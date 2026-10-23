Какой сегодня праздник в России 24 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ (День военного спецназа)
Профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения. Установлен указом Президента РФ в 2006 году. Дата выбрана в память о директиве военного министра СССР от 24 октября 1950 года о создании отдельных рот специального назначения.
День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники (День памяти ракетчиков)
Памятная дата, связанная с трагедиями на Байконуре 24 октября 1960 и 1963 годов, когда при испытаниях ракет погибли десятки специалистов, в том числе маршал Митрофан Неделин. С 1999 года день объявлен Днем памяти ракетчиков.
Международные праздники 24 октября
В мире 24 октября отмечают следующие международные дни:
День Организации Объединенных Наций
Отмечается ежегодно в годовщину вступления в силу Устава ООН 24 октября 1945 года. Праздник учрежден в 1948 году и посвящен целям организации — поддержанию мира, развитию сотрудничества и защите прав человека.
Всемирный день информации о развитии
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Цель — привлечь внимание к проблемам развития и необходимости международного сотрудничества.
Международный день дипломатов
Неофициальный праздник, отмечаемый с 2017 года. Посвящен представителям дипломатической службы, которые способствуют поддержанию мира, разрешению конфликтов и развитию международных отношений.
Всемирный день борьбы с полиомиелитом
Отмечается для повышения осведомленности о необходимости полной ликвидации полиомиелита. Организуется при поддержке ВОЗ и других организаций. В этот день проводят акции по вакцинации и информированию населения.
Неделя разоружения
Начинается 24 октября и длится до 30 октября. Учреждена ООН для привлечения внимания к вопросам сокращения вооружений и укрепления международной безопасности.
Какие даты отмечают 24 октября в других странах
В отдельных странах 24 октября приурочена к своим национальным событиям:
День дипломатического работника, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников дипломатической службы республики.
День народного сопротивления (День Суэца), Египет. Национальная дата, связанная с событиями Суэцкого кризиса и сопротивлением народа.
День программиста, Китай. Неофициальный праздник специалистов в области информационных технологий.
День кенгуру, Австралия. Праздник, посвященный одному из символов страны, направленный на привлечение внимания к защите животных.
День врача, Индонезия. Профессиональный праздник медицинских работников.
День независимости, Замбия. Национальный праздник, отмечающий обретение страной независимости.
День библиотек, Германия. Дата, посвященная роли библиотек в обществе и культуре.
День памяти погибших первопроходцев космоса, Казахстан. Памятная дата, связанная с историей освоения космоса и жертвами, понесенными в ходе испытаний.
Церковные праздники 24 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Феофана Исповедника
Православная церковь вспоминает святого, жившего в VIII–IX веках и пострадавшего за иконопочитание. Верующие обращаются к нему с молитвами о стойкости в вере.
Праздник иконы Божией Матери «Вододательница»
День почитания чудотворного образа Пресвятой Богородицы.
День памяти преподобного Льва Оптинского
Один из старцев Оптиной пустыни, известный духовными наставлениями. Верующие просят его о помощи в духовной жизни.
Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших; Собор преподобных Оптинских старцев
Праздник, объединяющий память всех святых, связанных с Оптиной пустынью, и особенно почитаемых старцев обители.
День памяти святого апостола от 70-ти Филиппа диакона
Церковь вспоминает апостола из числа семидесяти, одного из первых диаконов, проповедовавшего Евангелие.
Необычные праздники 24 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Международный день климатических действий. Дата, направленная на привлечение внимания к проблемам изменения климата и необходимости активных действий.
Праздник любителя бильярда. Неофициальный день для тех, кто увлекается игрой в бильярд. Фанаты устраивают турниры и дружеские партии.
День любви к теплым носкам. Ироничный праздник, посвященный уютной осенней одежде и подготовке к холодам.
Всемирный день рубца. Необычный день, связанный с анатомией и физиологией (рубец — отдел желудка у жвачных животных).
Народные праздники и приметы на сегодня 24 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Филиппова канитель. «Канитель» в названии связана с осенней распутицей и грязью на дорогах, когда дела шли медленно. Крестьяне старались закончить хозяйственные работы до настоящей зимы.
Если утро ясное и морозное — зима будет холодной и снежной.
Снег идет с утра — к суровой зиме.
Иней на деревьях — к хорошему урожаю зерновых в следующем году.
Туман стелется по земле — тепло еще продержится несколько дней.
Ясное ночное небо — к скорым морозам.
Северный ветер — к сильным холодам.
Кто родился в этот день
24 октября родились многие известные люди:
Парацельс (1493). Швейцарский врач, алхимик и философ эпохи Возрождения. Считается одним из основателей современной медицины и фармакологии.
Вильгельм Вебер (1804). Немецкий физик, работавший вместе с Гауссом. Известен исследованиями в области электричества и магнетизма, его именем названа единица магнитного потока.
Даниэль Сваровски (1862). Австрийский предприниматель, основатель компании Swarovski, прославившейся производством хрусталя и ювелирных изделий.
Венедикт Ерофеев (1938). Советский писатель, автор поэмы Москва — Петушки. Один из ярких представителей андеграундной литературы.
Динара Асанова (1942). Советский кинорежиссер, известная фильмами о подростках и сложных социальных темах.
Лев Новоженов (1946). Российский журналист, телеведущий и писатель. Работал на ведущих телеканалах и вел популярные программы.
Роман Абрамович (1966). Российский предприниматель и миллиардер, известный как владелец футбольного клуба Челси в прошлом и крупный инвестор.