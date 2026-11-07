Какие сегодня даты в России 8 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Сибири

Праздник приурочен к взятию казаками Ермака столицы Сибирского ханства Кашлыка 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1582 года. Официально учрежден в 1881–1882 годах при Александре III в честь 300-летия присоединения региона к России. Традиция почти исчезла после революции, но в последние десятилетия возрождается в сибирских городах.

День ветеранов спорта

Неофициальный праздник людей, посвятивших спорту не менее 15 лет — спортсменов, тренеров и специалистов. Отмечается с 2017 года по инициативе спортивного сообщества. В этот день чествуют тех, кто продолжает передавать опыт молодежи.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России

Установлен приказом МВД в 2017 году. В этот день по всей стране проходят траурные церемонии у мемориалов, возложение цветов и поминальные мероприятия.

Международный день КВН