Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Общество
Читать 3 мин
28 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

28 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 28 октября отмечают День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо и Международный день анимации. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 28 октября.

2 открытия
Автор

Какой сегодня праздник в России 28 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День бабушек и дедушек

Неофициальный, но очень теплый семейный праздник, который в России отмечают с 2009 года. Дата связана со славянским обычаем Осенних дедов — поминовением предков. В этот день принято навещать старших, звонить им, дарить цветы и просто говорить слова благодарности.

День создания армейской авиации России

28 октября 1948 года в Серпухове сформировали первую авиационную эскадрилью, оснащенную вертолетами. С этого момента ведется история отечественной армейской авиации, которая сегодня выполняет самые разные задачи — от огневой поддержки до эвакуации раненых.

День рождения московского водопровода

28 октября 1804 года был открыт Ростокинский акведук, по которому в Москву из Мытищинских ключей впервые пошла чистая вода. Это событие положило начало централизованному водоснабжению столицы.

День горномарийского языка

Праздник, посвященный одному из языков марийского народа. В этот день проходят литературные вечера, концерты и уроки, направленные на сохранение и развитие горномарийской речи и культуры.

Международные праздники 28 октября

В мире 28 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день дзюдо

Дата приурочена ко дню рождения основателя дзюдо Дзигоро Кано. Праздник пропагандирует философию «мягкого пути», уважения к сопернику и физического развития. В этот день по всему миру проходят мастер-классы, показательные выступления и турниры.

Международный день анимации (Всемирный день мультфильмов)

Учрежден в память о первом публичном показе анимированных изображений братьями Люмьер в 1892 году. Художники, режиссеры и зрители устраивают показы короткометражек, лекции и фестивали, посвященные искусству мультипликации.

Какие праздники отмечают 28 октября в других странах

В отдельных странах 28 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День независимости Чехии, Чехия. Отмечается годовщина провозглашения независимого чехословацкого государства в 1918 году. 

  • День «Охи», Греция, Кипр. Праздник в честь отказа премьер-министра Иоанниса Метаксаса от ультиматума Муссолини 28 октября 1940 года. Слово «Охи» («Нет») стало символом сопротивления. 

  • Международный день креольской культуры, страны Карибского бассейна и другие регионы. Отмечается там, где распространены креольские языки и традиции. 

  • День государственных служащих, Бразилия. День признания труда чиновников и работников госаппарата. 

  • День инженера, Венесуэла. Профессиональный праздник инженеров страны. 

Церковные праздники 28 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Евфимия Нового Солунского

Святой IX века, подвизавшийся на Афоне и в Фессалониках. Известен аскетической жизнью и чудесами. Верующие молятся ему об укреплении в вере и помощи в трудных обстоятельствах.

Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

Образ, связанный с благословением урожая и достатка. Перед иконой молятся о хорошем урожае, мире в семье и повседневном хлебе насущном.

День памяти преподобномученика Лукиана Антиохийского

Священномученик III–IV веков, известный как составитель исправленного текста Священного Писания. Пострадал за веру при императоре Максимине.

Необычные праздники 28 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День домашнего печенья. Повод испечь любимое печенье, поделиться рецептами и устроить чаепитие с близкими. 

  • День дикой еды. Праздник, посвященный продуктам, собранным в природе, — ягодам, грибам, травам. 

  • День любителей плюшевых животных. День, когда можно без стеснения обнимать любимых мишек, зайцев и других плюшевых друзей и вспоминать детство.

  • День паровозного гудка. Неформальный праздник железнодорожников и любителей старой техники. 

Народные праздники и приметы на сегодня 28 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Ефимий Осенний, или Льяница. В народном календаре день связывали с подготовкой к зиме.

  • Убирали ульи на зимовку, утепляли дома, чинили теплую одежду и продолжали трепать лен.

  • Если в этот день идет дождь — зима будет сырой и мягкой.

  • Ясная и морозная погода предвещала крепкую зиму.

  • Считалось, что к Ефимию нужно закончить основные работы с льном, иначе он «не пойдет в дело».

Кто родился в этот день

28 октября родились многие известные люди:

  • Эразм Роттердамский (1469). Нидерландский гуманист, философ и богослов Северного Возрождения. Автор знаменитой Похвалы глупости, один из самых влиятельных мыслителей своей эпохи.

  • Гарринча (1933). Легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира. Считается одним из лучших крайних нападающих в истории, известен уникальным дриблингом.

  • Анатолий Трушкин (1941). Российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий. Автор множества юмористических рассказов, которые исполняли лучшие артисты эстрады.

  • Билл Гейтс (1955). Американский предприниматель, сооснователь Microsoft. Один из самых влиятельных людей в мире технологий и крупный филантроп.

  • Вика Цыганова (1963). Российская певица, композитор и актриса. Известна хитами в стиле русского шансона и яркими концертными программами.

  • Джулия Робертс (1967). Американская актриса, обладательница Оскара. Прославилась ролями в фильмах Красотка, Эрин Брокович и многих других.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка