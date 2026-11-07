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8 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

8 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 8 ноября отмечают День Сибири, Международный день КВН и День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 8 ноября.

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Какие сегодня даты в России 8 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Сибири

Праздник приурочен к взятию казаками Ермака столицы Сибирского ханства Кашлыка 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1582 года. Официально учрежден в 1881–1882 годах при Александре III в честь 300-летия присоединения региона к России. Традиция почти исчезла после революции, но в последние десятилетия возрождается в сибирских городах.

День ветеранов спорта

Неофициальный праздник людей, посвятивших спорту не менее 15 лет — спортсменов, тренеров и специалистов. Отмечается с 2017 года по инициативе спортивного сообщества. В этот день чествуют тех, кто продолжает передавать опыт молодежи.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России

Установлен приказом МВД в 2017 году. В этот день по всей стране проходят траурные церемонии у мемориалов, возложение цветов и поминальные мероприятия.

Международный день КВН

Приурочен к первому телевизионному эфиру Клуба веселых и находчивых 8 ноября 1961 года. Официально отмечается с 2001 года по инициативе Александра Маслякова. В этот день проходят игры, спецпроекты и встречи кавээнщиков.

Международные праздники 8 ноября

В мире 8 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день радиологии (День рентгенолога)

Приурочен к открытию рентгеновских лучей Вильгельмом Рентгеном 8 ноября 1895 года. Учрежден в 2012 году Европейским обществом радиологии совместно с американскими коллегами. Цель — повысить осведомленность о роли медицинской визуализации в современной диагностике и лечении.

Международный день пианиста

Праздник музыкантов, посвященный исполнителям на фортепиано. В этот день проводятся концерты, мастер-классы и акции в поддержку музыкального образования.

Какие праздники отмечают 8 ноября в других странах

В отдельных странах 8 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День журналиста, Китай. Профессиональный праздник работников СМИ.

  • День работников Бакинского метрополитена, Азербайджан. Отмечается сотрудниками подземки столицы.

  • Праздник урожая, Туркменистан. Национальный день благодарности за собранный урожай.

  • День отцов, Эстония. Семейный праздник, посвященный отцам.

  • День памяти жертв политических репрессий «Ата-Бейит», Кыргызстан. День поминовения жертв репрессий на мемориальном комплексе.

  • День статистика, Казахстан. Профессиональный праздник работников статистических служб.

  • День черепов, Боливия. Народный праздник, связанный с почитанием предков и черепами умерших.

  • День ветеранов-аборигенов, Канада. День уважения к коренным народам, служившим в армии.

  • День конституции Понпеи, Микронезия. Региональный праздник в штате Понпеи.

Церковные праздники 8 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти великомученика Димитрия Солунского

Один из самых почитаемых святых-воинов. Пострадал за веру около 306 года в Фессалониках. На Руси считается покровителем воинов и защитником от неприятеля. Верующие молятся о защите, мужестве и исцелении.

День памяти мученика Луппа Солунского

Слуга Димитрия, который после гибели святого исцелял людей его ризой и перстнем и сам принял мученическую смерть.

Необычные праздники 8 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День исполнения желаний. Неофициальный праздник, когда принято загадывать желания и верить в их исполнение.

  • Всемирный день без Wi-Fi. Призыв на один день отключиться от интернета и побыть в реальном мире.

  • Всемирный день градостроительства (урбанизма). Посвящен архитекторам и планировщикам городов.

  • Всемирный день ответственного туризма. Напоминание о бережном отношении к природе и местным сообществам во время путешествий.

  • Международный день скороговорок. День любителей чистоговорок и речевых упражнений.

  • День булочек. Неформальный праздник выпечки и любителей свежей сдобы.

  • Международный день связи человека и животных. Посвящен взаимопониманию между людьми и питомцами.

  • День первых признаков зимы. Народный повод отметить наступление холодов.

  • День матери, потерявшей ребенка и День молитвы о сиротах. Дни памяти и поддержки.

Народные праздники и приметы на сегодня 8 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Дмитриев день. К этому дню старались завершить все хозяйственные работы и заготовки. 

  • Если 8 ноября выпал снег — зима будет долгой и суровой, а весна поздней.

  • Теплая погода в этот день обещает мягкую зиму и раннюю весну.

  • Иней на деревьях — к снежной зиме.

  • Туман стелется по земле — к оттепели.

  • Красный закат — к сильным ветрам.

  • Если реки еще не покрылись льдом — крепких морозов до конца ноября не будет.

Кто родился в этот день

8 ноября родились многие известные люди:

  • Брэм Стокер (1847). Ирландский писатель, автор знаменитого готического романа «Дракула», который стал основой множества экранизаций и определил образ вампира в мировой культуре.

  • Маргарет Митчелл (1900). Американская писательница, автор единственного романа «Унесенные ветром», получившего Пулитцеровскую премию и ставшего одним из самых читаемых произведений XX века.

  • Джек Килби (1923). Американский инженер, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года. Изобрел первую интегральную схему, заложив основу современной электроники и микропроцессоров.

  • Олег Борисов (1929). Советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова. Известен ролями в фильмах «Живи и помни», «Одиноким предоставляется общежитие» и работах в БДТ и МХАТе.

  • Стас Намин (1951). Музыкант, композитор, продюсер, основатель группы «Цветы». Создатель Московского театра музыки и драмы, один из ключевых деятелей российской рок- и поп-культуры.

  • Евдокия Германова (1959). Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Известна работами в театре Олега Табакова и фильмах «Мусульманин», «Жила-была одна баба».

  • Олег Меньшиков (1960). Народный артист России, актер театра и кино, режиссер. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой. Прославился ролями в «Покровских воротах», «Утомленных солнцем» и «Сибирском цирюльнике».

  • Андрей Чубченко (1967). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен ролью генерала Расторгуева в сериале «Шеф» и работами в Малом театре.

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