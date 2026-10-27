28 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 28 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День бабушек и дедушек

Неофициальный, но очень теплый семейный праздник, который в России отмечают с 2009 года. Дата связана со славянским обычаем Осенних дедов — поминовением предков. В этот день принято навещать старших, звонить им, дарить цветы и просто говорить слова благодарности.

День создания армейской авиации России

28 октября 1948 года в Серпухове сформировали первую авиационную эскадрилью, оснащенную вертолетами. С этого момента ведется история отечественной армейской авиации, которая сегодня выполняет самые разные задачи — от огневой поддержки до эвакуации раненых.

День рождения московского водопровода

28 октября 1804 года был открыт Ростокинский акведук, по которому в Москву из Мытищинских ключей впервые пошла чистая вода. Это событие положило начало централизованному водоснабжению столицы.

День горномарийского языка