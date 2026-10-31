Новая форма 3-НДФЛ с 2027 года: когда применять, кому сдавать и что изменится

Что предусмотрено в новой 3-НДФЛ

Декларация содержит титульный лист, два основных раздела и приложения для отражения различных видов доходов и налоговых вычетов.

В частности, предусмотрены:

Приложение 1 — доходы от источников в России.

Приложение 2 — доходы от источников за пределами России.

Приложение 3 — доходы от предпринимательской деятельности и частной практики, профессиональные вычеты и авансовые платежи.

Приложение 5 — стандартные и социальные налоговые вычеты.

Приложение 5.1 — инвестиционные вычеты и вычеты на долгосрочные сбережения.

Приложения 6 и 7 — имущественные налоговые вычеты.

Приложение 8 — операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и цифровыми финансовыми активами.

Также предусмотрены отдельные расчеты для отражения доходов от операций с недвижимостью и транспортом и для некоторых налоговых вычетов.

Важно: перечисленные разделы описывают структуру утвержденной формы. Само их наличие не означает, что каждый из них появился впервые.