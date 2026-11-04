5 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 5 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День военного разведчика
Профессиональный праздник военных разведчиков установлен указом Президента РФ в 2006 году. Дата выбрана в память о создании 5 ноября 1918 года Регистрационного управления Полевого штаба Красной армии — прообраза современного ГРУ. В этот день поздравляют действующих сотрудников и ветеранов военной разведки, устраивают торжественные мероприятия в воинских частях.
День рождения Останкинской телебашни
5 ноября 1967 года был подписан акт о вводе в эксплуатацию легендарной московской телебашни высотой 540 метров. Сегодня это одна из главных достопримечательностей столицы и символ отечественного телерадиовещания.
Международные праздники 5 ноября
В мире 5 ноября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году по инициативе Японии. Дата связана с историей 1854 года, когда японский крестьянин спас односельчан, подожгя рисовые снопы и предупредив о приближении волны. Цель дня — повышать готовность к цунами, развивать системы раннего оповещения и снижать риски природных катастроф.
Международный день менеджеров-волонтеров
Праздник появился в конце 1990-х годов, чтобы подчеркнуть роль координаторов волонтерских программ. Эти специалисты организуют, обучают и поддерживают добровольцев, делая социальную помощь более эффективной.
День осведомленности о стрессе
Отмечается в первую среду ноября по инициативе Международной ассоциации управления стрессом. День призван напомнить о влиянии хронического стресса на здоровье и призвать людей обращать внимание на свое психоэмоциональное состояние, осваивать техники управления нагрузкой и вовремя обращаться за поддержкой.
Какие праздники отмечают 5 ноября в других странах
В отдельных странах 5 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День рождения Гуру Нанака, Индия. Один из главных сикхских праздников, посвященный основателю сикхизма.
День разведывательных войск, Армения. Профессиональный праздник военнослужащих армянской военной разведки, отмечаемый в тот же день, что и в России.
День Гая Фокса, Ночь костров, Великобритания. Исторический праздник в память о провале Порохового заговора 1605 года.
День Пуно, Перу. Региональный праздник в городе Пуно, связанный с местными традициями и историей региона.
День внешней разведки, Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников внешней разведки страны.
День португальского языка, Бразилия. День, посвященный португальскому языку и культуре португалоязычных стран.
День независимости Колона, Панама. Празднование важного исторического события в истории провинции Колон.
День революции, День Негроса, Филиппины. Памятная дата, связанная с революционными событиями и историей острова Негрос.
Церковные праздники 5 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Перенесение мощей праведного Иакова Боровичского, Новгородского, чудотворца
Православный день памяти святого, мощи которого почитаются в Новгородской земле. Верующие обращаются к праведнику с молитвами о помощи и исцелении.
День памяти святого апостола Иакова, брата Господня
Апостол Иаков — один из ближайших учеников Христа, первый епископ Иерусалима. В этот день в храмах совершаются службы в его честь.
День памяти преподобного Елисея Лавришевского
Белорусский святой, основатель Лавришевского монастыря. Почитается как просветитель и подвижник.
Необычные праздники 5 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День рассматривания старых фотографий. Неофициальный повод достать семейные альбомы, вспомнить прошедшие годы и поделиться воспоминаниями с близкими.
День варенья. Повод открыть баночку домашнего варенья, вспомнить летние заготовки и насладиться вкусом лета в ноябре.
День несправедливости в интернете. Ироничный день, посвященный обсуждению сетевых споров, хейта и ситуаций, когда в онлайне торжествует несправедливость.
День желудей. Неформальный праздник, связанный с символом дуба — желудем, который издавна считали оберегом удачи и плодородия.
Праздник Апам-Напата. Редкий и экзотический повод, связанный с древними традициями и мифологией.
Народные праздники и приметы на сегодня 5 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — День Якова (Яков Праведный, Гужники). В народном календаре день апостола Иакова.
Крестьяне «закармливали» землю, разбрасывая крошки от пирога.
Если на Якова выпадал снег и не таял — ждали урожайный год.
Дождь в этот день считался добрым знаком и сулил изобилие в следующем сезоне.
Яркие тучи на закате предвещали затяжное ненастье.
Нельзя было давать деньги в долг — верили, что отданное не вернется.
Пить воду натощак не рекомендовали: вместо этого съедали ложку меда.
Кто родился в этот день
5 ноября родились многие известные люди:
Михаил Херасков (1733). Русский поэт, писатель и драматург эпохи Просвещения, автор эпической поэмы «Россиада», директор Московского университета.
Кузьма Петров-Водкин (1878). Выдающийся русский и советский художник, автор знаменитой картины «Купание красного коня», педагог и теоретик искусства.
Вивьен Ли (1913). Легендарная британская актриса, двукратная обладательница «Оскара», прославившаяся ролью Скарлетт О’Хара в фильме «Унесенные ветром».
Джо Дассен (1938). Популярный французский певец и композитор американского происхождения, автор хитов «Les Champs-Élysées», «L’Été indien» и многих других.
Брайан Адамс (1959). Канадский рок-музыкант, автор и исполнитель мировых хитов «Summer of ’69», «Everything I Do» и «Heaven».
Ксения Собчак (1981). Российская телеведущая, журналистка, общественный деятель и продюсер.