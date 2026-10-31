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1 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

1 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 1 ноября отмечают День судебного пристава, День менеджера и Всемирный день мужчин. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 1 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 1 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День судебного пристава

Профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Установлен указом Президента РФ в 2009 году. Дата связана с судебной реформой 1864 года и положением от 1 ноября 1865 года, окончательно определившим статус судебных приставов в России.

День менеджера

Неофициальный профессиональный праздник управленцев и руководителей. В этот день поздравляют специалистов, отвечающих за организацию процессов в компаниях и организациях.

Международные праздники 1 ноября

В мире 1 ноября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день мужчин

Неофициальный праздник, появившийся в 2000 году по инициативе австрийского журналиста Джорджа Киндела. Цель — привлечь внимание к здоровью мужчин, их роли в обществе и достижениям.

Международный день вегана

День, посвященный веганскому образу жизни и отказу от продуктов животного

День осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто

Международный день, направленный на повышение информированности о редкой форме эпилепсии у детей.

Какие праздники отмечают 1 ноября в других странах

В отдельных странах 1 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День Кекри, Финляндия. Традиционный праздник, связанный с окончанием сельскохозяйственного года и встречами зимы.

  • День народных будителей, Болгария. Праздник, посвященный деятелям болгарского национального возрождения.

  • День работника милиции, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников милиции.

  • День Мертвых, Мексика. Яркий национальный праздник поминовения усопших с алтарями, цветами и семейными традициями.

  • День памяти сил самообороны, Япония. День, посвященный силам самообороны страны.

  • День революции, Алжир. Национальный праздник, отмечающий начало войны за независимость.

Церковные праздники 1 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Собор святых Архангельской митрополии

День памяти святых, связанных с Архангельской землей.

День памяти святого пророка Иоиля

Православная церковь вспоминает пророка Иоиля. Верующие молятся о духовном пробуждении и милости Божией.

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского

День памяти болгарского святого, покровителя Болгарии.

Димитриевская родительская суббота

День поминовения усопших, когда принято посещать храмы, кладбища и молиться за умерших родственников.

Необычные праздники 1 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День гадания на кофейной гуще. Неофициальный праздник любителей гаданий и кофейных ритуалов.

  • Международный день вина «Ксиномавро». День, посвященный сорту греческого вина.

  • Международный день грумера домашних животных. Праздник специалистов по уходу за шерстью и внешним видом животных.

  • Международный день ароматической свечи. День, посвященный ароматным свечам и уюту.

  • День кухонного припивания. Шутливый праздник, связанный с кулинарными традициями.

  • День нулевого меридиана. День, посвященный Гринвичскому меридиану.

  • День «Откажитесь от своих обязанностей». Неформальный повод сделать паузу в повседневных делах.

Народные праздники и приметы на сегодня 1 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарюИванов день. В этот день провожали осень и встречали зиму.

  • Считалось, что с этого дня начинаются настоящие морозы.

  • Если 1 ноября шел снег и было холодно — весна обещала быть поздней и холодной.

  • Если наступала оттепель — весна должна была быть теплой.

  • Если сорока залетит во двор — жди хороших новостей.

Кто родился в этот день

1 ноября родились многие известные люди:

  • Дмитрий Пожарский (1578). Русский военный и политический деятель, один из руководителей Второго народного ополчения, освободившего Москву в 1612 году.

  • Пьетро да Кортона (1596). Итальянский живописец и архитектор эпохи барокко.

  • Антонио Канова (1757). Итальянский скульптор, один из крупнейших представителей классицизма.

  • Филип Ноэль-Бейкер (1889). Британский дипломат, политик и спортсмен, лауреат Нобелевской премии мира.

  • Анатолий Кубацкий (1908). Советский и российский актер театра и кино.

  • Сергей Микаэлян (1923). Советский и российский режиссер и сценарист.

  • Мария Порошина (1973). Российская актриса театра и кино.

  • Максим Голополосов (1985). Российский видеоблогер и телеведущий.

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