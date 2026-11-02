Что изменилось с 1 ноября 2026: обзор новых правил

Маркировка: масла, молочка, удобрения и пилот по оборудованию

С 1 ноября начался поэкземплярный учет растительных пищевых масел: в «Честный знак» передаются сведения о каждой упаковке с кодом Data Matrix. Это касается производителей, импортеров, оптовиков, дистрибьюторов, розницы и продавцов на маркетплейсах.

Стал обязательным партионный учет молочной продукции со сроком годности больше 40 суток – ультрапастеризованное молоко, сгущенка, мороженое длительного хранения. Для остальной молочной продукции партионный учет начнется с 1 марта 2027 года.

Стала обязательной маркировка удобрений в потребительской упаковке для садоводства и личных подсобных хозяйств.

Отдельно продвигается пилотный проект по маркировке оборудования и комплектующих – двигателей, электрогенераторных установок, генераторов переменного тока, подшипников, узлов лифтового оборудования. Он продлится до 31 августа 2027 года.