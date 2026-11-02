Какие дни рабочие, а какие нет
Праздник выпадает на середину недели, поэтому переносов выходных нет и длинных каникул тоже. Рабочими будут 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. Четвертое ноября – праздничный выходной.
Выходные 7 и 8 ноября идут по обычному графику. Всего в ноябре 2026 года 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней – по производственному календарю.
Почему 3 ноября – сокращенный день
Третье ноября – рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному. По статье 95 ТК его продолжительность сокращается на один час. Это правило действует и при пятидневке, и при шестидневной рабочей неделе.
Сокращение не означает уменьшения оплаты: час, на который короче день, оплачивается как отработанный. Исключение – непрерывные производства и сменный график, где сокращение компенсируют иначе: это нужно закрепить в локальном акте или трудовом договоре.
Как оплачивается праздничный день
Праздничный день нерабочий, но оплачиваемый. Работникам на окладе дополнительная оплата не нужна: оклад за месяц не уменьшается из-за того, что один день был праздничным. Работникам на сдельной оплате и на почасовых ставках за этот день положена доплата – иначе они потеряют в заработке из-за нерабочего дня.
Если сотрудник все же работал 4 ноября, оплата идет не менее чем в двойном размере либо в одинарном с предоставлением другого дня отдыха – выбор за работником, если иное не закреплено в договоре или локальном акте.
Если сотрудника привлекают к работе 4 ноября
Работа в праздничный день допускается только с письменного согласия работника, а в отдельных случаях – с учетом мнения профсоюза. Есть категории, которых привлекать нельзя, например беременных женщин, а для некоторых работников действует особый порядок с подтверждением, что работа не запрещена по медицинским показаниям.
Устная договоренность не заменяет документы: нужно согласие, приказ и корректный табель. Иначе при проверке будет непонятно, почему человек работал в праздник и как это оплатили.
Праздник и сроки: отчетность, платежи, договоры
Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, срок переносится на ближайший следующий рабочий день – это правило регулирует статья 6.1 НК.
Стоит проверить платежный календарь на неделю: банковские переводы и внутренние заявки в праздник не проходят, поэтому платеж, запланированный на 4 ноября, лучше отправить 3-го. Отдельно проверьте сроки по договорам: если в них указан календарный день, а не рабочий, перенос из статьи 6.1 НК не применяется – это гражданско-правовые отношения.
Что сделать заранее: чек-лист
• Проверить табель за неделю: 4 ноября – отдельный код нерабочего праздничного дня.
• Оформить согласия и приказы, если кто-то работает в праздник.
• Проверить оплату сдельщикам и почасовикам – доплата за праздничный день.
• Перенести платежи, попавшие на 4 ноября, на 3-е или 5-е число.
• Уточнить график смен и непрерывных производств: сокращенный час 3 ноября компенсируют иначе.
• Предупредить контрагентов о переносе сроков, если он затрагивает поставки или документы.
Почему праздник отмечают 4 ноября
День народного единства установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву. Праздник учрежден в 2004 году и с тех пор является нерабочим днем – эта норма закреплена в статье 112 Трудового кодекса наравне с другими праздничными днями.
Календарь недели
Что происходит в каждый из дней и на что обратить внимание бухгалтеру.
Дата
Статус дня
Что учесть
2 ноября, понедельник
рабочий
обычный день
3 ноября, вторник
рабочий, сокращенный на час
оплата как за полный день
4 ноября, среда
нерабочий праздничный
оклад не уменьшается; сдельщикам доплата
5 ноября, четверг
рабочий
сюда переносятся сроки с 4 ноября
6 ноября, пятница
рабочий
обычный день
7–8 ноября
выходные
по обычному графику
Вопросы и ответы
Ответили на частые вопросы.
4 ноября 2026 – выходной или сокращенный день?
Выходной. Это нерабочий праздничный день. Сокращенным на час является предшествующий рабочий день – 3 ноября.
Нужно ли платить больше за ноябрь из-за праздника?
Работникам на окладе – нет, оклад не уменьшается. Сдельщикам и почасовикам за праздничный день положена доплата, иначе они теряют в заработке.
Можно ли не переносить срок отчетности с 4 ноября?
Нет. Если последний день срока приходится на нерабочий праздничный день, срок переносится на следующий рабочий день – 5 ноября.
Что будет, если сотрудник работал 4 ноября без приказа?
Это нарушение порядка привлечения к работе в праздничный день: нет ни согласия, ни документа об оплате. Правильнее оформить согласие и приказ до выхода, а оплату – по статье 153 ТК.