3 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 3 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Иларионов день
Праздник, приуроченный к памяти преподобных Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. На Руси его называли «Первой порошей», потому что к этому времени часто выпадал первый снег.
Международные праздники 3 ноября
В мире 3 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день биосферных заповедников
Учрежден ЮНЕСКО в 2021 году. Биосферные заповедники показывают, как можно сочетать охрану природы с устойчивым развитием. В этот день проводят экологические акции, лекции и мероприятия, посвященные гармоничному сосуществованию человека и природы.
Какие праздники отмечают 3 ноября в других странах
В отдельных странах 3 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День культуры, Япония. Национальный праздник, посвященный культуре, науке и искусству. В этот день вручают государственные награды, проводят выставки, концерты и бесплатно открывают многие музеи.
День провозглашения независимости, Панама. Отмечают годовщину отделения от Колумбии в 1903 году. Проходят парады, концерты и официальные церемонии.
День независимости, Доминика. Праздник в честь получения независимости от Великобритании в 1978 году. Устраивают карнавалы, танцы и народные гуляния.
День независимости Куэнки, Эквадор. Отмечают освобождение города Куэнка в 1820 году. В городе проходят парады и культурные мероприятия.
День победы, Мальдивы. Посвящен победе над мятежом 1988 года. Отмечают официальными церемониями и патриотическими акциями..
День флага, ОАЭ. Национальный праздник, посвященный флагу страны. Украшают здания, проводят патриотические мероприятия и поднимают флаги.
Женский день, Восточный Тимор. Отмечают роль женщин в обществе, проводят акции и встречи, посвященные правам и достижениям женщин.
День независимости, Микронезия. Праздник в честь получения независимости. Устраивают торжества и культурные события.
Церковные праздники 3 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Илариона Великого
Один из основателей палестинского монашества, живший в IV веке. Верующие вспоминают его подвиги и аскетическую жизнь, молятся о духовной крепости.
Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского
Святитель прославился борьбой с ересями и заботой о пастве. В этот день в храмах служат молебны и читают житие святого.
Необычные праздники 3 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День хранения тайны. Посвящен умению хранить секреты и уважению к чужой конфиденциальности.
Международный день калькулятора. Неофициальный праздник, посвященный простому и полезному изобретению.
Всемирный день косплея. Отмечают поклонники костюмированных образов из фильмов, аниме и игр.
Всемирный день медузы. Посвящен этим морским существам.
День клише. Праздник, высмеивающий избитые фразы и шаблоны в речи и творчестве.
День оладушек. Неформальный гастрономический праздник.
Народные праздники и приметы на сегодня 3 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Иларионов день. Считался «воротами зимы».
К этому времени часто выпадал первый снег, и дороги становились непроезжими. Старались не выезжать без крайней нужды.
Если на Иларионов день не все листья упали с деревьев, зима будет холодной и затяжной.
Если дым из трубы поднимается столбом в любую погоду, скоро наступит ясная погода.
Не поднимали с земли найденные деньги или вещи — считалось, что они могут принести болезни и несчастья.
Старались не оставлять обеденный стол в беспорядке и не выбрасывать старые вещи без нужды.
Кто родился в этот день
3 ноября родились многие известные люди:
Самуил Маршак (1887). Советский поэт, переводчик и драматург, классик детской литературы. Автор «Двенадцати месяцев», «Кошкиного дома» и множества стихотворений, которые знают несколько поколений.
Адольф Дасслер (1900). Немецкий предприниматель, основатель компании Adidas. Создал одну из самых известных спортивных марок мира.
Леонид Зорин (1924). Советский и российский драматург, сценарист и писатель. Автор пьес и сценариев, классик отечественной драматургии.
Александр Градский (1949). Певец, композитор, один из основоположников русского рока. Народный артист России, основатель театра «Градский Холл».
Дольф Лундгрен (1957). Шведский актер и мастер боевых искусств. Известен ролями в боевиках 1980–1990-х годов.
Сергей Дружко (1968). Российский телеведущий, актер и видеоблогер. Ведущий программы «Необъяснимо, но факт» и автор проектов на YouTube.
Евгений Плющенко (1982). Российский фигурист, олимпийский чемпион. Один из самых титулованных спортсменов в истории одиночного катания.