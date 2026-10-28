Памятная дата советского периода, связанная с созданием 29 октября 1918 года Российского коммунистического союза молодежи (позже ВЛКСМ). Сегодня день чаще отмечают как повод для ностальгии и встреч бывших комсомольцев.

Профессиональный праздник сотрудников подразделений, охраняющих объекты и имущество граждан. Дата связана с постановлением Совета Министров СССР от 29 октября 1952 года, положившим начало современной системе вневедомственной охраны.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 29 октября

Международные праздники 29 октября

В мире 29 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

Профессиональный праздник специалистов УЗИ, подчеркивающий роль ультразвуковых исследований в современной медицине. Врачи и медицинские учреждения проводят лекции, семинары и акции, рассказывающие о возможностях метода.

Всемирный день борьбы с инсультом

Учрежден для повышения осведомленности о признаках инсульта, важности быстрой помощи и профилактике. В этот день проходят информационные кампании, бесплатные обследования и просветительские мероприятия по всему миру.

Всемирный день псориаза

Отмечается с 2004 года по инициативе Международной федерации ассоциаций больных псориазом. Цель – бороться со стигматизацией заболевания, информировать общество и улучшать доступ к лечению.

Всемирный день балета

Международный профессиональный праздник, в рамках которого ведущие балетные труппы мира проводят онлайн-трансляции репетиций и занятий. Дата «плавающая», но в отдельные годы приходится именно на 29 октября.

Международный день ухода и поддержки