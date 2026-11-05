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6 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

6 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 6 ноября отмечают День Конституции Республики Татарстан и День предотвращения эксплуатации окружающей среды. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 6 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 6 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Конституции Республики Татарстан

Праздник установлен в честь принятия основного закона республики 6 ноября 1992 года на сессии Верховного Совета. В Татарстане этот день является нерабочим. Обычно проходят торжественные мероприятия, посвященные истории и развитию региона.

День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы РФ

Профессиональный праздник сотрудников, отвечающих за документооборот и режим в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отмечается как дань уважения их повседневной работе по обеспечению порядка и конфиденциальности.

Международные праздники 6 ноября

В мире 6 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 ноября 2001 года. Цель — привлечь внимание к тому, что природные ресурсы часто становятся причиной конфликтов, а война наносит долгосрочный ущерб экосистемам. В этот день проводят конференции, публикации и акции, напоминающие о необходимости защиты окружающей среды в условиях вооруженных столкновений.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

День посвящен животным, ставшим жертвами охоты, браконьерства, экспериментов, войн и безразличия людей. Активисты призывают вспоминать о них, проводить акции и переосмысливать отношение к живой природе.

Какие даты отмечают 6 ноября в других странах

В отдельных странах 6 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День Конституции, Таджикистан. Национальный праздник в честь принятия Конституции страны. 

  • День шведской культуры, Финляндия. Посвящен шведскоязычному населению страны и сохранению его культурных традиций. 

  • День Густава Адольфа, Швеция. День памяти короля Густава II Адольфа, погибшего в битве при Лютцене в 1632 году. 

  • День Конституции, Доминиканская Республика. Национальный праздник в честь принятия основного закона страны. 

  • Годовщина Зеленого марша, Марокко. Отмечается в память о мирном марше 1975 года, который стал важным событием в истории страны. 

  • День банковского работника, Аргентина. Профессиональный праздник сотрудников банковской сферы.

  • День «Девушки изучают программирование», Канада. Инициатива, направленная на поддержку девочек и молодых женщин в сфере IT и программирования. 

Церковные праздники 6 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Один из самых почитаемых образов Богородицы. Прославился в 1688 году после чудесного исцеления сестры патриарха Иоакима. Перед иконой молятся об утешении в горе, болезнях и тяжелых жизненных обстоятельствах. В храмах служат праздничные богослужения.

День памяти преподобного Зосимы Верховского

Святой подвижник, известный аскетической жизнью и духовными трудами. Верующие вспоминают его как пример смирения и молитвенного подвига.

День памяти святого мученика Арефы Негранского и пострадавших с ним

Память о христианах, принявших мученическую смерть в VI веке за веру. Церковь чтит их стойкость и верность.

Необычные праздники 6 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Международный день саксофона. Приурочен ко дню рождения изобретателя инструмента Адольфа Сакса. 

  • Всемирный день без бумаги. Призывает сократить использование бумаги и переходить на цифровые документы. 

  • День независимых, гордых и одиноких женщин. Неформальный повод поддержать женщин, которые ценят самостоятельность и живут по своим правилам. 

  • День поиска центра города и День ориентирования без компаса. Забавные поводы для прогулок и городских квестов.

Народные праздники и приметы на сегодня 6 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю  Скорбящая Божья Мать, Светец. Народное название дня, связанное с празднованием иконы «Всех скорбящих Радость».

  • В старину в этот день особенно молились о помощи в бедах и болезнях.

  • Если в этот день ясно и тихо — зима будет мягкой. Считалось хорошим знаком, когда на Светце светит солнце.

  • Мороз или сильный ветер предвещали суровую зиму. Наблюдали за поведением птиц: если они держатся ближе к жилью, жди похолодания.

  • В народе говорили, что в этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся — иначе скорби могут вернуться к самому человеку.

Кто родился в этот день

6 ноября родились многие известные люди:

  • Константин Тон (1794). Русский архитектор, основоположник русско-византийского стиля. Автор проекта храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского дворца в Москве.

  • Адольф Сакс (1814). Бельгийский изобретатель и музыкант. Создатель саксофона, а также ряда других духовых инструментов, которые изменили звучание оркестров и военных оркестров.

  • Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852). Русский писатель, автор романов и рассказов об Урале. Наиболее известны «Приваловские миллионы» и сборник «Аленушкины сказки».

  • Алла Сурикова (1940). Советский и российский кинорежиссер, народная артистка России. Поставила популярные комедии «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину» и «Будьте моим мужем».

  • Марина Хлебникова (1965). Российская певица и телеведущая. Известна хитами 1990-х, среди которых «Чашка кофию» и «Дожди».

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