Какой сегодня праздник в России 7 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Октябрьской революции 1917 года
Памятная дата, посвященная событиям 25–26 октября (по старому стилю) 1917 года в Петрограде, когда в результате вооруженного восстания к власти пришли большевики. Долгое время это был главный государственный праздник СССР с парадами и демонстрациями. С 2005 года сохраняет статус памятной даты.
День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году
День воинской славы России. 7 ноября 1941 года, несмотря на приближение немецких войск к Москве, на Красной площади состоялся парад. Войска прямо с парада уходили на фронт. Этот день стал символом стойкости и решимости защищать столицу.
День российского пейнтбола
Профессиональный праздник любителей и организаторов пейнтбола в России.
Международные праздники 7 ноября
В мире 7 ноября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день мужчин
Отмечается в первую субботу ноября. Учрежден в 2000 году по инициативе журналиста Джорджа Киндела при поддержке венских властей и отделения ООН. Цель — привлечь внимание к роли мужчин в обществе, вопросам здоровья и позитивному вкладу без агрессии. В России дата в 2026 году приходится именно на 7 ноября.
Международный день медицинской физики
Посвящен специалистам, которые применяют физические методы в диагностике и лечении. Приурочен ко дню рождения Марии Склодовской-Кюри.
Международный день инуита
День, посвященный коренным народам Арктики — инуитам. Отмечается как повод рассказать об их культуре, традициях и современных вызовах.
Какие даты отмечают 7 ноября в других странах
В отдельных странах 7 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День Октябрьской революции, Беларусь. В Беларуси 7 ноября остается государственным праздником и выходным днем.
День Кекри, Финляндия. Традиционный осенний праздник, связанный с окончанием сельскохозяйственных работ и началом темного времени года.
День новой эры (обновления), Тунис. Национальный праздник, связанный с важными историческими переменами в стране.
День информации и печати, Кыргызстан. Профессиональный праздник журналистов и работников СМИ.
День венгерской оперы, Венгрия. Посвящен развитию оперного искусства в стране. Проходят концерты и спектакли.
День таджикского театра, Таджикистан. Отмечается театральными коллективами и любителями искусства.
Праздник урожая «Тоху Эмонг», Индия. День посвящен традиционному празднику урожая у народов Северо-Восточной Индии.
День спортивного журналиста, Аргентина. Профессиональный праздник спортивных репортеров.
День революции и солидарности, Бангладеш. Отмечается как день политической и общественной солидарности.
Церковные праздники 7 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота
Последняя родительская суббота года. Приходится на субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В храмах служат заупокойные литургии и панихиды. Верующие поминают усопших родственников, особенно воинов. Традиция связана с поминовением павших на Куликовом поле.
День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия
Святые пострадали в IV веке за исповедание христианской веры. Церковь чтит их как пример твердости в вере.
День памяти праведной Тавифы Иоппийской
Праведная женщина, известная делами милосердия. Согласно Деяниям апостолов, была воскрешена апостолом Петром. Символ милосердия и помощи нуждающимся.
Праздник иконы Божией Матери Валкурийской
Почитание одной из местночтимых икон Богородицы.
Необычные праздники 7 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День холодца. Повод вспомнить и приготовить традиционное русское блюдо. Любители холодца устраивают семейные застолья и делятся рецептами.
День рисования на запотевшем стекле. Забавный повод для творчества: дети и взрослые рисуют пальцем на запотевших окнах автобусов, машин или домов.
День вытрезвителя. Неформальный день, связанный с историей специальных учреждений. Сегодня чаще воспринимается с иронией.
Международный день вина «Мерло». Посвящен одному из самых популярных сортов красного вина. Винные клубы и рестораны проводят дегустации.
День рождения уральского трамвая. Локальный повод вспомнить историю городского транспорта на Урале.
Народные праздники и приметы на сегодня 7 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Дедовские плачи. Народное название, связанное с Димитриевской родительской субботой.
В этот день особенно поминали предков, ходили на кладбища, готовили поминальную еду и оставляли угощения.
Считалось, что в родительскую субботу нельзя заниматься тяжелой работой и ссориться — иначе можно потревожить души усопших.
Если в этот день ясно и тихо — зима будет снежной, но не слишком суровой. Сильный ветер или мороз предвещали долгую и холодную зиму.
Кто родился в этот день
7 ноября родились многие известные люди:
Мария Склодовская-Кюри (1867). Польско-французский физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии. Открыла полоний и радий, стала основательницей учения о радиоактивности.
Рина Зеленая (1901). Советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Мастер озвучивания, голос черепахи Тортилы, Пилюлькина и многих других любимых персонажей.
Георгий Милляр (1903). Советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Прославился ролями Бабы-яги и Кощея Бессмертного в сказках Александра Роу.
Альбер Камю (1913). Французский писатель, философ и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор романов «Посторонний», «Чума» и философских эссе.
Оксана Фандера (1967). Российская актриса театра и кино. Известна ролями в фильмах «Олигарх», «Жмурки» и многих других картинах.