Профессиональный праздник сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (ныне в составе Росгвардии). Приурочен к созданию 9 ноября 1978 года первого отряда милиции специального назначения при ГУВД Москвы в рамках подготовки к Олимпиаде-80. Официально установлен приказом МВД в 2004 году.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 9 ноября

Международные даты 9 ноября

В мире 9 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Установлен в 1992 году по инициативе европейской сети UNITED. Дата выбрана в память о «Хрустальной ночи» — массовых еврейских погромах в Германии и Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. В этот день проходят митинги, лекции, выставки и акции памяти жертв нацизма.

Международный день антиядерных акций

День протеста против ядерного оружия и испытаний. Проводятся демонстрации, конференции и образовательные мероприятия, посвященные ядерному разоружению.

Международная неделя науки и мира