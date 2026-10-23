Как сверить бухгалтерский учет с ЕНС

Какие операции происходят в автоматическом режиме
Большинство операций по начислению налогов и формированию сальдо происходят автоматически:
Страховые взносы по документу «Начисление зарплаты».
НДС и налог на прибыль регламентной операцией «Начисление налогов на единый налоговый счет» в составе обработки «Закрытие месяца».
НДФЛ при проведении документов «Выдача наличных», «Списание с расчетного счета».
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Какие операции выполняют вручную
Есть операции, которые выполняют вручную с помощью документа «Операции ЕНС»:
Документ с видом «Начисление налога» используют для переноса на счет 68.90 задолженности по уплате налогов (сборов, взносов), начисление которых не автоматизировано в программе и выполняется вручную.
Документ с видом «Начисление пеней» используют для отражения на ЕНС задолженности по уплате пеней по налогам (сборам, взносам).
Документ с видом «Начисление штрафа» нужен для отражения на ЕНС задолженности по уплате штрафов по налогам (сборам, взносам).
Документ с видом «Начисление процентов» используют для отражения на ЕНС задолженности организации по процентам, начисленным за полученную отсрочку (рассрочку) по уплате налогов (сборов, взносов) по п. 3 ст. 64 НК.
Документ с видом «Начисление госпошлины» нужен для отражения на ЕНС задолженности по уплате госпошлины, в отношении которой арбитражным судом выдан исполнительный документ по абз. 3 п. 1 ст. 58 НК.
Документ с видом «Возмещение налога» используют для отражения на ЕНС возмещения налогов (сборов, взносов) из бюджета.
Документ с видом «Поступление средств от третьего лица» нужен для отражения поступления средств на ЕНС от третьих лиц по заявлению третьего лица о таком переводе или при перечислении с расчетного счета третьего лица.
Документ с видом «Поступление процентов от налогового органа» используют для отражения на ЕНС задолженности налогового органа перед организацией по процентам, начисленным за излишне взысканные суммы и невозвращенные в срок излишне уплаченные суммы по п. 4, п. 9 ст. 79 НК.
Документ с видом «Прочее увеличение сальдо» нужен для отражения на ЕНС любых прочих поступлений, а с видом «Прочее уменьшение сальдо» — для отражения уменьшения.
Начисление налогов в 1С по субсчетам происходит на дату начисления, а суммы налогов к уплате переносятся на дату наступления срока платежа.
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