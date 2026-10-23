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24 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

24 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 24 октября отмечают День ООН и День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 24 октября.

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Какой сегодня праздник в России 24 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ (День военного спецназа)

Профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения. Установлен указом Президента РФ в 2006 году. Дата выбрана в память о директиве военного министра СССР от 24 октября 1950 года о создании отдельных рот специального назначения.

День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники (День памяти ракетчиков)

Памятная дата, связанная с трагедиями на Байконуре 24 октября 1960 и 1963 годов, когда при испытаниях ракет погибли десятки специалистов, в том числе маршал Митрофан Неделин. С 1999 года день объявлен Днем памяти ракетчиков.

Международные праздники 24 октября

В мире 24 октября отмечают следующие международные дни:

День Организации Объединенных Наций

Отмечается ежегодно в годовщину вступления в силу Устава ООН 24 октября 1945 года. Праздник учрежден в 1948 году и посвящен целям организации — поддержанию мира, развитию сотрудничества и защите прав человека. 

Всемирный день информации о развитии

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Цель — привлечь внимание к проблемам развития и необходимости международного сотрудничества. 

Международный день дипломатов

Неофициальный праздник, отмечаемый с 2017 года. Посвящен представителям дипломатической службы, которые способствуют поддержанию мира, разрешению конфликтов и развитию международных отношений.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Отмечается для повышения осведомленности о необходимости полной ликвидации полиомиелита. Организуется при поддержке ВОЗ и других организаций. В этот день проводят акции по вакцинации и информированию населения.

Неделя разоружения

Начинается 24 октября и длится до 30 октября. Учреждена ООН для привлечения внимания к вопросам сокращения вооружений и укрепления международной безопасности.

Какие даты отмечают 24 октября в других странах

В отдельных странах 24 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День дипломатического работника, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников дипломатической службы республики.

  • День народного сопротивления (День Суэца), Египет. Национальная дата, связанная с событиями Суэцкого кризиса и сопротивлением народа.

  • День программиста, Китай. Неофициальный праздник специалистов в области информационных технологий.

  • День кенгуру, Австралия. Праздник, посвященный одному из символов страны, направленный на привлечение внимания к защите животных.

  • День врача, Индонезия. Профессиональный праздник медицинских работников.

  • День независимости, Замбия. Национальный праздник, отмечающий обретение страной независимости.

  • День библиотек, Германия. Дата, посвященная роли библиотек в обществе и культуре.

  • День памяти погибших первопроходцев космоса, Казахстан. Памятная дата, связанная с историей освоения космоса и жертвами, понесенными в ходе испытаний.

Церковные праздники 24 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Феофана Исповедника

Православная церковь вспоминает святого, жившего в VIII–IX веках и пострадавшего за иконопочитание. Верующие обращаются к нему с молитвами о стойкости в вере.

Праздник иконы Божией Матери «Вододательница»

День почитания чудотворного образа Пресвятой Богородицы.

День памяти преподобного Льва Оптинского

Один из старцев Оптиной пустыни, известный духовными наставлениями. Верующие просят его о помощи в духовной жизни.

Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших; Собор преподобных Оптинских старцев

Праздник, объединяющий память всех святых, связанных с Оптиной пустынью, и особенно почитаемых старцев обители.

День памяти святого апостола от 70-ти Филиппа диакона

Церковь вспоминает апостола из числа семидесяти, одного из первых диаконов, проповедовавшего Евангелие.

Необычные праздники 24 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Международный день климатических действий. Дата, направленная на привлечение внимания к проблемам изменения климата и необходимости активных действий.

  • Праздник любителя бильярда. Неофициальный день для тех, кто увлекается игрой в бильярд. Фанаты устраивают турниры и дружеские партии.

  • День любви к теплым носкам. Ироничный праздник, посвященный уютной осенней одежде и подготовке к холодам.

  • Всемирный день рубца. Необычный день, связанный с анатомией и физиологией (рубец — отдел желудка у жвачных животных).

Народные праздники и приметы на сегодня 24 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарюФилиппова канитель. «Канитель» в названии связана с осенней распутицей и грязью на дорогах, когда дела шли медленно. Крестьяне старались закончить хозяйственные работы до настоящей зимы.

  • Если утро ясное и морозное — зима будет холодной и снежной.

  • Снег идет с утра — к суровой зиме.

  • Иней на деревьях — к хорошему урожаю зерновых в следующем году.

  • Туман стелется по земле — тепло еще продержится несколько дней.

  • Ясное ночное небо — к скорым морозам.

  • Северный ветер — к сильным холодам.

Кто родился в этот день

24 октября родились многие известные люди:

  • Парацельс (1493). Швейцарский врач, алхимик и философ эпохи Возрождения. Считается одним из основателей современной медицины и фармакологии.

  • Вильгельм Вебер (1804). Немецкий физик, работавший вместе с Гауссом. Известен исследованиями в области электричества и магнетизма, его именем названа единица магнитного потока.

  • Даниэль Сваровски (1862). Австрийский предприниматель, основатель компании Swarovski, прославившейся производством хрусталя и ювелирных изделий.

  • Венедикт Ерофеев (1938). Советский писатель, автор поэмы Москва — Петушки. Один из ярких представителей андеграундной литературы.

  • Динара Асанова (1942). Советский кинорежиссер, известная фильмами о подростках и сложных социальных темах.

  • Лев Новоженов (1946). Российский журналист, телеведущий и писатель. Работал на ведущих телеканалах и вел популярные программы.

  • Роман Абрамович (1966). Российский предприниматель и миллиардер, известный как владелец футбольного клуба Челси в прошлом и крупный инвестор.

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