Какой сегодня праздник в России 6 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Конституции Республики Татарстан
Праздник установлен в честь принятия основного закона республики 6 ноября 1992 года на сессии Верховного Совета. В Татарстане этот день является нерабочим. Обычно проходят торжественные мероприятия, посвященные истории и развитию региона.
День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы РФ
Профессиональный праздник сотрудников, отвечающих за документооборот и режим в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отмечается как дань уважения их повседневной работе по обеспечению порядка и конфиденциальности.
Международные праздники 6 ноября
В мире 6 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 ноября 2001 года. Цель — привлечь внимание к тому, что природные ресурсы часто становятся причиной конфликтов, а война наносит долгосрочный ущерб экосистемам. В этот день проводят конференции, публикации и акции, напоминающие о необходимости защиты окружающей среды в условиях вооруженных столкновений.
Международный день памяти животных, погибших от рук человека
День посвящен животным, ставшим жертвами охоты, браконьерства, экспериментов, войн и безразличия людей. Активисты призывают вспоминать о них, проводить акции и переосмысливать отношение к живой природе.
Какие даты отмечают 6 ноября в других странах
В отдельных странах 6 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День Конституции, Таджикистан. Национальный праздник в честь принятия Конституции страны.
День шведской культуры, Финляндия. Посвящен шведскоязычному населению страны и сохранению его культурных традиций.
День Густава Адольфа, Швеция. День памяти короля Густава II Адольфа, погибшего в битве при Лютцене в 1632 году.
День Конституции, Доминиканская Республика. Национальный праздник в честь принятия основного закона страны.
Годовщина Зеленого марша, Марокко. Отмечается в память о мирном марше 1975 года, который стал важным событием в истории страны.
День банковского работника, Аргентина. Профессиональный праздник сотрудников банковской сферы.
День «Девушки изучают программирование», Канада. Инициатива, направленная на поддержку девочек и молодых женщин в сфере IT и программирования.
Церковные праздники 6 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Один из самых почитаемых образов Богородицы. Прославился в 1688 году после чудесного исцеления сестры патриарха Иоакима. Перед иконой молятся об утешении в горе, болезнях и тяжелых жизненных обстоятельствах. В храмах служат праздничные богослужения.
День памяти преподобного Зосимы Верховского
Святой подвижник, известный аскетической жизнью и духовными трудами. Верующие вспоминают его как пример смирения и молитвенного подвига.
День памяти святого мученика Арефы Негранского и пострадавших с ним
Память о христианах, принявших мученическую смерть в VI веке за веру. Церковь чтит их стойкость и верность.
Необычные праздники 6 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Международный день саксофона. Приурочен ко дню рождения изобретателя инструмента Адольфа Сакса.
Всемирный день без бумаги. Призывает сократить использование бумаги и переходить на цифровые документы.
День независимых, гордых и одиноких женщин. Неформальный повод поддержать женщин, которые ценят самостоятельность и живут по своим правилам.
День поиска центра города и День ориентирования без компаса. Забавные поводы для прогулок и городских квестов.
Народные праздники и приметы на сегодня 6 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Скорбящая Божья Мать, Светец. Народное название дня, связанное с празднованием иконы «Всех скорбящих Радость».
В старину в этот день особенно молились о помощи в бедах и болезнях.
Если в этот день ясно и тихо — зима будет мягкой. Считалось хорошим знаком, когда на Светце светит солнце.
Мороз или сильный ветер предвещали суровую зиму. Наблюдали за поведением птиц: если они держатся ближе к жилью, жди похолодания.
В народе говорили, что в этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся — иначе скорби могут вернуться к самому человеку.
Кто родился в этот день
6 ноября родились многие известные люди:
Константин Тон (1794). Русский архитектор, основоположник русско-византийского стиля. Автор проекта храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского дворца в Москве.
Адольф Сакс (1814). Бельгийский изобретатель и музыкант. Создатель саксофона, а также ряда других духовых инструментов, которые изменили звучание оркестров и военных оркестров.
Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852). Русский писатель, автор романов и рассказов об Урале. Наиболее известны «Приваловские миллионы» и сборник «Аленушкины сказки».
Алла Сурикова (1940). Советский и российский кинорежиссер, народная артистка России. Поставила популярные комедии «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину» и «Будьте моим мужем».
Марина Хлебникова (1965). Российская певица и телеведущая. Известна хитами 1990-х, среди которых «Чашка кофию» и «Дожди».