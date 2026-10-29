30 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какие сегодня даты в России 30 октября

В России сегодня отмечают такие даты:

День тренера

Неофициальный профессиональный праздник спортивных наставников. Инициатива появилась в 1999 году от Федерации спортивной и художественной гимнастики России. В этот день спортсмены, школы и федерации поздравляют тренеров, вручают грамоты и проводят спортивные мероприятия.

День инженера-механика

Профессиональный праздник специалистов инженерно-технических специальностей. Связан с образованием корпуса инженеров-механиков на Российском флоте в XIX веке. Отмечается специалистами разных отраслей промышленности.

День основания Российского военно-морского флота (День моряка-надводника)

Дата связана с решением Боярской думы от 30 октября 1696 года «Морским судам быть» по инициативе Петра I. С 1996 года отмечается и как профессиональный праздник моряков-надводников. На кораблях проходят торжественные построения и подъем Андреевских флагов.

День памяти жертв политических репрессий

Памятная дата, установленная постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году. Выбрана в память о голодовке политзаключенных 30 октября 1974 года. В этот день проходят траурные акции, возложения цветов и уроки памяти.

День памяти жертв трагических событий осени 1992 года в Республике Ингушетия