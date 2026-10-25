Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

26 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 26 октября отмечают День банкротства в России и Международный день школьных библиотек. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 октября.