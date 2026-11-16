Международные праздники 17 ноября

Международный день студентов

Учрежден в 1941 году в память о трагических событиях в Праге 17 ноября 1939 года, когда нацисты казнили студентов и закрыли чешские вузы после антиоккупационных демонстраций. Стал символом солидарности студенческой молодежи всего мира. В этот день проходят конференции, встречи и акции в поддержку прав студентов.