27 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 27 октября
В России сегодня особенно почитают день, связанный с преподобной Параскевой Сербской, известной в народе как Параскева Пятница.
Параскева Пятница
В народной традиции этот день связан с осенней непогодой и грязью на дорогах.
Международные праздники 27 октября
В мире 27 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день аудиовизуального наследия
Учрежден ЮНЕСКО в 2005 году в память о принятии в 1980 году Рекомендации по охране и сохранению движущихся изображений. Цель дня — привлечь внимание к важности сохранения фильмов, звукозаписей, радио- и телепрограмм как части культурной памяти человечества.
Всемирный день трудотерапии / эрготерапии
Отмечается с 2010 года по инициативе Всемирной федерации эрготерапевтов. Праздник посвящен специалистам, которые помогают людям восстанавливать навыки повседневной жизни после болезней и травм.
Какие даты отмечают 27 октября в других странах
В отдельных странах 27 октября приурочена к своим национальным событиям:
День гражданственности, США. Праздник посвящен важности гражданского образования и приурочен к публикации первых «Федералистских бумаг» 27 октября 1787 года.
День национального флага, Греция. День, когда греки особенно чтят свой сине-белый флаг — символ независимости и православной традиции.
День посадки деревьев, Алжир. Национальный праздник, посвященный озеленению и заботе об окружающей среде.
День траура по Кашмиру, Пакистан. День памяти жертв событий в Кашмире, сопровождающийся траурными церемониями и митингами.
День электричества, Индонезия. Праздник, отмечающий значение электричества в развитии страны.
Годовщина интронизации Гарегина II и День памяти жертв теракта в армянском парламенте 1999 года, Армения. Дата связана с восшествием на престол католикоса всех армян и трагическими событиями в парламенте.
День черновской трагедии, Словакия. День памяти жертв событий в Чернове, связанных с историей страны.
Церковные праздники 27 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День Яхромской иконы Божией Матери
Чудотворный образ явился в XV веке отроку Косме на берегу реки Яхромы близ Владимира. Икона прославилась исцелениями. В этот день верующие молятся перед ней о здоровье и помощи в нуждах.
День памяти преподобной Параскевы Сербской
Святая жила в XI веке, вела аскетический образ жизни и стала одной из самых почитаемых святых на Балканах и на Руси. Ее мощи находятся в Яссах. Верующие обращаются к ней как к заступнице женщин и целительнице.
День памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия
Святые пострадали за веру в I веке при императоре Нероне. Их память особенно чтят в православной традиции.
Необычные праздники 27 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Международный день плюшевого мишки. Праздник связан с историей появления мишки Тедди в 1902–1903 годах. По легенде, игрушку назвали в честь президента США Теодора Рузвельта, который отказался стрелять в медвежонка на охоте.
День капризных сотрудников. Неофициальный повод, когда с юмором относятся к капризам на работе.
День осенних миражей. Неформальный праздник, посвященный красоте осенней природы и иллюзорным пейзажам.
Народные праздники и приметы на сегодня 27 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Параскева Грязнуха (Параскева Пятница). В народе день связывали с осенней грязью и непогодой. Святую почитали как покровительницу женщин, семейного очага и рукоделия.
Если на дорогах много грязи и след от конского копыта быстро наполняется водой, до настоящей зимы остается около четырех недель.
Яркое звездное небо обещает богатый урожай в следующем году.
Дождь в этот день сулит хороший урожай пшеницы.
Сухая и ветреная погода предвещает засушливое лето.
Кто родился в этот день
27 октября родились многие известные люди:
Джеймс Кук (1728). Британский мореплаватель, картограф и исследователь. Совершил три кругосветных плавания, исследовал Тихий океан, открыл и нанес на карту множество островов и берегов Австралии и Новой Зеландии.
Никколо Паганини (1782). Итальянский скрипач-виртуоз и композитор. Прославился феноменальной техникой игры и стал одним из величайших музыкантов эпохи романтизма. Его каприсы до сих пор считаются вершиной скрипичного искусства.
Иван Мичурин (1855). Русский биолог и селекционер. Вывел сотни сортов плодовых и ягодных культур, адаптированных к суровому климату. Основоположник научной селекции в России.
Теодор Рузвельт (1858). 26-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира. Известен политикой «честного курса», активной внешней политикой и вкладом в сохранение природы.
Николай Караченцов (1944). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Прославился ролями в фильмах «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов» и мюзикле «Юнона и Авось».
Игорь Бутман (1961). Российский саксофонист, народный артист России. Один из самых известных джазовых музыкантов страны, руководитель Московского джазового оркестра и организатор международных фестивалей.