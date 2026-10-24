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25 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

25 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 25 октября отмечают День таможенника, Международный день художника и День Республики в Казахстане. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 25 октября.

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Какой сегодня праздник в России 25 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День таможенника Российской Федерации

Профессиональный праздник работников таможенных органов установлен указом Президента РФ в 1995 году. Дата приурочена к указу царя Алексея Михайловича 1653 года о взимании таможенных пошлин и созданию единой таможенной системы, а также к образованию Государственного таможенного комитета в 1991 году. 

День работника кабельной промышленности

Дата связана с событием 1879 года, когда инженер Карл Сименс получил разрешение на производство телеграфных кабелей и изолированной проволоки в Санкт-Петербурге. 

Международные праздники 25 октября

В мире 25 октября отмечают следующие международные дни:

День маркетолога

Неофициальный профессиональный праздник специалистов по продвижению товаров и услуг. Дата связана с созданием 25 октября 1975 года Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР. 

Международный день художника

Праздник учрежден в 2004 году канадским художником Крисом МакКлюром и приурочен ко дню рождения Пабло Пикассо. Цель — привлечь внимание к роли искусства и поддержать творческих людей. 

Международный день борьбы женщин за мир

Дата посвящена усилиям женщин по продвижению мирных инициатив и предотвращению конфликтов. В разных странах проходят митинги, лекции и акции солидарности.

Европейский день гражданского правосудия / Европейский день юристов

Праздник направлен на повышение осведомленности о доступе к правосудию и роли юристов. Организуются открытые дни в судах, консультации и образовательные мероприятия.

Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме

Дата привлекает внимание к редкому заболеванию крови. Проводятся информационные кампании, лекции и сбор средств на исследования и поддержку пациентов.

Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии

Праздник посвящен повышению информированности о врожденных патологиях. Врачи, пациенты и организации проводят акции, направленные на раннюю диагностику и помощь семьям.

Какие праздники отмечают 25 октября в других странах

В отдельных странах 25 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День Республики, Казахстан. Национальный праздник в честь принятия 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. 

  • День местных сообществ, Кыргызстан. Дата посвящена развитию местного самоуправления и активности граждан. 

  • Праздник мельников, Беларусь. Народный праздник, связанный с завершением помола зерна. .

  • День вооруженных сил, Румыния. Профессиональный праздник военных. 

  • День Конституции, Литва. Дата связана с принятием важного конституционного документа. 

  • День сотрудников органов внутренних дел, Узбекистан. Профессиональный праздник работников МВД.

  • День суверенитета, Словения. Праздник в честь ключевых событий национальной истории. 

  • День автономии Страны Басков, Испания. Дата связана с получением автономного статуса. 

  • День благодарения, Гренада. Национальный праздник благодарности. 

  • Праздник святого Фрутоса, Испания. Локальный церковный и народный праздник в честь святого. 

  • День карате, Япония. Дата посвящена популярному виду единоборств. 

Церковные праздники 25 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери

Православные верующие чтят чудотворный образ, прославившийся исцелениями. В храмах совершаются молебны и крестные ходы.

День памяти Рудненской иконы Божией Матери

Икона известна чудесами помощи. Верующие молятся перед образом о здоровье и защите.

Седьмой Вселенский Собор

Церковь вспоминает Собор 787 года, который утвердил почитание святых икон. В этот день читают соответствующие богослужебные тексты.

Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери

Образ прославился многочисленными чудесами. В Калуге и других храмах проходят торжественные службы.

Праздник иконы Божией Матери Мохнатинская

Локально чтимый образ. Верующие обращаются к нему с молитвами о помощи в житейских нуждах.

Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Ярославская

Чудотворный образ, известный заступничеством. В Ярославле и других местах совершают молебны.

Необычные праздники 25 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День круговой поруки. Неформальный праздник, посвященный идее взаимной ответственности и поддержки. 

  • Всемирный день производителей пиццы. Дата, когда пиццерии и любители итальянской кухни устраивают дегустации и мастер-классы по приготовлению пиццы.

  • Всемирный день оперы. Праздник любителей оперного искусства. 

  • Всемирный день макарон. Неформальный повод отведать пасту и вспомнить о итальянской кухне. 

  • Международный день тещи. Шутливый праздник, посвященный отношениям с тещами. 

  • Международный день осведомленности о карликовости. Дата направлена на поддержку людей с ахондроплазией и другими формами карликовости. 

  • День панка. Неформальный праздник поклонников панк-культуры. 

  • День трубного зова дальних странствий. Романтический повод вспомнить о путешествиях и мечтах о далеких дорогах. 

Народные праздники и приметы на сегодня 25 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Андрон Звездочет. В народном календаре день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. В этот день до полуночи наблюдали за звездным небом, чтобы узнать о будущей погоде и урожае.

  • Если небо было звездным, ждали хорошего урожая гороха на следующий год.

  • Яркие звезды предвещали морозы, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды.

  • Падающая звезда сулила ветреный и сухой год.

  • Ясный день обещал мягкую зиму, а дождь или снег — суровую и снежную.

Кто родился в этот день

25 октября родились многие известные люди:

  • Пабло Пикассо (1881). Испанский художник, скульптор и график, один из основателей кубизма. Автор знаменитых работ «Авиньонские девицы» и «Герника», оказавший огромное влияние на искусство XX века.

  • Галина Вишневская (1926). Выдающаяся оперная певица, народная артистка СССР. Солистка Большого театра, исполнительница партий в операх Верди, Пуччини и Прокофьева, основательница Центра оперного пения.

  • Наталья Сенчукова (1969). Российская эстрадная певица и актриса. Известна хитами 1990-х годов и участием в популярных телевизионных проектах.

  • Михаил Галустян (1979). Российский комик, актер и телеведущий. Чемпион Высшей лиги КВН, участник шоу «Наша Russia», снялся во многих комедийных фильмах.

  • Кэти Перри (1984). Американская поп-певица и автор песен. Исполнительница мировых хитов «I Kissed a Girl», «Hot n Cold» и «Roar», одна из самых успешных артисток своего поколения.

  • Азамат Мусагалиев (1984). Российский актер, комик и телеведущий. Участник команды КВН «Сборная Уральских пельменей», ведущий популярных шоу и герой комедийных сериалов.

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