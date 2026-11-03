4 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 4 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День народного единства

Государственный праздник, учрежденный в 2004 году и впервые отмеченный в 2005-м. Посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов. Праздник подчеркивает сплоченность народа независимо от происхождения и вероисповедания.

День освобождения Москвы от польских интервентов

Историческая дата, связанная с взятием Китай-города ополчением Минина и Пожарского 4 ноября 1612 года. Именно эти события легли в основу современного Дня народного единства.

День государственности Удмуртской Республики

Отмечают в Удмуртии как день, символизирующий становление республики и ее государственности в составе России.

День Республики Марий Эл