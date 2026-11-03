4 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 4 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День народного единства
Государственный праздник, учрежденный в 2004 году и впервые отмеченный в 2005-м. Посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов. Праздник подчеркивает сплоченность народа независимо от происхождения и вероисповедания.
День освобождения Москвы от польских интервентов
Историческая дата, связанная с взятием Китай-города ополчением Минина и Пожарского 4 ноября 1612 года. Именно эти события легли в основу современного Дня народного единства.
День государственности Удмуртской Республики
Отмечают в Удмуртии как день, символизирующий становление республики и ее государственности в составе России.
День Республики Марий Эл
Региональный праздник, посвященный истории и культуре республики, ее народу и государственности.
Международные праздники 4 ноября
В мире 4 ноября отмечают следующие международные дни:
День царя Тутанхамона
Неофициальный праздник, приуроченный к 4 ноября 1922 года, когда британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона в Долине Царей. В этот день вспоминают одно из величайших археологических открытий XX века.
Какие праздники отмечают 4 ноября в других странах
В отдельных странах 4 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День социального работника, Армения. Профессиональный праздник специалистов социальной сферы.
День национального единства и Вооруженных Сил, Италия. Национальный праздник, посвященный победе в Первой мировой войне и единству страны.
День флага, Панама. Отмечают официальный символ страны. Здания украшают флагами, проводят патриотические мероприятия.
День работников таможенных органов, Туркменистан. Профессиональный праздник сотрудников таможенной службы.
День гражданства, Марианские острова. Праздник, связанный с гражданским статусом и правами жителей островов.
День студентов, Иран. Отмечают студенческую молодежь, проводят акции и встречи в учебных заведениях.
Национальный день и День конституции, Тонга. Двойной праздник, посвященный государственности и основному закону страны.
День памяти святого Карло Борромео, Андорра. Церковный и местный праздник в честь святого, покровителя региона.
День служения обществу, Доминика. Праздник, посвященный волонтерству и общественной работе.
Церковные праздники 4 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День Казанской иконы Божией Матери
Один из главных богородичных праздников. Отмечают в память об освобождении Москвы в 1612 году, когда ополчение шло с списком Казанской иконы. Верующие молятся о защите семьи, мире и благополучии, в храмах служат торжественные литургии.
День памяти святых семи Ефесских отроков
Православная церковь вспоминает юношей, которые по преданию спаслись от гонений и проспали в пещере почти два столетия.
День памяти святого равноапостольного Аверкия Иерапольского
Святитель II века, прославившийся проповедью христианства и чудесами. Верующие обращаются к нему с молитвами о духовной помощи.
Праздники Якобштадтской и Андрониковской икон Божией Матери
Дни почитания местных чудотворных образов Богородицы.
Необычные праздники 4 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День заботы о себе. Неофициальный праздник, призывающий уделить время отдыху, здоровью и собственному самочувствию.
День рождения кассового аппарата. Посвящен изобретению, которое изменило торговлю.
День орешков. Любители орехов делятся рецептами, устраивают дегустации и просто наслаждаются любимым лакомством.
Народные праздники и приметы на сегодня 4 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Казанская. В народе день называли Казанской Осенней или Бабьей заступницей.
Считалось, что до Казанской еще тянется осень, а после нее зима берет свое. К этому времени старались завершить основные полевые работы.
Если на Казанскую шел снег, ждали суровой и метелистой зимы.
Ясная и тихая погода обещала относительно мягкую зиму, хотя похолодание могло наступить быстро.
Дождь на Казанскую предвещал, что зима придет не сразу и дороги еще долго останутся раскисшими.
Сильный ветер сулил беспокойную, метелистую зиму.
Кто родился в этот день
4 ноября родились многие известные люди:
Осип Бове (1784). Русский архитектор итальянского происхождения. После пожара 1812 года руководил реконструкцией Москвы, создал многие знаковые здания и ансамбли столицы в стиле классицизма.
Нино Чавчавадзе (1812). Грузинская княжна, жена поэта Александра Грибоедова. Известна как муза и трагическая фигура русской и грузинской истории.
Павел Рыбалко (1894). Советский военачальник, маршал бронетанковых войск. Один из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны.
Алексей Уланов (1947). Советский фигурист, олимпийский чемпион в парном катании. Выступал в паре с Ириной Родниной.
Игорь Тальков (1956). Советский певец, поэт и композитор. Автор ярких песен 1980–1990-х годов, один из самых известных исполнителей того времени.
Сергей Трофимов (1966). Российский певец, композитор и автор-исполнитель. Известен под сценическим именем Трофим, автор множества популярных песен.
Мэттью Макконахи (1969). Американский актер, лауреат «Оскара». Известен ролями в фильмах «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар» и других.
Луиш Фигу (1972). Португальский футболист, один из лучших полузащитников своего поколения. Выступал за «Барселону», «Реал Мадрид» и сборную Португалии.