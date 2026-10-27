28 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 28 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День бабушек и дедушек
Неофициальный, но очень теплый семейный праздник, который в России отмечают с 2009 года. Дата связана со славянским обычаем Осенних дедов — поминовением предков. В этот день принято навещать старших, звонить им, дарить цветы и просто говорить слова благодарности.
День создания армейской авиации России
28 октября 1948 года в Серпухове сформировали первую авиационную эскадрилью, оснащенную вертолетами. С этого момента ведется история отечественной армейской авиации, которая сегодня выполняет самые разные задачи — от огневой поддержки до эвакуации раненых.
День рождения московского водопровода
28 октября 1804 года был открыт Ростокинский акведук, по которому в Москву из Мытищинских ключей впервые пошла чистая вода. Это событие положило начало централизованному водоснабжению столицы.
День горномарийского языка
Праздник, посвященный одному из языков марийского народа. В этот день проходят литературные вечера, концерты и уроки, направленные на сохранение и развитие горномарийской речи и культуры.
Международные праздники 28 октября
В мире 28 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день дзюдо
Дата приурочена ко дню рождения основателя дзюдо Дзигоро Кано. Праздник пропагандирует философию «мягкого пути», уважения к сопернику и физического развития. В этот день по всему миру проходят мастер-классы, показательные выступления и турниры.
Международный день анимации (Всемирный день мультфильмов)
Учрежден в память о первом публичном показе анимированных изображений братьями Люмьер в 1892 году. Художники, режиссеры и зрители устраивают показы короткометражек, лекции и фестивали, посвященные искусству мультипликации.
Какие праздники отмечают 28 октября в других странах
В отдельных странах 28 октября приурочена к своим национальным событиям:
День независимости Чехии, Чехия. Отмечается годовщина провозглашения независимого чехословацкого государства в 1918 году.
День «Охи», Греция, Кипр. Праздник в честь отказа премьер-министра Иоанниса Метаксаса от ультиматума Муссолини 28 октября 1940 года. Слово «Охи» («Нет») стало символом сопротивления.
Международный день креольской культуры, страны Карибского бассейна и другие регионы. Отмечается там, где распространены креольские языки и традиции.
День государственных служащих, Бразилия. День признания труда чиновников и работников госаппарата.
День инженера, Венесуэла. Профессиональный праздник инженеров страны.
Церковные праздники 28 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Евфимия Нового Солунского
Святой IX века, подвизавшийся на Афоне и в Фессалониках. Известен аскетической жизнью и чудесами. Верующие молятся ему об укреплении в вере и помощи в трудных обстоятельствах.
Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
Образ, связанный с благословением урожая и достатка. Перед иконой молятся о хорошем урожае, мире в семье и повседневном хлебе насущном.
День памяти преподобномученика Лукиана Антиохийского
Священномученик III–IV веков, известный как составитель исправленного текста Священного Писания. Пострадал за веру при императоре Максимине.
Необычные праздники 28 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День домашнего печенья. Повод испечь любимое печенье, поделиться рецептами и устроить чаепитие с близкими.
День дикой еды. Праздник, посвященный продуктам, собранным в природе, — ягодам, грибам, травам.
День любителей плюшевых животных. День, когда можно без стеснения обнимать любимых мишек, зайцев и других плюшевых друзей и вспоминать детство.
День паровозного гудка. Неформальный праздник железнодорожников и любителей старой техники.
Народные праздники и приметы на сегодня 28 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Ефимий Осенний, или Льяница. В народном календаре день связывали с подготовкой к зиме.
Убирали ульи на зимовку, утепляли дома, чинили теплую одежду и продолжали трепать лен.
Если в этот день идет дождь — зима будет сырой и мягкой.
Ясная и морозная погода предвещала крепкую зиму.
Считалось, что к Ефимию нужно закончить основные работы с льном, иначе он «не пойдет в дело».
Кто родился в этот день
28 октября родились многие известные люди:
Эразм Роттердамский (1469). Нидерландский гуманист, философ и богослов Северного Возрождения. Автор знаменитой Похвалы глупости, один из самых влиятельных мыслителей своей эпохи.
Гарринча (1933). Легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира. Считается одним из лучших крайних нападающих в истории, известен уникальным дриблингом.
Анатолий Трушкин (1941). Российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий. Автор множества юмористических рассказов, которые исполняли лучшие артисты эстрады.
Билл Гейтс (1955). Американский предприниматель, сооснователь Microsoft. Один из самых влиятельных людей в мире технологий и крупный филантроп.
Вика Цыганова (1963). Российская певица, композитор и актриса. Известна хитами в стиле русского шансона и яркими концертными программами.
Джулия Робертс (1967). Американская актриса, обладательница Оскара. Прославилась ролями в фильмах Красотка, Эрин Брокович и многих других.