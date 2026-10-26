27 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

В народной традиции этот день связан с осенней непогодой и грязью на дорогах.

В России сегодня особенно почитают день, связанный с преподобной Параскевой Сербской, известной в народе как Параскева Пятница.

Какой сегодня праздник в России 27 октября

Отмечается с 2010 года по инициативе Всемирной федерации эрготерапевтов. Праздник посвящен специалистам, которые помогают людям восстанавливать навыки повседневной жизни после болезней и травм.

Учрежден ЮНЕСКО в 2005 году в память о принятии в 1980 году Рекомендации по охране и сохранению движущихся изображений. Цель дня — привлечь внимание к важности сохранения фильмов, звукозаписей, радио- и телепрограмм как части культурной памяти человечества.

День черновской трагедии , Словакия. День памяти жертв событий в Чернове, связанных с историей страны.

Годовщина интронизации Гарегина II и День памяти жертв теракта в армянском парламенте 1999 года , Армения. Дата связана с восшествием на престол католикоса всех армян и трагическими событиями в парламенте.

День траура по Кашмиру , Пакистан. День памяти жертв событий в Кашмире, сопровождающийся траурными церемониями и митингами.

День посадки деревьев , Алжир. Национальный праздник, посвященный озеленению и заботе об окружающей среде.

День национального флага , Греция. День, когда греки особенно чтят свой сине-белый флаг — символ независимости и православной традиции.

День гражданственности , США. Праздник посвящен важности гражданского образования и приурочен к публикации первых «Федералистских бумаг» 27 октября 1787 года.

Церковные праздники 27 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День Яхромской иконы Божией Матери

Чудотворный образ явился в XV веке отроку Косме на берегу реки Яхромы близ Владимира. Икона прославилась исцелениями. В этот день верующие молятся перед ней о здоровье и помощи в нуждах.

День памяти преподобной Параскевы Сербской

Святая жила в XI веке, вела аскетический образ жизни и стала одной из самых почитаемых святых на Балканах и на Руси. Ее мощи находятся в Яссах. Верующие обращаются к ней как к заступнице женщин и целительнице.

День памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия