2 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 2 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День провозглашения Российской Империи
Историческая дата. 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года после окончания Северной войны и заключения Ништадтского мира Петр I принял титул Императора Всероссийского. Россия официально стала империей.
День международного признания Санкт-Петербурга
Дата, связанная с международным признанием статуса города, основанного Петром I.
Международные праздники 2 ноября
В мире 2 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Дата выбрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года. День призван привлечь внимание к защите журналистов и необходимости расследования преступлений против них.
Какие праздники отмечают 2 ноября в других странах
В отдельных странах 2 ноября приурочена к своим национальным событиям:
Осенние Деды, Беларусь. Традиционный день поминовения усопших.
День работника культуры, Кыргызстан. Профессиональный праздник работников культуры.
День мертвых, Латинская Америка. Праздник поминовения усопших, особенно ярко отмечаемый в Мексике и других странах региона.
День государственности Северной и Южной Дакоты, США. День, посвященный вхождению штатов в состав США.
День святого Юстуса, Италия. Церковный и местный праздник.
Церковные праздники 2 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти великомученика Артемия Антиохийского
Военачальник IV века, сподвижник Константина Великого, наместник Египта. При Юлиане Отступнике обличил гонения на христиан, за что после пыток был обезглавлен в 362 году.
День памяти праведного отрока Артемия Веркольского
Русский святой (1532–1545) из села Веркола на Пинеге; в 13 лет погиб от молнии в поле. Через 32 года мощи обрели нетленными, прославились исцелениями; особенно почитается на Русском Севере.
День памяти преподобного Гавриила Самтаврийского
Старец и юродивый Самтаврийского монастыря, канонизирован Грузинской церковью в 2012 году.
Необычные праздники 2 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День «Станьте экстрасенсом». Шутливый праздник, посвященный интересу к сверхъестественному.
День кормления птиц овсяным печеньем. День заботы о птицах с помощью простой угощения.
День печенькового монстра (Cookie Monster Day). Праздник, посвященный персонажу «Улицы Сезам».
День динамической безвредности. Неофициальный праздник, посвященный идее осознанного ненасилия.
Всемирный день «Манкуши». Гастрономический праздник в честь манкуше (мануше, манакиш) — лепешки, особенно популярной в Ливане.
Народные праздники и приметы на сегодня 2 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Артемьев день. В этот день почитали святого Артемия. Главным занятием была заготовка капусты — ее квасили, солили и готовили щи и голубцы.
Считалось, что с этого дня волки подходят ближе к деревням, а по их вою предсказывали зиму.
Если вой волков долгий и громкий — жди морозов и голода, если короткий — зима будет мягкой.
Если деревья прихватило инеем — следующий год будет неурожайным.
В этот день старались не шуметь, не ссориться и не устраивать свадьбы.
Кто родился в этот день
2 ноября родились многие известные люди:
Клеопатра (69 до н. э.). Последняя царица эллинистического Египта из династии Птолемеев.
Уоррен Гардинг (1865). 29-й президент США.
Михаил Яншин (1902). Советский актер театра и кино, народный артист СССР.
Даниил Андреев (1906). Русский писатель и философ, автор книги Роза Мира.
Лукино Висконти (1906). Итальянский режиссер театра и кино, один из крупнейших представителей неореализма и позднего европейского кино.
Ирина Богушевская (1965). Российская певица и композитор.
Дэвид Швиммер (1966). Американский актер, известный по роли Росса в сериале Друзья.
Елена Захарова (1975). Российская актриса театра и кино.
Татьяна Тотьмянина (1981). Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании.