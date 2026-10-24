25 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 25 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День таможенника Российской Федерации
Профессиональный праздник работников таможенных органов установлен указом Президента РФ в 1995 году. Дата приурочена к указу царя Алексея Михайловича 1653 года о взимании таможенных пошлин и созданию единой таможенной системы, а также к образованию Государственного таможенного комитета в 1991 году.
День работника кабельной промышленности
Дата связана с событием 1879 года, когда инженер Карл Сименс получил разрешение на производство телеграфных кабелей и изолированной проволоки в Санкт-Петербурге.
Международные праздники 25 октября
В мире 25 октября отмечают следующие международные дни:
День маркетолога
Неофициальный профессиональный праздник специалистов по продвижению товаров и услуг. Дата связана с созданием 25 октября 1975 года Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР.
Международный день художника
Праздник учрежден в 2004 году канадским художником Крисом МакКлюром и приурочен ко дню рождения Пабло Пикассо. Цель — привлечь внимание к роли искусства и поддержать творческих людей.
Международный день борьбы женщин за мир
Дата посвящена усилиям женщин по продвижению мирных инициатив и предотвращению конфликтов. В разных странах проходят митинги, лекции и акции солидарности.
Европейский день гражданского правосудия / Европейский день юристов
Праздник направлен на повышение осведомленности о доступе к правосудию и роли юристов. Организуются открытые дни в судах, консультации и образовательные мероприятия.
Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме
Дата привлекает внимание к редкому заболеванию крови. Проводятся информационные кампании, лекции и сбор средств на исследования и поддержку пациентов.
Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии
Праздник посвящен повышению информированности о врожденных патологиях. Врачи, пациенты и организации проводят акции, направленные на раннюю диагностику и помощь семьям.
Какие праздники отмечают 25 октября в других странах
В отдельных странах 25 октября приурочена к своим национальным событиям:
День Республики, Казахстан. Национальный праздник в честь принятия 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР.
День местных сообществ, Кыргызстан. Дата посвящена развитию местного самоуправления и активности граждан.
Праздник мельников, Беларусь. Народный праздник, связанный с завершением помола зерна. .
День вооруженных сил, Румыния. Профессиональный праздник военных.
День Конституции, Литва. Дата связана с принятием важного конституционного документа.
День сотрудников органов внутренних дел, Узбекистан. Профессиональный праздник работников МВД.
День суверенитета, Словения. Праздник в честь ключевых событий национальной истории.
День автономии Страны Басков, Испания. Дата связана с получением автономного статуса.
День благодарения, Гренада. Национальный праздник благодарности.
Праздник святого Фрутоса, Испания. Локальный церковный и народный праздник в честь святого.
День карате, Япония. Дата посвящена популярному виду единоборств.
Церковные праздники 25 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери
Православные верующие чтят чудотворный образ, прославившийся исцелениями. В храмах совершаются молебны и крестные ходы.
День памяти Рудненской иконы Божией Матери
Икона известна чудесами помощи. Верующие молятся перед образом о здоровье и защите.
Седьмой Вселенский Собор
Церковь вспоминает Собор 787 года, который утвердил почитание святых икон. В этот день читают соответствующие богослужебные тексты.
Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери
Образ прославился многочисленными чудесами. В Калуге и других храмах проходят торжественные службы.
Праздник иконы Божией Матери Мохнатинская
Локально чтимый образ. Верующие обращаются к нему с молитвами о помощи в житейских нуждах.
Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Ярославская
Чудотворный образ, известный заступничеством. В Ярославле и других местах совершают молебны.
Необычные праздники 25 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День круговой поруки. Неформальный праздник, посвященный идее взаимной ответственности и поддержки.
Всемирный день производителей пиццы. Дата, когда пиццерии и любители итальянской кухни устраивают дегустации и мастер-классы по приготовлению пиццы.
Всемирный день оперы. Праздник любителей оперного искусства.
Всемирный день макарон. Неформальный повод отведать пасту и вспомнить о итальянской кухне.
Международный день тещи. Шутливый праздник, посвященный отношениям с тещами.
Международный день осведомленности о карликовости. Дата направлена на поддержку людей с ахондроплазией и другими формами карликовости.
День панка. Неформальный праздник поклонников панк-культуры.
День трубного зова дальних странствий. Романтический повод вспомнить о путешествиях и мечтах о далеких дорогах.
Народные праздники и приметы на сегодня 25 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Андрон Звездочет. В народном календаре день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. В этот день до полуночи наблюдали за звездным небом, чтобы узнать о будущей погоде и урожае.
Если небо было звездным, ждали хорошего урожая гороха на следующий год.
Яркие звезды предвещали морозы, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды.
Падающая звезда сулила ветреный и сухой год.
Ясный день обещал мягкую зиму, а дождь или снег — суровую и снежную.
Кто родился в этот день
25 октября родились многие известные люди:
Пабло Пикассо (1881). Испанский художник, скульптор и график, один из основателей кубизма. Автор знаменитых работ «Авиньонские девицы» и «Герника», оказавший огромное влияние на искусство XX века.
Галина Вишневская (1926). Выдающаяся оперная певица, народная артистка СССР. Солистка Большого театра, исполнительница партий в операх Верди, Пуччини и Прокофьева, основательница Центра оперного пения.
Наталья Сенчукова (1969). Российская эстрадная певица и актриса. Известна хитами 1990-х годов и участием в популярных телевизионных проектах.
Михаил Галустян (1979). Российский комик, актер и телеведущий. Чемпион Высшей лиги КВН, участник шоу «Наша Russia», снялся во многих комедийных фильмах.
Кэти Перри (1984). Американская поп-певица и автор песен. Исполнительница мировых хитов «I Kissed a Girl», «Hot n Cold» и «Roar», одна из самых успешных артисток своего поколения.
Азамат Мусагалиев (1984). Российский актер, комик и телеведущий. Участник команды КВН «Сборная Уральских пельменей», ведущий популярных шоу и герой комедийных сериалов.