Новая форма 3-НДФЛ с 2027 года: когда применять, кому сдавать и что изменится

30 октября 2026 года официально опубликован приказ ФНС от 30.09.2026 № ЕД-1-11/766@. Документ зарегистрирован Минюстом 29 октября под № 88951.
Приказ утверждает новую форму 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и электронный формат представления.
Новая декларация применяется начиная с отчетности за 2026 год. Приказ вступает в силу 1 января 2027 года.
Почему ФНС обновила декларацию
Изменения связаны с поправками в Налоговый кодекс, внесенными федеральными законами от 17.11.2025 № 418-ФЗ и от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Налоговой службе потребовалось привести форму отчетности и порядок ее заполнения в соответствие с действующим законодательством.
Одновременно утрачивают силу приказ ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@, которым утверждена предыдущая форма, и приказ от 25.05.2026 № ЕД-1-11/333@, которым в нее вносились изменения.
Что предусмотрено в новой 3-НДФЛ
Декларация содержит титульный лист, два основных раздела и приложения для отражения различных видов доходов и налоговых вычетов.
В частности, предусмотрены:
Приложение 1 — доходы от источников в России.
Приложение 2 — доходы от источников за пределами России.
Приложение 3 — доходы от предпринимательской деятельности и частной практики, профессиональные вычеты и авансовые платежи.
Приложение 5 — стандартные и социальные налоговые вычеты.
Приложение 5.1 — инвестиционные вычеты и вычеты на долгосрочные сбережения.
Приложения 6 и 7 — имущественные налоговые вычеты.
Приложение 8 — операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и цифровыми финансовыми активами.
Также предусмотрены отдельные расчеты для отражения доходов от операций с недвижимостью и транспортом и для некоторых налоговых вычетов.
Важно: перечисленные разделы описывают структуру утвержденной формы. Само их наличие не означает, что каждый из них появился впервые.
Кто должен сдавать 3-НДФЛ
Новая форма касается физических лиц, обязанных самостоятельно декларировать доходы, а также граждан, которые представляют декларацию для получения налоговых вычетов.
В частности, декларацию могут подавать:
индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения;
граждане, получившие доход от продажи имущества, если возникает обязанность его декларировать;
физические лица, получившие отдельные виды доходов от других граждан;
налоговые резиденты России, получившие доходы из зарубежных источников, подлежащие декларированию;
граждане, оформляющие имущественные, социальные и другие налоговые вычеты.
При этом сама по себе замена формы не создает новых обязанностей по декларированию доходов.
Когда сдавать 3-НДФЛ за 2026 год
Для граждан, обязанных декларировать доходы за 2026 год, установлены следующие сроки:
30 апреля 2027 года — последний день представления декларации.
15 июля 2027 года — срок уплаты НДФЛ, самостоятельно рассчитанного по декларации.
Если декларация подается исключительно для получения налогового вычета, общий срок 30 апреля на нее не распространяется.
Что нужно сделать бухгалтеру
Бухгалтерам, которые готовят декларации для ИП на ОСНО или помогают физическим лицам декларировать доходы, необходимо учитывать переход на новую форму.
При подготовке отчетности за 2026 год следует использовать обновленные форму, порядок заполнения и электронный формат.
Особенно важно проверить актуальность бухгалтерского программного обеспечения перед отправкой деклараций в 2027 году.
Где посмотреть новую форму 3-НДФЛ
Полный текст приказа ФНС от 30.09.2026 № ЕД-1-11/766@ опубликован в Клерк.Системе. Там доступны сама декларация, ее разделы, приложения и порядок заполнения.