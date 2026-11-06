Какой сегодня праздник в России 7 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Октябрьской революции 1917 года

Памятная дата, посвященная событиям 25–26 октября (по старому стилю) 1917 года в Петрограде, когда в результате вооруженного восстания к власти пришли большевики. Долгое время это был главный государственный праздник СССР с парадами и демонстрациями. С 2005 года сохраняет статус памятной даты.

День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году

День воинской славы России. 7 ноября 1941 года, несмотря на приближение немецких войск к Москве, на Красной площади состоялся парад. Войска прямо с парада уходили на фронт. Этот день стал символом стойкости и решимости защищать столицу.

День российского пейнтбола