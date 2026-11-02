3 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

В отдельных странах 3 ноября приурочена к своим национальным событиям:

День культуры, Япония. Национальный праздник, посвященный культуре, науке и искусству. В этот день вручают государственные награды, проводят выставки, концерты и бесплатно открывают многие музеи.

День провозглашения независимости, Панама. Отмечают годовщину отделения от Колумбии в 1903 году. Проходят парады, концерты и официальные церемонии.

День независимости, Доминика. Праздник в честь получения независимости от Великобритании в 1978 году. Устраивают карнавалы, танцы и народные гуляния.

День независимости Куэнки, Эквадор. Отмечают освобождение города Куэнка в 1820 году. В городе проходят парады и культурные мероприятия.

День победы, Мальдивы. Посвящен победе над мятежом 1988 года. Отмечают официальными церемониями и патриотическими акциями..

День флага, ОАЭ. Национальный праздник, посвященный флагу страны. Украшают здания, проводят патриотические мероприятия и поднимают флаги.

Женский день, Восточный Тимор. Отмечают роль женщин в обществе, проводят акции и встречи, посвященные правам и достижениям женщин.