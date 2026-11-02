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3 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

3 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 3 ноября отмечают Иларионов день, Международный день биосферных заповедников и День культуры в Японии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 3 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 3 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Иларионов день

Праздник, приуроченный к памяти преподобных Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. На Руси его называли «Первой порошей», потому что к этому времени часто выпадал первый снег. 

Международные праздники 3 ноября

В мире 3 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день биосферных заповедников

Учрежден ЮНЕСКО в 2021 году. Биосферные заповедники показывают, как можно сочетать охрану природы с устойчивым развитием. В этот день проводят экологические акции, лекции и мероприятия, посвященные гармоничному сосуществованию человека и природы.

Какие праздники отмечают 3 ноября в других странах

В отдельных странах 3 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День культуры, Япония. Национальный праздник, посвященный культуре, науке и искусству. В этот день вручают государственные награды, проводят выставки, концерты и бесплатно открывают многие музеи.

  • День провозглашения независимости, Панама. Отмечают годовщину отделения от Колумбии в 1903 году. Проходят парады, концерты и официальные церемонии.

  • День независимости, Доминика. Праздник в честь получения независимости от Великобритании в 1978 году. Устраивают карнавалы, танцы и народные гуляния.

  • День независимости Куэнки, Эквадор. Отмечают освобождение города Куэнка в 1820 году. В городе проходят парады и культурные мероприятия.

  • День победы, Мальдивы. Посвящен победе над мятежом 1988 года. Отмечают официальными церемониями и патриотическими акциями..

  • День флага, ОАЭ. Национальный праздник, посвященный флагу страны. Украшают здания, проводят патриотические мероприятия и поднимают флаги.

  • Женский день, Восточный Тимор. Отмечают роль женщин в обществе, проводят акции и встречи, посвященные правам и достижениям женщин.

  • День независимости, Микронезия. Праздник в честь получения независимости. Устраивают торжества и культурные события.

Церковные праздники 3 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Илариона Великого

Один из основателей палестинского монашества, живший в IV веке. Верующие вспоминают его подвиги и аскетическую жизнь, молятся о духовной крепости.

Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского

Святитель прославился борьбой с ересями и заботой о пастве. В этот день в храмах служат молебны и читают житие святого.

Необычные праздники 3 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День хранения тайны. Посвящен умению хранить секреты и уважению к чужой конфиденциальности. 

  • Международный день калькулятора. Неофициальный праздник, посвященный простому и полезному изобретению. 

  • Всемирный день косплея. Отмечают поклонники костюмированных образов из фильмов, аниме и игр.

  • Всемирный день медузы. Посвящен этим морским существам. 

  • День клише. Праздник, высмеивающий избитые фразы и шаблоны в речи и творчестве. 

  • День оладушек. Неформальный гастрономический праздник. 

Народные праздники и приметы на сегодня 3 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю  Иларионов день. Считался «воротами зимы».

  • К этому времени часто выпадал первый снег, и дороги становились непроезжими. Старались не выезжать без крайней нужды.

  • Если на Иларионов день не все листья упали с деревьев, зима будет холодной и затяжной.

  • Если дым из трубы поднимается столбом в любую погоду, скоро наступит ясная погода.

  • Не поднимали с земли найденные деньги или вещи — считалось, что они могут принести болезни и несчастья.

  • Старались не оставлять обеденный стол в беспорядке и не выбрасывать старые вещи без нужды.

Кто родился в этот день

3 ноября родились многие известные люди:

  • Самуил Маршак (1887). Советский поэт, переводчик и драматург, классик детской литературы. Автор «Двенадцати месяцев», «Кошкиного дома» и множества стихотворений, которые знают несколько поколений.

  • Адольф Дасслер (1900). Немецкий предприниматель, основатель компании Adidas. Создал одну из самых известных спортивных марок мира.

  • Леонид Зорин (1924). Советский и российский драматург, сценарист и писатель. Автор пьес и сценариев, классик отечественной драматургии.

  • Александр Градский (1949). Певец, композитор, один из основоположников русского рока. Народный артист России, основатель театра «Градский Холл».

  • Дольф Лундгрен (1957). Шведский актер и мастер боевых искусств. Известен ролями в боевиках 1980–1990-х годов.

  • Сергей Дружко (1968). Российский телеведущий, актер и видеоблогер. Ведущий программы «Необъяснимо, но факт» и автор проектов на YouTube.

  • Евгений Плющенко (1982). Российский фигурист, олимпийский чемпион. Один из самых титулованных спортсменов в истории одиночного катания.

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