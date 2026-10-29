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30 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

30 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 30 октября отмечают День основания Российского военно-морского флота и День памяти жертв политических репрессий. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 30 октября.

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Какие сегодня даты в России 30 октября

В России сегодня отмечают такие даты:

День тренера

Неофициальный профессиональный праздник спортивных наставников. Инициатива появилась в 1999 году от Федерации спортивной и художественной гимнастики России. В этот день спортсмены, школы и федерации поздравляют тренеров, вручают грамоты и проводят спортивные мероприятия.

День инженера-механика

Профессиональный праздник специалистов инженерно-технических специальностей. Связан с образованием корпуса инженеров-механиков на Российском флоте в XIX веке. Отмечается специалистами разных отраслей промышленности.

День основания Российского военно-морского флота (День моряка-надводника)

Дата связана с решением Боярской думы от 30 октября 1696 года «Морским судам быть» по инициативе Петра I. С 1996 года отмечается и как профессиональный праздник моряков-надводников. На кораблях проходят торжественные построения и подъем Андреевских флагов.

День памяти жертв политических репрессий

Памятная дата, установленная постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году. Выбрана в память о голодовке политзаключенных 30 октября 1974 года. В этот день проходят траурные акции, возложения цветов и уроки памяти.

День памяти жертв трагических событий осени 1992 года в Республике Ингушетия

Региональная памятная дата, посвященная жертвам событий в Ингушетии осенью 1992 года.

Международные праздники 30 октября

В мире 30 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день жизни

Праздник, учрежденный в 2008 году организацией «Друзья жизни» из Кот-д’Ивуара. Напоминает о ценности жизни, призывает беречь ее и проводить благотворительные и донорские акции. В 13:00 по Гринвичу устраивают Всемирную минуту радости.

Всемирный день радиоспектакля

День, посвященный радиотеатру и аудиодраматургии. Организуются прослушивания, фестивали и обсуждения роли радиоспектаклей в культуре.

Международный день ортопедических медсестер

Профессиональный праздник медицинских сестер, работающих в ортопедии. Подчеркивает важность их труда в реабилитации пациентов.

Африканский день еды и безопасности питания

День, направленный на привлечение внимания к проблемам продовольственной безопасности на африканском континенте.

Какие праздники отмечают 30 октября в других странах

В отдельных странах 30 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Украина. Профессиональный праздник сотрудников антинаркотических подразделений.

  • День декларации словацкой нации, Словакия. Памятная дата, связанная с национальным самоопределением словаков.

  • День национальной валюты, Индонезия. Праздник, посвященный национальной денежной единице.

  • Тевар Джаянти, Индия. Праздник, связанный с индуистскими традициями.

Церковные праздники 30 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти святого пророка Осии (Исаии)

Православная церковь вспоминает пророка Осию, жившего в IX веке до Рождества Христова. Верующие молятся о прощении грехов и укреплении веры.

Праздник иконы Божией Матери «Избавительница»

День почитания чудотворного образа, известного помощью в избавлении от бед и болезней.

Праздник иконы Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»

День памяти иконы, прославляющей Богородицу.

День памяти преподобномученика Андрея Критского

Память святого, пострадавшего за веру.

Необычные праздники 30 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День осведомленности о сахарной зависимости. День, направленный на привлечение внимания к проблеме зависимости от сахара и здоровому питанию.

  • Всемирный день лемура. Праздник, посвященный охране лемуров — уникальных приматов Мадагаскара

  • День улыбающихся каменных львов. Шутливый праздник, связанный с каменными скульптурами львов, часто встречающимися в архитектуре.

  • Ночь Шалостей. Неформальный повод для легких розыгрышей и веселых шуток.

  • День карих глаз. Праздник людей с карими глазами.

  • День контрольного списка. День, посвященный спискам дел и организованности

Народные праздники и приметы на сегодня 30 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Осия Колесник. В этот день по поверьям не мылись, чтобы не заболеть. Мужчины чинили телеги, женщины пекли булочки с маком, а девушки гадали на суженого, катая колесо от двери к воротам.

  • Считалось, что с этого дня колесо «прощалось» с осью до весны и начинался санный путь.

  • Если на Осию шел снег — к ранней и снежной зиме.

  • Если собаки молчали, а коты много спали — к теплу.

  • Мало звезд на небе — к морозу и метели.

Кто родился в этот день

30 октября родились многие известные люди:

  • Джон Адамс (1735). Второй президент США, один из отцов-основателей американской независимости.

  • Ангелика Кауфман (1741). Известная художница эпохи классицизма, работавшая в разных странах Европы.

  • Анатолий Новиков (1896). Советский композитор, автор популярных песен, в том числе Гимна демократической молодежи мира.

  • Дмитрий Устинов (1908). Советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР.

  • Николай Огарков (1917). Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

  • Клод Лелуш (1937). Французский кинорежиссер, автор фильма Мужчина и женщина.

  • Рогволд Суховерко (1941). Советский и российский актер театра и кино, мастер дубляжа.

  • Диего Марадона (1960). Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года, один из величайших игроков в истории футбола.

  • Дмитрий Муратов1 (1961). Российский журналист, один из основателей и главный редактор Новой газеты, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года.

  1. Признан иноагентом на территории РФ
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