Профессиональный праздник сотрудников, отвечающих за документооборот и режим в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отмечается как дань уважения их повседневной работе по обеспечению порядка и конфиденциальности.

День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы РФ

Праздник установлен в честь принятия основного закона республики 6 ноября 1992 года на сессии Верховного Совета. В Татарстане этот день является нерабочим. Обычно проходят торжественные мероприятия, посвященные истории и развитию региона.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 6 ноября

День посвящен животным, ставшим жертвами охоты, браконьерства, экспериментов, войн и безразличия людей. Активисты призывают вспоминать о них, проводить акции и переосмысливать отношение к живой природе.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 ноября 2001 года. Цель — привлечь внимание к тому, что природные ресурсы часто становятся причиной конфликтов, а война наносит долгосрочный ущерб экосистемам. В этот день проводят конференции, публикации и акции, напоминающие о необходимости защиты окружающей среды в условиях вооруженных столкновений.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

День «Девушки изучают программирование», Канада . Инициатива, направленная на поддержку девочек и молодых женщин в сфере IT и программирования.

Годовщина Зеленого марша, Марокко . Отмечается в память о мирном марше 1975 года, который стал важным событием в истории страны.

День Конституции, Доминиканская Республика . Национальный праздник в честь принятия основного закона страны.

День Густава Адольфа, Швеция . День памяти короля Густава II Адольфа, погибшего в битве при Лютцене в 1632 году.

День шведской культуры, Финляндия . Посвящен шведскоязычному населению страны и сохранению его культурных традиций.

День Конституции, Таджикистан . Национальный праздник в честь принятия Конституции страны.

В отдельных странах 6 ноября приурочена к своим национальным событиям:

Какие даты отмечают 6 ноября в других странах

Церковные праздники 6 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Один из самых почитаемых образов Богородицы. Прославился в 1688 году после чудесного исцеления сестры патриарха Иоакима. Перед иконой молятся об утешении в горе, болезнях и тяжелых жизненных обстоятельствах. В храмах служат праздничные богослужения.

День памяти преподобного Зосимы Верховского

Святой подвижник, известный аскетической жизнью и духовными трудами. Верующие вспоминают его как пример смирения и молитвенного подвига.

День памяти святого мученика Арефы Негранского и пострадавших с ним