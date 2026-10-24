25 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Дата связана с событием 1879 года, когда инженер Карл Сименс получил разрешение на производство телеграфных кабелей и изолированной проволоки в Санкт-Петербурге.

Профессиональный праздник работников таможенных органов установлен указом Президента РФ в 1995 году. Дата приурочена к указу царя Алексея Михайловича 1653 года о взимании таможенных пошлин и созданию единой таможенной системы, а также к образованию Государственного таможенного комитета в 1991 году.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 25 октября

В мире 25 октября отмечают следующие международные дни:

День маркетолога

Неофициальный профессиональный праздник специалистов по продвижению товаров и услуг. Дата связана с созданием 25 октября 1975 года Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР.

Международный день художника

Праздник учрежден в 2004 году канадским художником Крисом МакКлюром и приурочен ко дню рождения Пабло Пикассо. Цель — привлечь внимание к роли искусства и поддержать творческих людей.

Международный день борьбы женщин за мир

Дата посвящена усилиям женщин по продвижению мирных инициатив и предотвращению конфликтов. В разных странах проходят митинги, лекции и акции солидарности.

Европейский день гражданского правосудия / Европейский день юристов

Праздник направлен на повышение осведомленности о доступе к правосудию и роли юристов. Организуются открытые дни в судах, консультации и образовательные мероприятия.

Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме

Дата привлекает внимание к редкому заболеванию крови. Проводятся информационные кампании, лекции и сбор средств на исследования и поддержку пациентов.

Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии