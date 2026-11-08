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9 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

9 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 9 ноября отмечают День СОБР, Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 9 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 9 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День СОБР

Профессиональный праздник сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (ныне в составе Росгвардии). Приурочен к созданию 9 ноября 1978 года первого отряда милиции специального назначения при ГУВД Москвы в рамках подготовки к Олимпиаде-80. Официально установлен приказом МВД в 2004 году. 

Международные даты 9 ноября

В мире 9 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Установлен в 1992 году по инициативе европейской сети UNITED. Дата выбрана в память о «Хрустальной ночи» — массовых еврейских погромах в Германии и Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. В этот день проходят митинги, лекции, выставки и акции памяти жертв нацизма.

Международный день антиядерных акций

День протеста против ядерного оружия и испытаний. Проводятся демонстрации, конференции и образовательные мероприятия, посвященные ядерному разоружению.

Международная неделя науки и мира

Период, посвященный роли науки в укреплении мира и международного сотрудничества. В рамках недели проходят научные форумы и акции.

Какие праздники отмечают 9 ноября в других странах

В отдельных странах 9 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • Судьбоносный (особый) день, Германия. День, связанный с важными историческими событиями страны, включая падение Берлинской стены.

  • День государственного флага, Азербайджан. Праздник национального символа, сопровождаемый торжественными церемониями.

  • День отцов, Эстония. Семейный праздник, посвященный отцам и их роли в семье.

  • День виноградаря и винодела, Украина. Профессиональный праздник работников винодельческой отрасли.

  • День независимости, Камбоджа. Национальный праздник в честь провозглашения независимости страны.

  • День Икбала, Пакистан. День памяти поэта и философа Мухаммада Икбала, одного из идеологов создания Пакистана.

  • День изобретателя, Германия, Австрия, Швейцария. Праздник, посвященный изобретателям и инновациям.

Церковные праздники 9 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти великомученицы Параскевы

Великомученица Параскева (Пятница) пострадала за веру в III веке. На Руси ее особо почитали как покровительницу женщин, семьи и домашнего очага. День памяти отмечается 10 ноября, а 9 ноября — канун, когда давали обеты.

День памяти Нестора Солунского

Мученик, сподвижник великомученика Димитрия Солунского. Пострадал за веру в начале IV века.

День преподобного Нестора Летописца

Преподобный Нестор — монах Киево-Печерской лавры, автор «Повести временных лет», основополагающего труда по истории Древней Руси. Верующие молятся ему о мудрости и помощи в учении.

Необычные праздники 9 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День хранительницы домашнего очага. Неофициальный праздник, посвященный женщинам, хранящим уют и тепло в семье.

  • Всемирный день усыновления. День поддержки семей, принявших детей, и привлечения внимания к теме усыновления.

  • Всемирный день лизинга. Профессиональный праздник специалистов сферы финансовой аренды.

  • День вечно живого хаоса. Ироничный праздник творческого беспорядка и спонтанности.

  • День рождения неоновой рекламы. Отмечается в честь появления неоновых вывесок.

  • День ромовой бабы. Гастрономический праздник любителей этой выпечки.

  • День дарения огня семи греющим свечкам. Символический день тепла и света в доме.

Народные праздники и приметы на сегодня 9 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарюЗарок на Параскеву. В этот день было принято давать обеты (зароки) — обещания выполнить определенную работу или доброе дело во имя исполнения желания.

  • Считалось, что выполненное обещание поможет в выздоровлении близких или исполнении заветного.

  • Если на деревьях иней — скоро ударят сильные морозы.

  • Сильный ветер — к осадкам.

  • Сны в эту ночь считались вещими.

Кто родился в этот день

9 ноября родились многие известные люди:

  • Иван Тургенев (1818). Русский писатель, автор романов «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин» и цикла «Записки охотника». Классик русской литературы, мастер психологического анализа.

  • Велимир Хлебников (1885). Русский поэт и прозаик, один из основоположников футуризма. Автор новаторских произведений, теоретик «заумного» языка.

  • Григорий Кулик (1890). Советский военачальник, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.

  • Роналд Джордж Норриш (1897). Английский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года за исследования быстрых химических реакций.

  • Михаил Таль (1936). Советский шахматист, восьмой чемпион мира по шахматам, один из самых ярких и агрессивных игроков в истории шахмат.

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