23 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 23 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День работников рекламы в России (День рекламщика)

Неофициальный профессиональный праздник маркетологов, копирайтеров, дизайнеров и всех, кто связан с рекламой. Отмечается с 1994 года.

День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности в Якутии

Республиканский профессиональный праздник, установленный указом 2010 года. Дата выбрана в память о первом ограненном в Якутии алмазе 23 октября 1992 года.

День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье