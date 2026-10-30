31 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 31 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Всероссийский день гимнастики
Спортивный праздник, учрежденный в 1999 году по инициативе федераций спортивной и художественной гимнастики России. Отмечается в последнюю субботу октября.
День сурдопереводчика
Профессиональный праздник специалистов по жестовому языку. Учрежден в 2003 году по инициативе Всероссийского общества глухих. Цель — привлечь внимание к проблемам людей с нарушениями слуха и важности профессии сурдопереводчика.
День работников СИЗО и тюрем
Профессиональный праздник сотрудников следственных изоляторов и исправительных учреждений. В этот день поздравляют работников уголовно-исполнительной системы.
День общественного активиста в Ульяновской области
Региональный праздник, посвященный людям, активно участвующим в общественной жизни региона.
Международные праздники 31 октября
В мире 31 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день городов
Установлен ООН в 2013 году и отмечается с 2014-го. Цель — повысить внимание к урбанизации, устойчивому развитию городов и международному сотрудничеству в этой сфере.
Международный день Черного моря
День, посвященный охране уникальной экосистемы Черного моря и экологическим проблемам региона.
Международный день экономии
Праздник, призывающий к разумному потреблению ресурсов и бережливости.
Хэллоуин — канун Дня всех святых
Традиционный праздник, особенно популярный в англоязычных странах. Люди наряжаются в костюмы, устраивают вечеринки и вырезают фонари из тыкв.
День семи миллиардов
Памятная дата, связанная с достижением численности населения Земли в 7 миллиардов человек (по оценке ООН в 2011 году).
Какие праздники отмечают 31 октября в других странах
В отдельных странах 31 октября приурочена к своим национальным событиям:
День детей, Малайзия. Национальный праздник, посвященный детям.
Национальный день единства, Индия. Праздник, подчеркивающий единство страны.
ЮНИСЕФ, США. День, связанный с деятельностью Детского фонда ООН.
День Саси-Перере, Бразилия. Фольклорный праздник, посвященный персонажу бразильских легенд.
День креольской музыки, Перу. Праздник, посвященный креольской музыкальной культуре.
День национального герба, Эквадор. Государственный праздник, связанный с национальной символикой.
Церковные праздники 31 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти святого апостола и евангелиста Луки
Православная церковь вспоминает апостола Луку, автора одного из Евангелий и книги Деяний апостолов. Верующие молятся святому о вразумлении и помощи в делах.
День памяти преподобного Иулиана Персиянина
Память святого подвижника.
Необычные праздники 31 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Тыквенный спас. Неофициальный праздник, связанный с тыквой и осенними традициями.
День книг для удовольствия. День, призывающий читать ради удовольствия, а не по обязанности.
День темной материи. Научно-популярный день, посвященный одной из загадок современной физики.
День красной рябины и прилетевших синиц. Природный праздник, связанный с осенними приметами.
День «Напугай друга». Шутливый повод для безобидных розыгрышей.
Велесова ночь у славян. Славянский языческий праздник, связанный с переходом к зиме.
Самайн — праздник окончания уборки урожая в Ирландии. Древний кельтский праздник, отмечающий конец сельскохозяйственного года.
День зимы / зимние ночи, или Скандинавский Новый год, у язычников. Языческий праздник начала зимнего периода.
Международный день хоккейного вратаря. Неофициальный спортивный праздник, посвященный голкиперам.
Народные праздники и приметы на сегодня 31 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Луков день. В этот день ели лук «от семи недуг», устраивали луковые базары, развешивали связки лука в доме для защиты от болезней и нечистой силы.
Девушки гадали на луковицах: если под шелухой оказывалось три слоя — к скорой свадьбе.
Если луковицы сладкие — дела пойдут в гору.
Много шелухи на луке — к морозной зиме.
Кто родился в этот день
31 октября родились многие известные люди:
Александр Алехин (1892). Четвертый чемпион мира по шахматам, один из сильнейших игроков в истории.
Лиддел Гарт (1895). Британский военный историк и теоретик, автор работ по стратегии.
Жан Амери (1912). Австрийский писатель и публицист.
Анатолий Папанов (1922). Народный артист СССР, актер театра и кино, известный по ролям в фильмах Бриллиантовая рука, Берегись автомобиля и многим другим.
Гавриил Попов (1936). Экономист, политик, первый мэр Москвы.
Александр Новиков (1953). Российский певец, автор-исполнитель, известный песнями в жанре городского романса.
Роб Шнайдер (1963). Американский актер, комик и режиссер, известный по комедиям Парень из пузыря, Женщина-кошка и другим.