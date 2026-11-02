Какие дни рабочие, а какие нет

Праздник выпадает на середину недели, поэтому переносов выходных нет и длинных каникул тоже. Рабочими будут 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. Четвертое ноября – праздничный выходной.

Выходные 7 и 8 ноября идут по обычному графику. Всего в ноябре 2026 года 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней – по производственному календарю.