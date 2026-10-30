Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Общество
Читать 3 мин
31 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

31 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 31 октября отмечают Всероссийский день гимнастики, День сурдопереводчика и Хэллоуин. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 31 октября.

43 просмотра7 открытий
Автор

Какой сегодня праздник в России 31 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Всероссийский день гимнастики

Спортивный праздник, учрежденный в 1999 году по инициативе федераций спортивной и художественной гимнастики России. Отмечается в последнюю субботу октября.

День сурдопереводчика

Профессиональный праздник специалистов по жестовому языку. Учрежден в 2003 году по инициативе Всероссийского общества глухих. Цель — привлечь внимание к проблемам людей с нарушениями слуха и важности профессии сурдопереводчика.

День работников СИЗО и тюрем

Профессиональный праздник сотрудников следственных изоляторов и исправительных учреждений. В этот день поздравляют работников уголовно-исполнительной системы.

День общественного активиста в Ульяновской области

Региональный праздник, посвященный людям, активно участвующим в общественной жизни региона.

Международные праздники 31 октября

В мире 31 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день городов

Установлен ООН в 2013 году и отмечается с 2014-го. Цель — повысить внимание к урбанизации, устойчивому развитию городов и международному сотрудничеству в этой сфере.

Международный день Черного моря

День, посвященный охране уникальной экосистемы Черного моря и экологическим проблемам региона.

Международный день экономии

Праздник, призывающий к разумному потреблению ресурсов и бережливости.

Хэллоуин — канун Дня всех святых

Традиционный праздник, особенно популярный в англоязычных странах. Люди наряжаются в костюмы, устраивают вечеринки и вырезают фонари из тыкв.

День семи миллиардов

Памятная дата, связанная с достижением численности населения Земли в 7 миллиардов человек (по оценке ООН в 2011 году).

Какие праздники отмечают 31 октября в других странах

В отдельных странах 31 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День детей, Малайзия. Национальный праздник, посвященный детям.

  • Национальный день единства, Индия. Праздник, подчеркивающий единство страны.

  • ЮНИСЕФ, США. День, связанный с деятельностью Детского фонда ООН.

  • День Саси-Перере, Бразилия. Фольклорный праздник, посвященный персонажу бразильских легенд.

  • День креольской музыки, Перу. Праздник, посвященный креольской музыкальной культуре.

  • День национального герба, Эквадор. Государственный праздник, связанный с национальной символикой.

Церковные праздники 31 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти святого апостола и евангелиста Луки

Православная церковь вспоминает апостола Луку, автора одного из Евангелий и книги Деяний апостолов. Верующие молятся святому о вразумлении и помощи в делах.

День памяти преподобного Иулиана Персиянина

Память святого подвижника.

Необычные праздники 31 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Тыквенный спас. Неофициальный праздник, связанный с тыквой и осенними традициями.

  • День книг для удовольствия. День, призывающий читать ради удовольствия, а не по обязанности.

  • День темной материи. Научно-популярный день, посвященный одной из загадок современной физики.

  • День красной рябины и прилетевших синиц. Природный праздник, связанный с осенними приметами.

  • День «Напугай друга». Шутливый повод для безобидных розыгрышей.

  • Велесова ночь у славян. Славянский языческий праздник, связанный с переходом к зиме.

  • Самайн — праздник окончания уборки урожая в Ирландии. Древний кельтский праздник, отмечающий конец сельскохозяйственного года.

  • День зимы / зимние ночи, или Скандинавский Новый год, у язычников. Языческий праздник начала зимнего периода.

  • Международный день хоккейного вратаря. Неофициальный спортивный праздник, посвященный голкиперам.

Народные праздники и приметы на сегодня 31 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Луков день. В этот день ели лук «от семи недуг», устраивали луковые базары, развешивали связки лука в доме для защиты от болезней и нечистой силы.

  • Девушки гадали на луковицах: если под шелухой оказывалось три слоя — к скорой свадьбе. 

  • Если луковицы сладкие — дела пойдут в гору.

  • Много шелухи на луке — к морозной зиме.

Кто родился в этот день

31 октября родились многие известные люди:

  • Александр Алехин (1892). Четвертый чемпион мира по шахматам, один из сильнейших игроков в истории.

  • Лиддел Гарт (1895). Британский военный историк и теоретик, автор работ по стратегии.

  • Жан Амери (1912). Австрийский писатель и публицист.

  • Анатолий Папанов (1922). Народный артист СССР, актер театра и кино, известный по ролям в фильмах Бриллиантовая рука, Берегись автомобиля и многим другим.

  • Гавриил Попов (1936). Экономист, политик, первый мэр Москвы.

  • Александр Новиков (1953). Российский певец, автор-исполнитель, известный песнями в жанре городского романса.

  • Роб Шнайдер (1963). Американский актер, комик и режиссер, известный по комедиям Парень из пузыря, Женщина-кошка и другим.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка