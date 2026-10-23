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Единый налоговый счет (ЕНС)
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Как сверить бухгалтерский учет с ЕНС

Как сверить бухгалтерский учет с ЕНС

Организация собирается сверить бухгалтерский учет с поданными декларациями и ЕНС, так как движения по ЕНС с 1С не совпадают.

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Какие операции происходят в автоматическом режиме

Большинство операций по начислению налогов и формированию сальдо происходят автоматически:

  1. Страховые взносы по документу «Начисление зарплаты».

  2. НДС и налог на прибыль регламентной операцией «Начисление налогов на единый налоговый счет» в составе обработки «Закрытие месяца».

  3. НДФЛ при проведении документов «Выдача наличных», «Списание с расчетного счета».

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Какие операции выполняют вручную

Есть операции, которые выполняют вручную с помощью документа «Операции ЕНС»:

  1. Документ с видом «Начисление налога» используют для переноса на счет 68.90 задолженности по уплате налогов (сборов, взносов), начисление которых не автоматизировано в программе и выполняется вручную.

  2. Документ с видом «Начисление пеней» используют для отражения на ЕНС задолженности по уплате пеней по налогам (сборам, взносам).

  3. Документ с видом «Начисление штрафа» нужен для отражения на ЕНС задолженности по уплате штрафов по налогам (сборам, взносам).

  4. Документ с видом «Начисление процентов» используют для отражения на ЕНС задолженности организации по процентам, начисленным за полученную отсрочку (рассрочку) по уплате налогов (сборов, взносов) по п. 3 ст. 64 НК.

  5. Документ с видом «Начисление госпошлины» нужен для отражения на ЕНС задолженности по уплате госпошлины, в отношении которой арбитражным судом выдан исполнительный документ по абз. 3 п. 1 ст. 58 НК.

  6. Документ с видом «Возмещение налога» используют для отражения на ЕНС возмещения налогов (сборов, взносов) из бюджета.

  7. Документ с видом «Поступление средств от третьего лица» нужен для отражения поступления средств на ЕНС от третьих лиц по заявлению третьего лица о таком переводе или при перечислении с расчетного счета третьего лица.

  8. Документ с видом «Поступление процентов от налогового органа» используют для отражения на ЕНС задолженности налогового органа перед организацией по процентам, начисленным за излишне взысканные суммы и невозвращенные в срок излишне уплаченные суммы по п. 4, п. 9 ст. 79 НК.

  9. Документ с видом «Прочее увеличение сальдо» нужен для отражения на ЕНС любых прочих поступлений, а с видом «Прочее уменьшение сальдо» — для отражения уменьшения.

Начисление налогов в 1С по субсчетам происходит на дату начисления, а суммы налогов к уплате переносятся на дату наступления срока платежа.

В нашей базе уже более 1 тыс. ответов экспертов по теме 1С, посмотреть.

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