учрежден в 2013 году на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке, а в 2024 году официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Цель — привлечь внимание к сохранению редкого хищника, обитающего в горах Центральной Азии, и его экосистем.

День организаторов мероприятий

Профессиональный праздник event-менеджеров, которые планируют и проводят концерты, конференции, свадьбы и корпоративы. Неофициальная дата, пришедшая из США, подчеркивает важность людей, остающихся за кулисами успешных событий.

День осведомленности о синдроме кабуки

Дата, направленная на повышение информированности о редком генетическом заболевании. Синдром назван из-за характерных черт лица, напоминающих грим актеров японского театра кабуки.

Какие праздники отмечают 23 октября в других странах

В отдельных странах 23 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День памяти короля Рамы V (День Чулалонгкорна), Таиланд. Национальный праздник в честь короля Чулалонгкорна, правившего в конце XIX — начале XX века и проведшего масштабные реформы.

  • День летчика, Бразилия. Профессиональный праздник авиаторов, отмечаемый в память о выдающихся достижениях бразильской авиации.

  • День памяти венгерского восстания 1956 года, День республики, Венгрия. Национальный праздник, посвященный началу антикоммунистического восстания 1956 года и провозглашению республики в 1989 году.

  • День освобождения, Египет. Дата, связанная с важными событиями национальной истории страны.

  • День победы и освобождения, Ливия. Национальный праздник, отмечающий ключевые моменты в истории независимости страны.

  • День македонской революционной борьбы, Северная Македония. Памятная дата, посвященная борьбе за национальную свободу.

  • Годовщина подписания Парижских мирных соглашений 1991 года, Камбоджа. Дата, связанная с окончанием гражданской войны и началом мирного процесса.

  • День врача, Мексика. Профессиональный праздник медиков, в который общество выражает признательность врачам за их труд.

Церковные праздники 23 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти мучеников Евлампия и Евлампии

Православная церковь вспоминает брата и сестру, пострадавших за веру в начале IV века в Никомидии. Святые стали образцом стойкости и взаимной поддержки.

Собор Волынских святых

Праздник, объединяющий память святых, просиявших на Волыни.

День памяти преподобного Амвросия Оптинского

Один из самых почитаемых старцев Оптиной пустыни XIX века, известный духовными наставлениями и даром прозорливости. Верующие обращаются к нему с молитвами о помощи в жизненных трудностях.

Праздник иконы Божией Матери Акафистной Зографской (Предвозвестительницы)

День почитания чудотворного образа, связанного с Зографским монастырем на Афоне.

День памяти святителя Иннокентия Пензенского

Святитель XVIII–XIX веков, известный миссионерской и просветительской деятельностью.

Необычные праздники 23 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День гаражиста. Неофициальный праздник любителей гаражей и всего, что с ними связано — от ремонта до душевных посиделок.

  • День отбрасывания хвоста. Ироничный неформальный праздник, символизирующий готовность оставить в прошлом ненужное и двигаться вперед.

  • День рождения плеера iPod. Дата выхода первого iPod в 2001 году.

Народные праздники и приметы на сегодня 23 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Евлампий Зимоуказатель. В народном календаре день назван по мученикам Евлампию и Евлампии. Крестьяне внимательно наблюдали за природой, чтобы понять, какой будет зима — ранней и суровой или затяжной и слякотной.

  • Если 23 октября стоит слякоть и грязь — настоящего снега не жди до 4 ноября (до Казанской).

  • Нет утренних заморозков — теплая погода простоит еще около четырех недель.

  • Полностью опавшие листья ивы предвещают раннюю зиму.

  • Ветер с востока или севера — к скорому похолоданию.

  • Рога месяца направлены на север — зима будет быстрой и суровой; на юг — грязной, слякотной и затяжной.

Кто родился в этот день

23 октября родились многие известные люди:

  • Петр II Алексеевич (1715). Российский император, внук Петра I. Вступил на престол в 11 лет и правил совсем недолго, став последним прямым представителем династии Романовых по мужской линии.

  • Джанни Родари (1920). Итальянский детский писатель и журналист, автор Приключений Чиполлино, Сказок по телефону и Грамматики фантазии. Лауреат премии Ханса Кристиана Андерсена.

  • Пеле (1940). Легендарный бразильский футболист, трижды чемпион мира. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

  • Ульяна Лопаткина (1973). Выдающаяся российская балерина, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России.

  • Райан Рейнольдс (1976). Канадско-американский актер, известный ролями в фильмах Дэдпул, Зеленый фонарь и комедиях.

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