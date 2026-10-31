1 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 1 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День судебного пристава
Профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Установлен указом Президента РФ в 2009 году. Дата связана с судебной реформой 1864 года и положением от 1 ноября 1865 года, окончательно определившим статус судебных приставов в России.
День менеджера
Неофициальный профессиональный праздник управленцев и руководителей. В этот день поздравляют специалистов, отвечающих за организацию процессов в компаниях и организациях.
Международные праздники 1 ноября
В мире 1 ноября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день мужчин
Неофициальный праздник, появившийся в 2000 году по инициативе австрийского журналиста Джорджа Киндела. Цель — привлечь внимание к здоровью мужчин, их роли в обществе и достижениям.
Международный день вегана
День, посвященный веганскому образу жизни и отказу от продуктов животного
День осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто
Международный день, направленный на повышение информированности о редкой форме эпилепсии у детей.
Какие праздники отмечают 1 ноября в других странах
В отдельных странах 1 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День Кекри, Финляндия. Традиционный праздник, связанный с окончанием сельскохозяйственного года и встречами зимы.
День народных будителей, Болгария. Праздник, посвященный деятелям болгарского национального возрождения.
День работника милиции, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников милиции.
День Мертвых, Мексика. Яркий национальный праздник поминовения усопших с алтарями, цветами и семейными традициями.
День памяти сил самообороны, Япония. День, посвященный силам самообороны страны.
День революции, Алжир. Национальный праздник, отмечающий начало войны за независимость.
Церковные праздники 1 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Собор святых Архангельской митрополии
День памяти святых, связанных с Архангельской землей.
День памяти святого пророка Иоиля
Православная церковь вспоминает пророка Иоиля. Верующие молятся о духовном пробуждении и милости Божией.
Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского
День памяти болгарского святого, покровителя Болгарии.
Димитриевская родительская суббота
День поминовения усопших, когда принято посещать храмы, кладбища и молиться за умерших родственников.
Необычные праздники 1 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День гадания на кофейной гуще. Неофициальный праздник любителей гаданий и кофейных ритуалов.
Международный день вина «Ксиномавро». День, посвященный сорту греческого вина.
Международный день грумера домашних животных. Праздник специалистов по уходу за шерстью и внешним видом животных.
Международный день ароматической свечи. День, посвященный ароматным свечам и уюту.
День кухонного припивания. Шутливый праздник, связанный с кулинарными традициями.
День нулевого меридиана. День, посвященный Гринвичскому меридиану.
День «Откажитесь от своих обязанностей». Неформальный повод сделать паузу в повседневных делах.
Народные праздники и приметы на сегодня 1 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Иванов день. В этот день провожали осень и встречали зиму.
Считалось, что с этого дня начинаются настоящие морозы.
Если 1 ноября шел снег и было холодно — весна обещала быть поздней и холодной.
Если наступала оттепель — весна должна была быть теплой.
Если сорока залетит во двор — жди хороших новостей.
Кто родился в этот день
1 ноября родились многие известные люди:
Дмитрий Пожарский (1578). Русский военный и политический деятель, один из руководителей Второго народного ополчения, освободившего Москву в 1612 году.
Пьетро да Кортона (1596). Итальянский живописец и архитектор эпохи барокко.
Антонио Канова (1757). Итальянский скульптор, один из крупнейших представителей классицизма.
Филип Ноэль-Бейкер (1889). Британский дипломат, политик и спортсмен, лауреат Нобелевской премии мира.
Анатолий Кубацкий (1908). Советский и российский актер театра и кино.
Сергей Микаэлян (1923). Советский и российский режиссер и сценарист.
Мария Порошина (1973). Российская актриса театра и кино.
Максим Голополосов (1985). Российский видеоблогер и телеведущий.