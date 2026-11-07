Какие сегодня даты в России 8 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Сибири
Праздник приурочен к взятию казаками Ермака столицы Сибирского ханства Кашлыка 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1582 года. Официально учрежден в 1881–1882 годах при Александре III в честь 300-летия присоединения региона к России. Традиция почти исчезла после революции, но в последние десятилетия возрождается в сибирских городах.
День ветеранов спорта
Неофициальный праздник людей, посвятивших спорту не менее 15 лет — спортсменов, тренеров и специалистов. Отмечается с 2017 года по инициативе спортивного сообщества. В этот день чествуют тех, кто продолжает передавать опыт молодежи.
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России
Установлен приказом МВД в 2017 году. В этот день по всей стране проходят траурные церемонии у мемориалов, возложение цветов и поминальные мероприятия.
Международный день КВН
Приурочен к первому телевизионному эфиру Клуба веселых и находчивых 8 ноября 1961 года. Официально отмечается с 2001 года по инициативе Александра Маслякова. В этот день проходят игры, спецпроекты и встречи кавээнщиков.
Международные праздники 8 ноября
В мире 8 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день радиологии (День рентгенолога)
Приурочен к открытию рентгеновских лучей Вильгельмом Рентгеном 8 ноября 1895 года. Учрежден в 2012 году Европейским обществом радиологии совместно с американскими коллегами. Цель — повысить осведомленность о роли медицинской визуализации в современной диагностике и лечении.
Международный день пианиста
Праздник музыкантов, посвященный исполнителям на фортепиано. В этот день проводятся концерты, мастер-классы и акции в поддержку музыкального образования.
Какие праздники отмечают 8 ноября в других странах
В отдельных странах 8 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День журналиста, Китай. Профессиональный праздник работников СМИ.
День работников Бакинского метрополитена, Азербайджан. Отмечается сотрудниками подземки столицы.
Праздник урожая, Туркменистан. Национальный день благодарности за собранный урожай.
День отцов, Эстония. Семейный праздник, посвященный отцам.
День памяти жертв политических репрессий «Ата-Бейит», Кыргызстан. День поминовения жертв репрессий на мемориальном комплексе.
День статистика, Казахстан. Профессиональный праздник работников статистических служб.
День черепов, Боливия. Народный праздник, связанный с почитанием предков и черепами умерших.
День ветеранов-аборигенов, Канада. День уважения к коренным народам, служившим в армии.
День конституции Понпеи, Микронезия. Региональный праздник в штате Понпеи.
Церковные праздники 8 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти великомученика Димитрия Солунского
Один из самых почитаемых святых-воинов. Пострадал за веру около 306 года в Фессалониках. На Руси считается покровителем воинов и защитником от неприятеля. Верующие молятся о защите, мужестве и исцелении.
День памяти мученика Луппа Солунского
Слуга Димитрия, который после гибели святого исцелял людей его ризой и перстнем и сам принял мученическую смерть.
Необычные праздники 8 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День исполнения желаний. Неофициальный праздник, когда принято загадывать желания и верить в их исполнение.
Всемирный день без Wi-Fi. Призыв на один день отключиться от интернета и побыть в реальном мире.
Всемирный день градостроительства (урбанизма). Посвящен архитекторам и планировщикам городов.
Всемирный день ответственного туризма. Напоминание о бережном отношении к природе и местным сообществам во время путешествий.
Международный день скороговорок. День любителей чистоговорок и речевых упражнений.
День булочек. Неформальный праздник выпечки и любителей свежей сдобы.
Международный день связи человека и животных. Посвящен взаимопониманию между людьми и питомцами.
День первых признаков зимы. Народный повод отметить наступление холодов.
День матери, потерявшей ребенка и День молитвы о сиротах. Дни памяти и поддержки.
Народные праздники и приметы на сегодня 8 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Дмитриев день. К этому дню старались завершить все хозяйственные работы и заготовки.
Если 8 ноября выпал снег — зима будет долгой и суровой, а весна поздней.
Теплая погода в этот день обещает мягкую зиму и раннюю весну.
Иней на деревьях — к снежной зиме.
Туман стелется по земле — к оттепели.
Красный закат — к сильным ветрам.
Если реки еще не покрылись льдом — крепких морозов до конца ноября не будет.
Кто родился в этот день
8 ноября родились многие известные люди:
Брэм Стокер (1847). Ирландский писатель, автор знаменитого готического романа «Дракула», который стал основой множества экранизаций и определил образ вампира в мировой культуре.
Маргарет Митчелл (1900). Американская писательница, автор единственного романа «Унесенные ветром», получившего Пулитцеровскую премию и ставшего одним из самых читаемых произведений XX века.
Джек Килби (1923). Американский инженер, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года. Изобрел первую интегральную схему, заложив основу современной электроники и микропроцессоров.
Олег Борисов (1929). Советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова. Известен ролями в фильмах «Живи и помни», «Одиноким предоставляется общежитие» и работах в БДТ и МХАТе.
Стас Намин (1951). Музыкант, композитор, продюсер, основатель группы «Цветы». Создатель Московского театра музыки и драмы, один из ключевых деятелей российской рок- и поп-культуры.
Евдокия Германова (1959). Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Известна работами в театре Олега Табакова и фильмах «Мусульманин», «Жила-была одна баба».
Олег Меньшиков (1960). Народный артист России, актер театра и кино, режиссер. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой. Прославился ролями в «Покровских воротах», «Утомленных солнцем» и «Сибирском цирюльнике».
Андрей Чубченко (1967). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен ролью генерала Расторгуева в сериале «Шеф» и работами в Малом театре.