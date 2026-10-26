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27 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

27 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 27 октября отмечают Всемирный день аудиовизуального наследия и Международный день плюшевого мишки. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 27 октября.

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Какой сегодня праздник в России 27 октября

В России сегодня особенно почитают день, связанный с преподобной Параскевой Сербской, известной в народе как Параскева Пятница.

Параскева Пятница

В народной традиции этот день связан с осенней непогодой и грязью на дорогах. 

Международные праздники 27 октября

В мире 27 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день аудиовизуального наследия

Учрежден ЮНЕСКО в 2005 году в память о принятии в 1980 году Рекомендации по охране и сохранению движущихся изображений. Цель дня — привлечь внимание к важности сохранения фильмов, звукозаписей, радио- и телепрограмм как части культурной памяти человечества. 

Всемирный день трудотерапии / эрготерапии

Отмечается с 2010 года по инициативе Всемирной федерации эрготерапевтов. Праздник посвящен специалистам, которые помогают людям восстанавливать навыки повседневной жизни после болезней и травм.

Какие даты отмечают 27 октября в других странах

В отдельных странах 27 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День гражданственности, США. Праздник посвящен важности гражданского образования и приурочен к публикации первых «Федералистских бумаг» 27 октября 1787 года.

  • День национального флага, Греция. День, когда греки особенно чтят свой сине-белый флаг — символ независимости и православной традиции. 

  • День посадки деревьев, Алжир. Национальный праздник, посвященный озеленению и заботе об окружающей среде. 

  • День траура по Кашмиру, Пакистан. День памяти жертв событий в Кашмире, сопровождающийся траурными церемониями и митингами.

  • День электричества, Индонезия. Праздник, отмечающий значение электричества в развитии страны. 

  • Годовщина интронизации Гарегина II и День памяти жертв теракта в армянском парламенте 1999 года, Армения. Дата связана с восшествием на престол католикоса всех армян и трагическими событиями в парламенте. 

  • День черновской трагедии, Словакия. День памяти жертв событий в Чернове, связанных с историей страны.

Церковные праздники 27 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День Яхромской иконы Божией Матери

Чудотворный образ явился в XV веке отроку Косме на берегу реки Яхромы близ Владимира. Икона прославилась исцелениями. В этот день верующие молятся перед ней о здоровье и помощи в нуждах.

День памяти преподобной Параскевы Сербской

Святая жила в XI веке, вела аскетический образ жизни и стала одной из самых почитаемых святых на Балканах и на Руси. Ее мощи находятся в Яссах. Верующие обращаются к ней как к заступнице женщин и целительнице.

День памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

Святые пострадали за веру в I веке при императоре Нероне. Их память особенно чтят в православной традиции.

Необычные праздники 27 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Международный день плюшевого мишки. Праздник связан с историей появления мишки Тедди в 1902–1903 годах. По легенде, игрушку назвали в честь президента США Теодора Рузвельта, который отказался стрелять в медвежонка на охоте. 

  • День капризных сотрудников. Неофициальный повод, когда с юмором относятся к капризам на работе. 

  • День осенних миражей. Неформальный праздник, посвященный красоте осенней природы и иллюзорным пейзажам. 

Народные праздники и приметы на сегодня 27 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Параскева Грязнуха (Параскева Пятница). В народе день связывали с осенней грязью и непогодой. Святую почитали как покровительницу женщин, семейного очага и рукоделия. 

  • Если на дорогах много грязи и след от конского копыта быстро наполняется водой, до настоящей зимы остается около четырех недель.

  • Яркое звездное небо обещает богатый урожай в следующем году.

  • Дождь в этот день сулит хороший урожай пшеницы.

  • Сухая и ветреная погода предвещает засушливое лето.

Кто родился в этот день

27 октября родились многие известные люди:

  • Джеймс Кук (1728). Британский мореплаватель, картограф и исследователь. Совершил три кругосветных плавания, исследовал Тихий океан, открыл и нанес на карту множество островов и берегов Австралии и Новой Зеландии.

  • Никколо Паганини (1782). Итальянский скрипач-виртуоз и композитор. Прославился феноменальной техникой игры и стал одним из величайших музыкантов эпохи романтизма. Его каприсы до сих пор считаются вершиной скрипичного искусства.

  • Иван Мичурин (1855). Русский биолог и селекционер. Вывел сотни сортов плодовых и ягодных культур, адаптированных к суровому климату. Основоположник научной селекции в России.

  • Теодор Рузвельт (1858). 26-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира. Известен политикой «честного курса», активной внешней политикой и вкладом в сохранение природы.

  • Николай Караченцов (1944). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Прославился ролями в фильмах «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов» и мюзикле «Юнона и Авось».

  • Игорь Бутман (1961). Российский саксофонист, народный артист России. Один из самых известных джазовых музыкантов страны, руководитель Московского джазового оркестра и организатор международных фестивалей.

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