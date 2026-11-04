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5 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

5 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 5 ноября отмечают День военного разведчика и День осведомленности о стрессе. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 5 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День военного разведчика

Профессиональный праздник военных разведчиков установлен указом Президента РФ в 2006 году. Дата выбрана в память о создании 5 ноября 1918 года Регистрационного управления Полевого штаба Красной армии — прообраза современного ГРУ. В этот день поздравляют действующих сотрудников и ветеранов военной разведки, устраивают торжественные мероприятия в воинских частях.

День рождения Останкинской телебашни

5 ноября 1967 года был подписан акт о вводе в эксплуатацию легендарной московской телебашни высотой 540 метров. Сегодня это одна из главных достопримечательностей столицы и символ отечественного телерадиовещания. 

Международные праздники 5 ноября

В мире 5 ноября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году по инициативе Японии. Дата связана с историей 1854 года, когда японский крестьянин спас односельчан, подожгя рисовые снопы и предупредив о приближении волны. Цель дня — повышать готовность к цунами, развивать системы раннего оповещения и снижать риски природных катастроф.

Международный день менеджеров-волонтеров

Праздник появился в конце 1990-х годов, чтобы подчеркнуть роль координаторов волонтерских программ. Эти специалисты организуют, обучают и поддерживают добровольцев, делая социальную помощь более эффективной. 

День осведомленности о стрессе

Отмечается в первую среду ноября по инициативе Международной ассоциации управления стрессом. День призван напомнить о влиянии хронического стресса на здоровье и призвать людей обращать внимание на свое психоэмоциональное состояние, осваивать техники управления нагрузкой и вовремя обращаться за поддержкой.

Какие праздники отмечают 5 ноября в других странах

В отдельных странах 5 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День рождения Гуру Нанака, Индия. Один из главных сикхских праздников, посвященный основателю сикхизма. 

  • День разведывательных войск, Армения. Профессиональный праздник военнослужащих армянской военной разведки, отмечаемый в тот же день, что и в России.

  • День Гая Фокса, Ночь костров, Великобритания. Исторический праздник в память о провале Порохового заговора 1605 года. 

  • День Пуно, Перу. Региональный праздник в городе Пуно, связанный с местными традициями и историей региона.

  • День внешней разведки, Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников внешней разведки страны.

  • День португальского языка, Бразилия. День, посвященный португальскому языку и культуре португалоязычных стран.

  • День независимости Колона, Панама. Празднование важного исторического события в истории провинции Колон.

  • День революции, День Негроса, Филиппины. Памятная дата, связанная с революционными событиями и историей острова Негрос.

Церковные праздники 5 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Перенесение мощей праведного Иакова Боровичского, Новгородского, чудотворца

Православный день памяти святого, мощи которого почитаются в Новгородской земле. Верующие обращаются к праведнику с молитвами о помощи и исцелении.

День памяти святого апостола Иакова, брата Господня

Апостол Иаков — один из ближайших учеников Христа, первый епископ Иерусалима. В этот день в храмах совершаются службы в его честь.

День памяти преподобного Елисея Лавришевского

Белорусский святой, основатель Лавришевского монастыря. Почитается как просветитель и подвижник.

Необычные праздники 5 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День рассматривания старых фотографий. Неофициальный повод достать семейные альбомы, вспомнить прошедшие годы и поделиться воспоминаниями с близкими.

  • День варенья. Повод открыть баночку домашнего варенья, вспомнить летние заготовки и насладиться вкусом лета в ноябре.

  • День несправедливости в интернете. Ироничный день, посвященный обсуждению сетевых споров, хейта и ситуаций, когда в онлайне торжествует несправедливость.

  • День желудей. Неформальный праздник, связанный с символом дуба — желудем, который издавна считали оберегом удачи и плодородия.

  • Праздник Апам-Напата. Редкий и экзотический повод, связанный с древними традициями и мифологией.

Народные праздники и приметы на сегодня 5 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  День Якова (Яков Праведный, Гужники). В народном календаре день апостола Иакова.

  • Крестьяне «закармливали» землю, разбрасывая крошки от пирога.

  • Если на Якова выпадал снег и не таял — ждали урожайный год.

  • Дождь в этот день считался добрым знаком и сулил изобилие в следующем сезоне.

  • Яркие тучи на закате предвещали затяжное ненастье.

  • Нельзя было давать деньги в долг — верили, что отданное не вернется.

  • Пить воду натощак не рекомендовали: вместо этого съедали ложку меда.

Кто родился в этот день

5 ноября родились многие известные люди:

  • Михаил Херасков (1733). Русский поэт, писатель и драматург эпохи Просвещения, автор эпической поэмы «Россиада», директор Московского университета.

  • Кузьма Петров-Водкин (1878). Выдающийся русский и советский художник, автор знаменитой картины «Купание красного коня», педагог и теоретик искусства.

  • Вивьен Ли (1913). Легендарная британская актриса, двукратная обладательница «Оскара», прославившаяся ролью Скарлетт О’Хара в фильме «Унесенные ветром».

  • Джо Дассен (1938). Популярный французский певец и композитор американского происхождения, автор хитов «Les Champs-Élysées», «L’Été indien» и многих других.

  • Брайан Адамс (1959). Канадский рок-музыкант, автор и исполнитель мировых хитов «Summer of ’69», «Everything I Do» и «Heaven».

  • Ксения Собчак (1981). Российская телеведущая, журналистка, общественный деятель и продюсер.

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