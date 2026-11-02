Что изменилось с 1 ноября 2026: обзор новых правил

Кофе: ГОСТ разделил продукт и напиток
С 1 ноября 2026 года действует новый стандарт на растворимые кофейные напитки. Растворимый кофе теперь – только стопроцентный экстракт обжаренных кофейных зерен, добавление посторонних компонентов запрещено.
Кофейный напиток – отдельная категория: сухой растворимый продукт, который имитирует кофе по вкусу, аромату и виду, но может содержать экстракты цикория, ячменя, ржи, молочные компоненты, сахар и ароматизаторы. Стандарт также делит напитки по форме выпуска: порошкообразные, гранулированные, сублимированные.
Маркировка: масла, молочка, удобрения и пилот по оборудованию
С 1 ноября начался поэкземплярный учет растительных пищевых масел: в «Честный знак» передаются сведения о каждой упаковке с кодом Data Matrix. Это касается производителей, импортеров, оптовиков, дистрибьюторов, розницы и продавцов на маркетплейсах.
Стал обязательным партионный учет молочной продукции со сроком годности больше 40 суток – ультрапастеризованное молоко, сгущенка, мороженое длительного хранения. Для остальной молочной продукции партионный учет начнется с 1 марта 2027 года.
Стала обязательной маркировка удобрений в потребительской упаковке для садоводства и личных подсобных хозяйств.
Отдельно продвигается пилотный проект по маркировке оборудования и комплектующих – двигателей, электрогенераторных установок, генераторов переменного тока, подшипников, узлов лифтового оборудования. Он продлится до 31 августа 2027 года.
Миграция: 45 статей КоАП вместо 22 – с 3 ноября
С 3 ноября выдворение за административные правонарушения предусмотрено по 45 статьям КоАП – раньше их было 22. Перечень вырос с 22 статей до 45.
Выдворение назначает только суд, и оно всегда означает запрет на въезд. Суд больше не может заменить выдворение штрафом по этим составам, ссылаясь на семейные обстоятельства – супруга-гражданина РФ, детей, годы жизни в России. Под новые составы попадают, например, мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику полиции, участие в несогласованной акции, употребление наркотиков в общественном месте.
Правило касается всех иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от статуса. Если правонарушение совершено до 3 ноября 2026 года, применяются прежние нормы – даже если суд состоится позже.
Платежи: час на передачу данных в ГИС ГМП
С 1 ноября действует новая редакция статьи 21.3 закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Банки, иные кредитные организации и «Почта России» обязаны направлять в ГИС ГМП информацию об уплате платежей в режиме реального времени – не позднее одного часа после приема распоряжения к исполнению.
Обязанность возложена именно на банки, кредитные организации и «Почту России». Одновременно обязанность финансовых органов регионов и муниципалитетов передавать данные исключена – это делает Федеральное казначейство.
Пенсии: перерасчет по основанию, а не индексация
Общей индексации с 1 ноября нет. Перерасчет получают те, у кого в октябре появилось основание: исполнилось 80 лет или впервые установлена I группа инвалидности, а также получатели специальных доплат за работу в авиации и угольной отрасли.
При 80 годах фиксированная выплата удваивается: с 9 584,69 до 19 169,38 рубля, плюс надбавка на уход 1 413,86 рубля. В стандартном случае прибавка – 10 998,55 рубля в месяц. Если выплату уже удвоили из-за I группы инвалидности, повторного удвоения после 80 лет не будет.
Специальные доплаты летчикам и шахтерам пересчитывают четыре раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре. Сумма зависит от стажа и взносов отрасли за прошлый квартал, поэтому доплата может не только вырасти, но и уменьшиться. Заявление не нужно: перерасчет делают автоматически.
Приставы и кредитные истории: с 26 ноября
С 26 ноября территориальные подразделения ФССП смогут запрашивать в бюро кредитных историй титульную и основную части кредитной истории должника, в отношении которого ведется исполнительное производство.
Бюро обязаны ответить в течение пяти рабочих дней, а не календарных. Для граждан новых обязанностей не появляется, меняется только схема обмена данными между ведомствами.
ЖКХ: квитанции с новыми тарифами
Тарифы на коммунальные услуги проиндексированы с 1 октября 2026 года. Поэтому суммы в платежках, которые приходят в ноябре, уже считаются по новым тарифам – и разница с прошлым годом может быть заметной.
Если сумма выросла сильнее, чем ожидалось, порядок такой: проверить тариф в квитанции, сверить показания счетчиков, а затем обратиться в управляющую компанию за расшифровкой начислений.
Что из этого важно бизнесу
• Маркировка: поэкземплярный учет масел и партионный учет молочки – это данные в «Честный знак», а не только этикетка.
• Платежи: если вы принимаете пошлины и платежи как банк или через «Почту России», час на передачу в ГИС ГМП – это техническое требование к системе.
• Кофе: если продукт содержит цикорий или другие добавки, в названии он теперь не «кофе».
• Кадры: 45 статей КоАП и запрет замены выдворения штрафом касаются работодателей с иностранными сотрудниками.
Что и с какой даты
Сводка изменений, проверенных по источникам.
Изменение
Дата
Кого касается
новый ГОСТ: кофе и кофейный напиток
1 ноября
производителей и продавцов
поэкземплярный учет растительных масел
1 ноября
производителей, импортеров, розницы, маркетплейсов
партионный учет молочки со сроком годности свыше 40 суток
1 ноября
производителей и торговли
обязательная маркировка удобрений в потребительской упаковке
1 ноября
производителей и продавцов удобрений
пилот по маркировке оборудования
1 ноября – 31 августа 2027
производителей оборудования
выдворение иностранцев: 45 статей КоАП вместо 22
3 ноября
иностранных работников и работодателей
час на передачу данных об оплате в ГИС ГМП
1 ноября
банков, кредитных организаций, «Почты России»
перерасчет пенсий по основанию (80 лет, I группа)
1 ноября
пенсионеров
ФССП запрашивает кредитные истории должников
26 ноября
должников по исполнительным производствам
Вопросы и ответы
Ответили на частые вопросы.
Все изменения вступили в силу 1 ноября?
Нет. Маркировка, ГОСТ и ГИС ГМП – с 1 ноября, миграционные поправки – с 3 ноября, обмен ФССП с бюро кредитных историй – с 26 ноября.
Сколько статей КоАП теперь предусматривают выдворение?
45 статей вместо прежних 22. Выдворение назначает только суд, и оно всегда влечет запрет на въезд в Россию.
Кто обязан передавать данные в ГИС ГМП в течение часа?
Банки, иные кредитные организации и «Почта России» – не позднее одного часа после приема распоряжения к исполнению.
Какая прибавка к пенсии положена после 80 лет?
Фиксированная выплата удваивается с 9 584,69 до 19 169,38 рубля, плюс надбавка на уход 1 413,86 рубля – в стандартном случае 10 998,55 рубля в месяц. Если выплату уже удвоили по I группе инвалидности, повторно ее не удваивают.
За сколько дней бюро кредитных историй отвечает приставам?
Не более пяти рабочих дней с момента поступления запроса – именно рабочих, а не календарных.