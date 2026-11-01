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2 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

2 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 2 ноября отмечают День провозглашения Российской Империи и День признания Санкт-Петербурга. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 2 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 2 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День провозглашения Российской Империи

Историческая дата. 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года после окончания Северной войны и заключения Ништадтского мира Петр I принял титул Императора Всероссийского. Россия официально стала империей.

День международного признания Санкт-Петербурга

Дата, связанная с международным признанием статуса города, основанного Петром I.

Международные праздники 2 ноября

В мире 2 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Дата выбрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года. День призван привлечь внимание к защите журналистов и необходимости расследования преступлений против них.

Какие праздники отмечают 2 ноября в других странах

В отдельных странах 2 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • Осенние Деды, Беларусь. Традиционный день поминовения усопших.

  • День работника культуры, Кыргызстан. Профессиональный праздник работников культуры.

  • День мертвых, Латинская Америка. Праздник поминовения усопших, особенно ярко отмечаемый в Мексике и других странах региона.

  • День государственности Северной и Южной Дакоты, США. День, посвященный вхождению штатов в состав США.

  • День святого Юстуса, Италия. Церковный и местный праздник.

Церковные праздники 2 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти великомученика Артемия Антиохийского

Военачальник IV века, сподвижник Константина Великого, наместник Египта. При Юлиане Отступнике обличил гонения на христиан, за что после пыток был обезглавлен в 362 году. 

День памяти праведного отрока Артемия Веркольского

Русский святой (1532–1545) из села Веркола на Пинеге; в 13 лет погиб от молнии в поле. Через 32 года мощи обрели нетленными, прославились исцелениями; особенно почитается на Русском Севере.

День памяти преподобного Гавриила Самтаврийского

Старец и юродивый Самтаврийского монастыря, канонизирован Грузинской церковью в 2012 году.

Необычные праздники 2 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День «Станьте экстрасенсом». Шутливый праздник, посвященный интересу к сверхъестественному.

  • День кормления птиц овсяным печеньем. День заботы о птицах с помощью простой угощения.

  • День печенькового монстра (Cookie Monster Day). Праздник, посвященный персонажу «Улицы Сезам».

  • День динамической безвредности. Неофициальный праздник, посвященный идее осознанного ненасилия.

  • Всемирный день «Манкуши». Гастрономический праздник в честь манкуше (мануше, манакиш) — лепешки, особенно популярной в Ливане.

Народные праздники и приметы на сегодня 2 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Артемьев день. В этот день почитали святого Артемия. Главным занятием была заготовка капусты — ее квасили, солили и готовили щи и голубцы.

  • Считалось, что с этого дня волки подходят ближе к деревням, а по их вою предсказывали зиму.

  • Если вой волков долгий и громкий — жди морозов и голода, если короткий — зима будет мягкой.

  • Если деревья прихватило инеем — следующий год будет неурожайным.

  • В этот день старались не шуметь, не ссориться и не устраивать свадьбы.

Кто родился в этот день

2 ноября родились многие известные люди:

  • Клеопатра (69 до н. э.). Последняя царица эллинистического Египта из династии Птолемеев.

  • Уоррен Гардинг (1865). 29-й президент США.

  • Михаил Яншин (1902). Советский актер театра и кино, народный артист СССР.

  • Даниил Андреев (1906). Русский писатель и философ, автор книги Роза Мира.

  • Лукино Висконти (1906). Итальянский режиссер театра и кино, один из крупнейших представителей неореализма и позднего европейского кино.

  • Ирина Богушевская (1965). Российская певица и композитор.

  • Дэвид Швиммер (1966). Американский актер, известный по роли Росса в сериале Друзья.

  • Елена Захарова (1975). Российская актриса театра и кино.

  • Татьяна Тотьмянина (1981). Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании.

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