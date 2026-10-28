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29 октября –  какой сегодня праздник отмечают в России и мире

29 октября –  какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 29 октября отмечают День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ и Всемирный день борьбы с инсультом. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 29 октября.

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Какой сегодня праздник в России 29 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ

Профессиональный праздник сотрудников подразделений, охраняющих объекты и имущество граждан. Дата связана с постановлением Совета Министров СССР от 29 октября 1952 года, положившим начало современной системе вневедомственной охраны. 

День рождения комсомола

Памятная дата советского периода, связанная с созданием 29 октября 1918 года Российского коммунистического союза молодежи (позже ВЛКСМ). Сегодня день чаще отмечают как повод для ностальгии и встреч бывших комсомольцев.

Международные праздники 29 октября

В мире 29 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

Профессиональный праздник специалистов УЗИ, подчеркивающий роль ультразвуковых исследований в современной медицине. Врачи и медицинские учреждения проводят лекции, семинары и акции, рассказывающие о возможностях метода.

Всемирный день борьбы с инсультом

Учрежден для повышения осведомленности о признаках инсульта, важности быстрой помощи и профилактике. В этот день проходят информационные кампании, бесплатные обследования и просветительские мероприятия по всему миру.

Всемирный день псориаза

Отмечается с 2004 года по инициативе Международной федерации ассоциаций больных псориазом. Цель –  бороться со стигматизацией заболевания, информировать общество и улучшать доступ к лечению.

Всемирный день балета

Международный профессиональный праздник, в рамках которого ведущие балетные труппы мира проводят онлайн-трансляции репетиций и занятий. Дата «плавающая», но в отдельные годы приходится именно на 29 октября.

Международный день ухода и поддержки

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2023 году. День подчеркивает важность оплачиваемого и неоплачиваемого труда по уходу, необходимость инвестиций в системы поддержки и преодоления гендерных стереотипов.

Какие праздники отмечают 29 октября в других странах

В отдельных странах 29 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День принятия Конституции, Сербия. Национальный праздник, посвященный принятию Конституции Сербии.

  • День Республики, Турция. Государственный праздник, отмечающий провозглашение Турецкой Республики в 1923 году. 

  • День работников охранных организаций, Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников охранных структур.

  • День столицы, Монголия. Праздник, связанный с Улан-Батором.

  • День интернета, США. Неофициальный день, посвященный роли интернета в современной жизни.

  • День памяти Людовита Штура, Словакия. День, посвященный словацкому национальному деятелю, поэту и языковеду.

  • День Кира Великого, Иран. Праздник, связанный с основателем империи Ахеменидов.

  • День коронации короля Нородома Сиамони, Камбоджа. Государственный праздник, отмечающий коронацию монарха.

Церковные праздники 29 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти мученика Лонгина Сотника

Православная церковь вспоминает римского сотника, стоявшего у Креста Господня и уверовавшего во Христа. По преданию, он был свидетелем смерти и Воскресения Спасителя. Верующие молятся святому о укреплении веры и защите от невзгод.

День памяти преподобного Лонгина Яренгского

Память русского подвижника, связанного с Соловецким монастырем и северными землями.

Необычные праздники 29 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День длинных пестрых шарфов. Неофициальный праздник, когда предлагают надеть яркий шарф и поделиться фотографиями.

  • День говоруна. Шутливый день, посвященный болтливым и общительным людям.

  • День подушки. Неформальный повод побаловать себя отдыхом и комфортом, устроив «день лени» с подушками.

Народные праздники и приметы на сегодня 29 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю –  Лонгин Сотник. Считалось, что в это время окончательно устанавливается осенняя погода.

  • Если на Лонгина ясно и тихо –  к устойчивой поздней осени и хорошей зиме.

  • Ветер с севера в этот день обещал скорые холода и ранние морозы.

  • Наблюдали за дымом из трубы: если он стелется низко –  жди оттепели, если поднимается столбом –  к морозу.

Кто родился в этот день

29 октября родились многие известные люди:

  • Абрам Иоффе (1880). Выдающийся физик, академик, которого часто называют «отцом советской физики». Создал научную школу, из которой вышли многие крупные ученые, внес большой вклад в физику твердого тела и полупроводников.

  • Михаил Лавровский (1941). Народный артист СССР, артист балета, балетмейстер и педагог. Долгие годы был солистом Большого театра, исполнял ведущие партии классического репертуара, в том числе в Спартаке.

  • Елена Драпеко (1948). Актриса и политик, заслуженная артистка РСФСР. Получила широкую известность после роли Лизы Бричкиной в фильме А зори здесь тихие…, с 2000 года депутат Государственной Думы.

  • Эльвира Набиуллина (1963). Экономист, председатель Центрального банка Российской Федерации с 2013 года. Одна из ключевых фигур российской финансовой политики.

  • Евгения Чиркова (1974). Актриса театра и кино, телеведущая. Известна ролями в популярных сериалах, работает в Театре на Малой Бронной.

  • Катерина Шпица (1985). Актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах Метро, Экипаж, Поддубный и многих сериалах.

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