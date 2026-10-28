Какой сегодня праздник в России 29 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ
Профессиональный праздник сотрудников подразделений, охраняющих объекты и имущество граждан. Дата связана с постановлением Совета Министров СССР от 29 октября 1952 года, положившим начало современной системе вневедомственной охраны.
День рождения комсомола
Памятная дата советского периода, связанная с созданием 29 октября 1918 года Российского коммунистического союза молодежи (позже ВЛКСМ). Сегодня день чаще отмечают как повод для ностальгии и встреч бывших комсомольцев.
Международные праздники 29 октября
В мире 29 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
Профессиональный праздник специалистов УЗИ, подчеркивающий роль ультразвуковых исследований в современной медицине. Врачи и медицинские учреждения проводят лекции, семинары и акции, рассказывающие о возможностях метода.
Всемирный день борьбы с инсультом
Учрежден для повышения осведомленности о признаках инсульта, важности быстрой помощи и профилактике. В этот день проходят информационные кампании, бесплатные обследования и просветительские мероприятия по всему миру.
Всемирный день псориаза
Отмечается с 2004 года по инициативе Международной федерации ассоциаций больных псориазом. Цель – бороться со стигматизацией заболевания, информировать общество и улучшать доступ к лечению.
Всемирный день балета
Международный профессиональный праздник, в рамках которого ведущие балетные труппы мира проводят онлайн-трансляции репетиций и занятий. Дата «плавающая», но в отдельные годы приходится именно на 29 октября.
Международный день ухода и поддержки
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2023 году. День подчеркивает важность оплачиваемого и неоплачиваемого труда по уходу, необходимость инвестиций в системы поддержки и преодоления гендерных стереотипов.
Какие праздники отмечают 29 октября в других странах
В отдельных странах 29 октября приурочена к своим национальным событиям:
День принятия Конституции, Сербия. Национальный праздник, посвященный принятию Конституции Сербии.
День Республики, Турция. Государственный праздник, отмечающий провозглашение Турецкой Республики в 1923 году.
День работников охранных организаций, Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников охранных структур.
День столицы, Монголия. Праздник, связанный с Улан-Батором.
День интернета, США. Неофициальный день, посвященный роли интернета в современной жизни.
День памяти Людовита Штура, Словакия. День, посвященный словацкому национальному деятелю, поэту и языковеду.
День Кира Великого, Иран. Праздник, связанный с основателем империи Ахеменидов.
День коронации короля Нородома Сиамони, Камбоджа. Государственный праздник, отмечающий коронацию монарха.
Церковные праздники 29 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти мученика Лонгина Сотника
Православная церковь вспоминает римского сотника, стоявшего у Креста Господня и уверовавшего во Христа. По преданию, он был свидетелем смерти и Воскресения Спасителя. Верующие молятся святому о укреплении веры и защите от невзгод.
День памяти преподобного Лонгина Яренгского
Память русского подвижника, связанного с Соловецким монастырем и северными землями.
Необычные праздники 29 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День длинных пестрых шарфов. Неофициальный праздник, когда предлагают надеть яркий шарф и поделиться фотографиями.
День говоруна. Шутливый день, посвященный болтливым и общительным людям.
День подушки. Неформальный повод побаловать себя отдыхом и комфортом, устроив «день лени» с подушками.
Народные праздники и приметы на сегодня 29 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю – Лонгин Сотник. Считалось, что в это время окончательно устанавливается осенняя погода.
Если на Лонгина ясно и тихо – к устойчивой поздней осени и хорошей зиме.
Ветер с севера в этот день обещал скорые холода и ранние морозы.
Наблюдали за дымом из трубы: если он стелется низко – жди оттепели, если поднимается столбом – к морозу.
Кто родился в этот день
29 октября родились многие известные люди:
Абрам Иоффе (1880). Выдающийся физик, академик, которого часто называют «отцом советской физики». Создал научную школу, из которой вышли многие крупные ученые, внес большой вклад в физику твердого тела и полупроводников.
Михаил Лавровский (1941). Народный артист СССР, артист балета, балетмейстер и педагог. Долгие годы был солистом Большого театра, исполнял ведущие партии классического репертуара, в том числе в Спартаке.
Елена Драпеко (1948). Актриса и политик, заслуженная артистка РСФСР. Получила широкую известность после роли Лизы Бричкиной в фильме А зори здесь тихие…, с 2000 года депутат Государственной Думы.
Эльвира Набиуллина (1963). Экономист, председатель Центрального банка Российской Федерации с 2013 года. Одна из ключевых фигур российской финансовой политики.
Евгения Чиркова (1974). Актриса театра и кино, телеведущая. Известна ролями в популярных сериалах, работает в Театре на Малой Бронной.
Катерина Шпица (1985). Актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах Метро, Экипаж, Поддубный и многих сериалах.