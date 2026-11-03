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4 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

4 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 4 ноября отмечают День народного единства, День Казанской иконы Божией Матери и День царя Тутанхамона. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 4 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 4 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День народного единства

Государственный праздник, учрежденный в 2004 году и впервые отмеченный в 2005-м. Посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов. Праздник подчеркивает сплоченность народа независимо от происхождения и вероисповедания.

День освобождения Москвы от польских интервентов

Историческая дата, связанная с взятием Китай-города ополчением Минина и Пожарского 4 ноября 1612 года. Именно эти события легли в основу современного Дня народного единства.

День государственности Удмуртской Республики

Отмечают в Удмуртии как день, символизирующий становление республики и ее государственности в составе России.

День Республики Марий Эл

Региональный праздник, посвященный истории и культуре республики, ее народу и государственности.

Международные праздники 4 ноября

В мире 4 ноября отмечают следующие международные дни:

День царя Тутанхамона

Неофициальный праздник, приуроченный к 4 ноября 1922 года, когда британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона в Долине Царей. В этот день вспоминают одно из величайших археологических открытий XX века.

Какие праздники отмечают 4 ноября в других странах

В отдельных странах 4 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День социального работника, Армения. Профессиональный праздник специалистов социальной сферы. 

  • День национального единства и Вооруженных Сил, Италия. Национальный праздник, посвященный победе в Первой мировой войне и единству страны. 

  • День флага, Панама. Отмечают официальный символ страны. Здания украшают флагами, проводят патриотические мероприятия.

  • День работников таможенных органов, Туркменистан. Профессиональный праздник сотрудников таможенной службы.

  • День гражданства, Марианские острова. Праздник, связанный с гражданским статусом и правами жителей островов.

  • День студентов, Иран. Отмечают студенческую молодежь, проводят акции и встречи в учебных заведениях.

  • Национальный день и День конституции, Тонга. Двойной праздник, посвященный государственности и основному закону страны.

  • День памяти святого Карло Борромео, Андорра. Церковный и местный праздник в честь святого, покровителя региона.

  • День служения обществу, Доминика. Праздник, посвященный волонтерству и общественной работе.

Церковные праздники 4 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День Казанской иконы Божией Матери

Один из главных богородичных праздников. Отмечают в память об освобождении Москвы в 1612 году, когда ополчение шло с списком Казанской иконы. Верующие молятся о защите семьи, мире и благополучии, в храмах служат торжественные литургии.

День памяти святых семи Ефесских отроков

Православная церковь вспоминает юношей, которые по преданию спаслись от гонений и проспали в пещере почти два столетия.

День памяти святого равноапостольного Аверкия Иерапольского

Святитель II века, прославившийся проповедью христианства и чудесами. Верующие обращаются к нему с молитвами о духовной помощи.

Праздники Якобштадтской и Андрониковской икон Божией Матери

Дни почитания местных чудотворных образов Богородицы.

Необычные праздники 4 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День заботы о себе. Неофициальный праздник, призывающий уделить время отдыху, здоровью и собственному самочувствию. 

  • День рождения кассового аппарата. Посвящен изобретению, которое изменило торговлю. 

  • День орешков. Любители орехов делятся рецептами, устраивают дегустации и просто наслаждаются любимым лакомством.

Народные праздники и приметы на сегодня 4 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Казанская. В народе день называли Казанской Осенней или Бабьей заступницей.

  • Считалось, что до Казанской еще тянется осень, а после нее зима берет свое. К этому времени старались завершить основные полевые работы.

  • Если на Казанскую шел снег, ждали суровой и метелистой зимы.

  • Ясная и тихая погода обещала относительно мягкую зиму, хотя похолодание могло наступить быстро.

  • Дождь на Казанскую предвещал, что зима придет не сразу и дороги еще долго останутся раскисшими.

  • Сильный ветер сулил беспокойную, метелистую зиму.

Кто родился в этот день

4 ноября родились многие известные люди:

  • Осип Бове (1784). Русский архитектор итальянского происхождения. После пожара 1812 года руководил реконструкцией Москвы, создал многие знаковые здания и ансамбли столицы в стиле классицизма.

  • Нино Чавчавадзе (1812). Грузинская княжна, жена поэта Александра Грибоедова. Известна как муза и трагическая фигура русской и грузинской истории.

  • Павел Рыбалко (1894). Советский военачальник, маршал бронетанковых войск. Один из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны.

  • Алексей Уланов (1947). Советский фигурист, олимпийский чемпион в парном катании. Выступал в паре с Ириной Родниной.

  • Игорь Тальков (1956). Советский певец, поэт и композитор. Автор ярких песен 1980–1990-х годов, один из самых известных исполнителей того времени.

  • Сергей Трофимов (1966). Российский певец, композитор и автор-исполнитель. Известен под сценическим именем Трофим, автор множества популярных песен.

  • Мэттью Макконахи (1969). Американский актер, лауреат «Оскара». Известен ролями в фильмах «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар» и других.

  • Луиш Фигу (1972). Португальский футболист, один из лучших полузащитников своего поколения. Выступал за «Барселону», «Реал Мадрид» и сборную Португалии.

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