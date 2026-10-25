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26 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

26 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 26 октября отмечают День банкротства в России и Международный день школьных библиотек. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 октября.

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Какой сегодня праздник в России 26 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День банкротства в России

Неофициальная просветительская дата, приуроченная к подписанию 26 октября 2002 года Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Праздник развеивает мифы о процедуре и напоминает о возможности легального «перезапуска» финансов.

Международные праздники 26 октября

В мире 26 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день школьных библиотек

Праздник учрежден по инициативе ЮНЕСКО и отмечается в четвертый понедельник октября. Цель — подчеркнуть роль школьных библиотек в образовании и развитии чтения. 

Всемирный день амилоидоза

Дата привлекает внимание к редкому заболеванию, связанному с нарушением белкового обмена. 

Какие даты отмечают 26 октября в других странах

В отдельных странах 26 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День труда, Новая Зеландия. Государственный праздник, посвященный трудящимся. 

  • Праздник граната, Азербайджан. Народный праздник урожая гранатов. 

  • Национальный день Австрийской республики, Австрия. Государственный праздник в честь провозглашения нейтралитета и республики. 

  • День присоединения Джамму и Кашмира, Индия. Дата связана с историческими событиями присоединения региона. 

  • День траура, Ливия. День памяти жертв исторических событий. 

  • День вооруженных сил, Бенин. Профессиональный праздник военных. 

  • День работников судебных органов, Таджикистан. Профессиональный праздник сотрудников судебной системы.

Церковные праздники 26 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День Иверской иконы Божией Матери

Православные верующие чтят один из самых почитаемых чудотворных образов Богородицы, известный как Вратарница. Праздник установлен в память о принесении списка иконы в Москву в 1648 году. В храмах совершаются торжественные богослужения и молебны.

Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Седмиезерная

Чудотворный образ, прославившийся исцелениями. Верующие обращаются к нему с молитвами о здоровье и защите.

День памяти священномученика Карпа Фиатирского

Церковь вспоминает епископа, пострадавшего за веру в эпоху гонений. В этот день читают житие святого и совершают молитвы.

Необычные праздники 26 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Праздник приятных неожиданностей. Неформальный повод порадовать близких сюрпризами и сделать кому-то хороший день.

  • День кутания в пледы. Уютный праздник, когда принято заворачиваться в теплые пледы, пить чай и наслаждаться домашним теплом.

  • Всемирная ночь воя на луну. Шутливый повод выйти под луну и «повыть» вместе с друзьями или просто полюбоваться ночным небом.

Народные праздники и приметы на сегодня 26 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Иверская. В этот день на Руси особенно почитали Иверскую икону Божией Матери. Считалось, что молитва перед ней помогает в трудных делах и защищает дом.

  • Если 26 октября ясно и тихо — зима будет мягкой.

  • Сильный ветер в этот день предвещал скорые холода.

  • Хороший урожай рябины считали приметой к суровой зиме.

Кто родился в этот день

26 октября родились многие известные люди:

  • Василий Верещагин (1842). Русский живописец-баталист и писатель. Автор знаменитых картин о войне, в том числе «Апофеоз войны», погибший во время русско-японской войны.

  • Андрей Белый (1880). Русский писатель, поэт и теоретик символизма. Автор романов «Петербург» и «Серебряный голубь», один из ключевых представителей Серебряного века.

  • Дмитрий Карбышев (1880). Генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза. Крупный военный ученый-фортификатор, погибший в концлагере Маутхаузен.

  • Игорь Масленников (1931). Советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР. Создатель легендарного сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогии «Зимняя вишня».

  • Хиллари Клинтон (1947). Американский политик, бывший государственный секретарь США и первая леди. Кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году.

  • Александр Хинштейн (1974). Российский журналист, политик и губернатор Курской области. Известен журналистскими расследованиями и работой в Государственной Думе.

  • Мария Семкина (1976). Российская актриса и фотомодель. Известна ролью в сериале «Папины дочки» и рядом киноработ.

  • Дмитрий Сычев (1983). Российский футболист, нападающий. Чемпион России в составе «Локомотива», участник чемпионатов мира и Европы.

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