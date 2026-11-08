Какой сегодня праздник в России 9 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День СОБР
Профессиональный праздник сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (ныне в составе Росгвардии). Приурочен к созданию 9 ноября 1978 года первого отряда милиции специального назначения при ГУВД Москвы в рамках подготовки к Олимпиаде-80. Официально установлен приказом МВД в 2004 году.
Международные даты 9 ноября
В мире 9 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Установлен в 1992 году по инициативе европейской сети UNITED. Дата выбрана в память о «Хрустальной ночи» — массовых еврейских погромах в Германии и Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. В этот день проходят митинги, лекции, выставки и акции памяти жертв нацизма.
Международный день антиядерных акций
День протеста против ядерного оружия и испытаний. Проводятся демонстрации, конференции и образовательные мероприятия, посвященные ядерному разоружению.
Международная неделя науки и мира
Период, посвященный роли науки в укреплении мира и международного сотрудничества. В рамках недели проходят научные форумы и акции.
Какие праздники отмечают 9 ноября в других странах
В отдельных странах 9 ноября приурочена к своим национальным событиям:
Судьбоносный (особый) день, Германия. День, связанный с важными историческими событиями страны, включая падение Берлинской стены.
День государственного флага, Азербайджан. Праздник национального символа, сопровождаемый торжественными церемониями.
День отцов, Эстония. Семейный праздник, посвященный отцам и их роли в семье.
День виноградаря и винодела, Украина. Профессиональный праздник работников винодельческой отрасли.
День независимости, Камбоджа. Национальный праздник в честь провозглашения независимости страны.
День Икбала, Пакистан. День памяти поэта и философа Мухаммада Икбала, одного из идеологов создания Пакистана.
День изобретателя, Германия, Австрия, Швейцария. Праздник, посвященный изобретателям и инновациям.
Церковные праздники 9 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти великомученицы Параскевы
Великомученица Параскева (Пятница) пострадала за веру в III веке. На Руси ее особо почитали как покровительницу женщин, семьи и домашнего очага. День памяти отмечается 10 ноября, а 9 ноября — канун, когда давали обеты.
День памяти Нестора Солунского
Мученик, сподвижник великомученика Димитрия Солунского. Пострадал за веру в начале IV века.
День преподобного Нестора Летописца
Преподобный Нестор — монах Киево-Печерской лавры, автор «Повести временных лет», основополагающего труда по истории Древней Руси. Верующие молятся ему о мудрости и помощи в учении.
Необычные праздники 9 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День хранительницы домашнего очага. Неофициальный праздник, посвященный женщинам, хранящим уют и тепло в семье.
Всемирный день усыновления. День поддержки семей, принявших детей, и привлечения внимания к теме усыновления.
Всемирный день лизинга. Профессиональный праздник специалистов сферы финансовой аренды.
День вечно живого хаоса. Ироничный праздник творческого беспорядка и спонтанности.
День рождения неоновой рекламы. Отмечается в честь появления неоновых вывесок.
День ромовой бабы. Гастрономический праздник любителей этой выпечки.
День дарения огня семи греющим свечкам. Символический день тепла и света в доме.
Народные праздники и приметы на сегодня 9 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Зарок на Параскеву. В этот день было принято давать обеты (зароки) — обещания выполнить определенную работу или доброе дело во имя исполнения желания.
Считалось, что выполненное обещание поможет в выздоровлении близких или исполнении заветного.
Если на деревьях иней — скоро ударят сильные морозы.
Сильный ветер — к осадкам.
Сны в эту ночь считались вещими.
Кто родился в этот день
9 ноября родились многие известные люди:
Иван Тургенев (1818). Русский писатель, автор романов «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин» и цикла «Записки охотника». Классик русской литературы, мастер психологического анализа.
Велимир Хлебников (1885). Русский поэт и прозаик, один из основоположников футуризма. Автор новаторских произведений, теоретик «заумного» языка.
Григорий Кулик (1890). Советский военачальник, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
Роналд Джордж Норриш (1897). Английский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года за исследования быстрых химических реакций.
Михаил Таль (1936). Советский шахматист, восьмой чемпион мира по шахматам, один из самых ярких и агрессивных игроков в истории шахмат.