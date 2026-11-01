2 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 2 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День провозглашения Российской Империи

Историческая дата. 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года после окончания Северной войны и заключения Ништадтского мира Петр I принял титул Императора Всероссийского. Россия официально стала империей.

День международного признания Санкт-Петербурга

Дата, связанная с международным признанием статуса города, основанного Петром I.

Международные праздники 2 ноября

В мире 2 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов