30 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какие сегодня даты в России 30 октября
В России сегодня отмечают такие даты:
День тренера
Неофициальный профессиональный праздник спортивных наставников. Инициатива появилась в 1999 году от Федерации спортивной и художественной гимнастики России. В этот день спортсмены, школы и федерации поздравляют тренеров, вручают грамоты и проводят спортивные мероприятия.
День инженера-механика
Профессиональный праздник специалистов инженерно-технических специальностей. Связан с образованием корпуса инженеров-механиков на Российском флоте в XIX веке. Отмечается специалистами разных отраслей промышленности.
День основания Российского военно-морского флота (День моряка-надводника)
Дата связана с решением Боярской думы от 30 октября 1696 года «Морским судам быть» по инициативе Петра I. С 1996 года отмечается и как профессиональный праздник моряков-надводников. На кораблях проходят торжественные построения и подъем Андреевских флагов.
День памяти жертв политических репрессий
Памятная дата, установленная постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году. Выбрана в память о голодовке политзаключенных 30 октября 1974 года. В этот день проходят траурные акции, возложения цветов и уроки памяти.
День памяти жертв трагических событий осени 1992 года в Республике Ингушетия
Региональная памятная дата, посвященная жертвам событий в Ингушетии осенью 1992 года.
Международные праздники 30 октября
В мире 30 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день жизни
Праздник, учрежденный в 2008 году организацией «Друзья жизни» из Кот-д’Ивуара. Напоминает о ценности жизни, призывает беречь ее и проводить благотворительные и донорские акции. В 13:00 по Гринвичу устраивают Всемирную минуту радости.
Всемирный день радиоспектакля
День, посвященный радиотеатру и аудиодраматургии. Организуются прослушивания, фестивали и обсуждения роли радиоспектаклей в культуре.
Международный день ортопедических медсестер
Профессиональный праздник медицинских сестер, работающих в ортопедии. Подчеркивает важность их труда в реабилитации пациентов.
Африканский день еды и безопасности питания
День, направленный на привлечение внимания к проблемам продовольственной безопасности на африканском континенте.
Какие праздники отмечают 30 октября в других странах
В отдельных странах 30 октября приурочена к своим национальным событиям:
День подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Украина. Профессиональный праздник сотрудников антинаркотических подразделений.
День декларации словацкой нации, Словакия. Памятная дата, связанная с национальным самоопределением словаков.
День национальной валюты, Индонезия. Праздник, посвященный национальной денежной единице.
Тевар Джаянти, Индия. Праздник, связанный с индуистскими традициями.
Церковные праздники 30 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти святого пророка Осии (Исаии)
Православная церковь вспоминает пророка Осию, жившего в IX веке до Рождества Христова. Верующие молятся о прощении грехов и укреплении веры.
Праздник иконы Божией Матери «Избавительница»
День почитания чудотворного образа, известного помощью в избавлении от бед и болезней.
Праздник иконы Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»
День памяти иконы, прославляющей Богородицу.
День памяти преподобномученика Андрея Критского
Память святого, пострадавшего за веру.
Необычные праздники 30 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День осведомленности о сахарной зависимости. День, направленный на привлечение внимания к проблеме зависимости от сахара и здоровому питанию.
Всемирный день лемура. Праздник, посвященный охране лемуров — уникальных приматов Мадагаскара
День улыбающихся каменных львов. Шутливый праздник, связанный с каменными скульптурами львов, часто встречающимися в архитектуре.
Ночь Шалостей. Неформальный повод для легких розыгрышей и веселых шуток.
День карих глаз. Праздник людей с карими глазами.
День контрольного списка. День, посвященный спискам дел и организованности
Народные праздники и приметы на сегодня 30 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Осия Колесник. В этот день по поверьям не мылись, чтобы не заболеть. Мужчины чинили телеги, женщины пекли булочки с маком, а девушки гадали на суженого, катая колесо от двери к воротам.
Считалось, что с этого дня колесо «прощалось» с осью до весны и начинался санный путь.
Если на Осию шел снег — к ранней и снежной зиме.
Если собаки молчали, а коты много спали — к теплу.
Мало звезд на небе — к морозу и метели.
Кто родился в этот день
30 октября родились многие известные люди:
Джон Адамс (1735). Второй президент США, один из отцов-основателей американской независимости.
Ангелика Кауфман (1741). Известная художница эпохи классицизма, работавшая в разных странах Европы.
Анатолий Новиков (1896). Советский композитор, автор популярных песен, в том числе Гимна демократической молодежи мира.
Дмитрий Устинов (1908). Советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР.
Николай Огарков (1917). Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
Клод Лелуш (1937). Французский кинорежиссер, автор фильма Мужчина и женщина.
Рогволд Суховерко (1941). Советский и российский актер театра и кино, мастер дубляжа.
Диего Марадона (1960). Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года, один из величайших игроков в истории футбола.
Дмитрий Муратов1 (1961). Российский журналист, один из основателей и главный редактор Новой газеты, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года.
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