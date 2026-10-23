Памятная дата, связанная с трагедиями на Байконуре 24 октября 1960 и 1963 годов, когда при испытаниях ракет погибли десятки специалистов, в том числе маршал Митрофан Неделин. С 1999 года день объявлен Днем памяти ракетчиков.

День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники (День памяти ракетчиков)

Профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения. Установлен указом Президента РФ в 2006 году. Дата выбрана в память о директиве военного министра СССР от 24 октября 1950 года о создании отдельных рот специального назначения.

День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ (День военного спецназа)

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 24 октября

Международные праздники 24 октября

В мире 24 октября отмечают следующие международные дни:

День Организации Объединенных Наций

Отмечается ежегодно в годовщину вступления в силу Устава ООН 24 октября 1945 года. Праздник учрежден в 1948 году и посвящен целям организации — поддержанию мира, развитию сотрудничества и защите прав человека.

Всемирный день информации о развитии

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Цель — привлечь внимание к проблемам развития и необходимости международного сотрудничества.

Международный день дипломатов

Неофициальный праздник, отмечаемый с 2017 года. Посвящен представителям дипломатической службы, которые способствуют поддержанию мира, разрешению конфликтов и развитию международных отношений.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Отмечается для повышения осведомленности о необходимости полной ликвидации полиомиелита. Организуется при поддержке ВОЗ и других организаций. В этот день проводят акции по вакцинации и информированию населения.

Неделя разоружения