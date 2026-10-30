Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

31 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 31 октября отмечают Всероссийский день гимнастики, День сурдопереводчика и Хэллоуин. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 31 октября.