Какой сегодня праздник в России 17 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День участковых уполномоченных полиции
Профессиональный праздник сотрудников полиции, работающих на закрепленных участках. Дата выбрана в связи с утверждением 17 ноября 1923 года «Инструкции участковому надзирателю» Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР. Официально установлен приказом МВД в 2002 году.
Международные праздники 17 ноября
В мире 17 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день студентов
Учрежден в 1941 году в память о трагических событиях в Праге 17 ноября 1939 года, когда нацисты казнили студентов и закрыли чешские вузы после антиоккупационных демонстраций. Стал символом солидарности студенческой молодежи всего мира. В этот день проходят конференции, встречи и акции в поддержку прав студентов.
Международный день недоношенных детей
День привлечения внимания к проблемам недоношенных малышей и их семей. Проводятся акции в поддержку неонатологии, благотворительные мероприятия и информационные кампании.
Какие праздники отмечают 17 ноября в других странах
В отдельных странах 17 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День защиты черных котов, Италия. Праздник, направленный против суеверий и в защиту черных кошек.
День национального возрождения, Азербайджан. День памяти событий, связанных с национальным движением.
День военно-медицинского работника, Армения. Профессиональный праздник военных медиков.
День борьбы за свободу и демократию, Чехия. Государственный праздник, связанный с событиями 1939 и 1989 годов, совпадает с Международным днем студентов.
День киргизского кино, Кыргызстан. Праздник национального кинематографа.
Церковные праздники 17 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Память блаженного Симона Юрьевецкого
Блаженный юродивый, подвизавшийся в Юрьевце. Почитается за смирение и прозорливость.
Память священномучеников Никандра и Ермея
Священномученики, пострадавшие за веру. Никандр был епископом, Ермей — пресвитером. Приняли мученическую смерть в начале IV века.
Память преподобного Иоанникия Великого
Преподобный, подвижник VIII–IX веков, известный аскетической жизнью и чудесами.
Память преподобного Никандра Городноезерского
Русский подвижник, основатель монастыря на Городноозере.
Необычные праздники 17 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День обмывщиков. Неофициальный праздник людей, связанных с мойкой и чисткой.
Международный день белки. День, посвященный этим животным и их охране.
Международный день любителей пива «Гозе». Праздник ценителей этого традиционного немецкого сорта пива.
День действий по ликвидации рака шейки матки. Информационный день, направленный на профилактику и раннее выявление заболевания.
День знакомства с новым чаем. Неформальный повод попробовать новые сорта чая.
Народные праздники и приметы на сегодня 17 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Ерема — сиди дома.
День считался опасным: верили, что по земле ходит нечистая сила. Старались не выходить из дома без крайней нужды, запирали двери.
Не давали взаймы, не начинали новых дел и не принимали гостей.
Иней на деревьях — к морозам.
Волнистые облака — к ненастью.
Кто родился в этот день
17 ноября родились многие известные люди:
Михаил Щепкин (1788). Великий русский актер, реформатор театра, основоположник реалистической школы в русском сценическом искусстве.
Август Мебиус (1790). Немецкий математик и астроном, известный работами по геометрии, в том числе лентой Мебиуса.
Иван Пырьев (1901). Советский кинорежиссер, народный артист СССР. Поставил фильмы «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Трактористы».
Соитиро Хонда (1906). Японский инженер и предприниматель, основатель компании Honda.
Елена Петушкова (1940). Советская спортсменка-конница, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта.
Мартин Скорсезе (1942). Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Автор фильмов «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Отступники».
Дэнни Де Вито (1944). Американский актер, режиссер и продюсер. Известен ролями в фильмах «Близнецы», «Бэтмен возвращается», сериале «Такси».
Дмитрий Брусникин (1957). Российский актер театра и кино, режиссер, педагог.