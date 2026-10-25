26 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 26 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День банкротства в России
Неофициальная просветительская дата, приуроченная к подписанию 26 октября 2002 года Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Праздник развеивает мифы о процедуре и напоминает о возможности легального «перезапуска» финансов.
Международные праздники 26 октября
В мире 26 октября отмечают следующие международные дни:
Международный день школьных библиотек
Праздник учрежден по инициативе ЮНЕСКО и отмечается в четвертый понедельник октября. Цель — подчеркнуть роль школьных библиотек в образовании и развитии чтения.
Всемирный день амилоидоза
Дата привлекает внимание к редкому заболеванию, связанному с нарушением белкового обмена.
Какие даты отмечают 26 октября в других странах
В отдельных странах 26 октября приурочена к своим национальным событиям:
День труда, Новая Зеландия. Государственный праздник, посвященный трудящимся.
Праздник граната, Азербайджан. Народный праздник урожая гранатов.
Национальный день Австрийской республики, Австрия. Государственный праздник в честь провозглашения нейтралитета и республики.
День присоединения Джамму и Кашмира, Индия. Дата связана с историческими событиями присоединения региона.
День траура, Ливия. День памяти жертв исторических событий.
День вооруженных сил, Бенин. Профессиональный праздник военных.
День работников судебных органов, Таджикистан. Профессиональный праздник сотрудников судебной системы.
Церковные праздники 26 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День Иверской иконы Божией Матери
Православные верующие чтят один из самых почитаемых чудотворных образов Богородицы, известный как Вратарница. Праздник установлен в память о принесении списка иконы в Москву в 1648 году. В храмах совершаются торжественные богослужения и молебны.
Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Седмиезерная
Чудотворный образ, прославившийся исцелениями. Верующие обращаются к нему с молитвами о здоровье и защите.
День памяти священномученика Карпа Фиатирского
Церковь вспоминает епископа, пострадавшего за веру в эпоху гонений. В этот день читают житие святого и совершают молитвы.
Необычные праздники 26 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Праздник приятных неожиданностей. Неформальный повод порадовать близких сюрпризами и сделать кому-то хороший день.
День кутания в пледы. Уютный праздник, когда принято заворачиваться в теплые пледы, пить чай и наслаждаться домашним теплом.
Всемирная ночь воя на луну. Шутливый повод выйти под луну и «повыть» вместе с друзьями или просто полюбоваться ночным небом.
Народные праздники и приметы на сегодня 26 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Иверская. В этот день на Руси особенно почитали Иверскую икону Божией Матери. Считалось, что молитва перед ней помогает в трудных делах и защищает дом.
Если 26 октября ясно и тихо — зима будет мягкой.
Сильный ветер в этот день предвещал скорые холода.
Хороший урожай рябины считали приметой к суровой зиме.
Кто родился в этот день
26 октября родились многие известные люди:
Василий Верещагин (1842). Русский живописец-баталист и писатель. Автор знаменитых картин о войне, в том числе «Апофеоз войны», погибший во время русско-японской войны.
Андрей Белый (1880). Русский писатель, поэт и теоретик символизма. Автор романов «Петербург» и «Серебряный голубь», один из ключевых представителей Серебряного века.
Дмитрий Карбышев (1880). Генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза. Крупный военный ученый-фортификатор, погибший в концлагере Маутхаузен.
Игорь Масленников (1931). Советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР. Создатель легендарного сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогии «Зимняя вишня».
Хиллари Клинтон (1947). Американский политик, бывший государственный секретарь США и первая леди. Кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году.
Александр Хинштейн (1974). Российский журналист, политик и губернатор Курской области. Известен журналистскими расследованиями и работой в Государственной Думе.
Мария Семкина (1976). Российская актриса и фотомодель. Известна ролью в сериале «Папины дочки» и рядом киноработ.
Дмитрий Сычев (1983). Российский футболист, нападающий. Чемпион России в составе «Локомотива», участник чемпионатов мира и Европы.