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4 ноября 2026: какой день выходной и как оплачивать праздник

4 ноября 2026: какой день выходной и как оплачивать праздник

4 ноября Россия отмечает День народного единства – нерабочий праздничный день. В 2026 году он приходится на среду, поэтому длинных выходных не будет: рабочая неделя просто разделится на две части. Разбираем, какие дни рабочие, почему 3 ноября короче и что учесть с оплатой и сроками.

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Какие дни рабочие, а какие нет

Праздник выпадает на середину недели, поэтому переносов выходных нет и длинных каникул тоже. Рабочими будут 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. Четвертое ноября – праздничный выходной.

Выходные 7 и 8 ноября идут по обычному графику. Всего в ноябре 2026 года 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней – по производственному календарю.

Почему 3 ноября – сокращенный день

Третье ноября – рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному. По статье 95 ТК его продолжительность сокращается на один час. Это правило действует и при пятидневке, и при шестидневной рабочей неделе.

Сокращение не означает уменьшения оплаты: час, на который короче день, оплачивается как отработанный. Исключение – непрерывные производства и сменный график, где сокращение компенсируют иначе: это нужно закрепить в локальном акте или трудовом договоре.

Как оплачивается праздничный день

Праздничный день нерабочий, но оплачиваемый. Работникам на окладе дополнительная оплата не нужна: оклад за месяц не уменьшается из-за того, что один день был праздничным. Работникам на сдельной оплате и на почасовых ставках за этот день положена доплата – иначе они потеряют в заработке из-за нерабочего дня.

Если сотрудник все же работал 4 ноября, оплата идет не менее чем в двойном размере либо в одинарном с предоставлением другого дня отдыха – выбор за работником, если иное не закреплено в договоре или локальном акте.

Если сотрудника привлекают к работе 4 ноября

Работа в праздничный день допускается только с письменного согласия работника, а в отдельных случаях – с учетом мнения профсоюза. Есть категории, которых привлекать нельзя, например беременных женщин, а для некоторых работников действует особый порядок с подтверждением, что работа не запрещена по медицинским показаниям.

Устная договоренность не заменяет документы: нужно согласие, приказ и корректный табель. Иначе при проверке будет непонятно, почему человек работал в праздник и как это оплатили.

Праздник и сроки: отчетность, платежи, договоры

Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, срок переносится на ближайший следующий рабочий день – это правило регулирует статья 6.1 НК

Стоит проверить платежный календарь на неделю: банковские переводы и внутренние заявки в праздник не проходят, поэтому платеж, запланированный на 4 ноября, лучше отправить 3-го. Отдельно проверьте сроки по договорам: если в них указан календарный день, а не рабочий, перенос из статьи 6.1 НК не применяется – это гражданско-правовые отношения.

Что сделать заранее: чек-лист

•  Проверить табель за неделю: 4 ноября – отдельный код нерабочего праздничного дня.

•  Оформить согласия и приказы, если кто-то работает в праздник.

•  Проверить оплату сдельщикам и почасовикам – доплата за праздничный день.

•  Перенести платежи, попавшие на 4 ноября, на 3-е или 5-е число.

•  Уточнить график смен и непрерывных производств: сокращенный час 3 ноября компенсируют иначе.

•  Предупредить контрагентов о переносе сроков, если он затрагивает поставки или документы.

Почему праздник отмечают 4 ноября

День народного единства установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву. Праздник учрежден в 2004 году и с тех пор является нерабочим днем – эта норма закреплена в статье 112 Трудового кодекса наравне с другими праздничными днями.

Календарь недели

Что происходит в каждый из дней и на что обратить внимание бухгалтеру.

Дата

Статус дня

Что учесть

2 ноября, понедельник

рабочий

обычный день

3 ноября, вторник

рабочий, сокращенный на час

оплата как за полный день

4 ноября, среда

нерабочий праздничный

оклад не уменьшается; сдельщикам доплата

5 ноября, четверг

рабочий

сюда переносятся сроки с 4 ноября

6 ноября, пятница

рабочий

обычный день

7–8 ноября

выходные

по обычному графику

Вопросы и ответы

Ответили на частые вопросы.

4 ноября 2026 – выходной или сокращенный день?

Выходной. Это нерабочий праздничный день. Сокращенным на час является предшествующий рабочий день – 3 ноября.

Нужно ли платить больше за ноябрь из-за праздника?

Работникам на окладе – нет, оклад не уменьшается. Сдельщикам и почасовикам за праздничный день положена доплата, иначе они теряют в заработке.

Можно ли не переносить срок отчетности с 4 ноября?

Нет. Если последний день срока приходится на нерабочий праздничный день, срок переносится на следующий рабочий день – 5 ноября.

Что будет, если сотрудник работал 4 ноября без приказа?

Это нарушение порядка привлечения к работе в праздничный день: нет ни согласия, ни документа об оплате. Правильнее оформить согласие и приказ до выхода, а оплату – по статье 153 ТК.

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