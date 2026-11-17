Какой сегодня праздник в России 18 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День рождения Деда Мороза
Неофициальный, но очень популярный праздник. Официально отмечают с 2005 года. Дату выбрали потому, что примерно в это время в Великом Устюге — официальной родине Деда Мороза — устанавливаются первые устойчивые морозы и снежный покров. В Вотчине Деда Мороза в этот день зажигают первую елку, открывают почту и проводят праздничные мероприятия.
Международные праздники 18 ноября
В мире 18 ноября отмечают следующие международные дни:
Всемирная неделя правильного использования антибиотиков и противомикробных препаратов
Неделя, объявленная ВОЗ, направлена на повышение осведомленности о проблеме устойчивости бактерий к антибиотикам и важности их рационального применения.
Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми
День привлечения внимания к защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия. Проводятся акции, образовательные программы и кампании в поддержку прав ребенка.
Какие даты отмечают 18 ноября в других странах
В отдельных странах 18 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День независимости, Латвия. Национальный праздник в честь провозглашения независимости Латвийской Республики в 1918 году.
День Государственного флага, Узбекистан. Праздник национального символа страны.
День независимости, Марокко. Национальный праздник.
День памяти о Вуковарских событиях 1991 года, Хорватия. День памяти жертв осады Вуковара.
День сражения при Вертриере, Бельгия. Историческая памятная дата.
Национальный праздник, Оман. День, связанный с национальными традициями и историей султаната.
Церковные праздники 18 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Память святых мучеников Галактиона и Епистимии
Супруги, принявшие мученическую смерть за веру в начале IV века. Почитаются как образец супружеской верности и стойкости в христианстве.
Память святителя Ионы, архиепископа Новгородского
Святитель XV века, известный благочестием и заботой о Новгородской земле.
Память Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов
День памяти участников Поместного Собора, восстановившего патриаршество в Русской Церкви.
Память Григория, архиепископа Александрийского
Святитель, пострадавший за веру.
Именины сегодня отмечают Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей, Тихон.
Необычные праздники 18 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День придумывания секретов. Неофициальный праздник, посвященный тайнам и сюрпризам.
День Микки Мауса. Праздник в честь знаменитого диснеевского персонажа.
День кнопочного телефона. Ностальгический день, посвященный старым мобильным телефонам с кнопками.
Народные праздники и приметы на сегодня 18 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — День Ионы. В этот день незамужние девушки разбрасывали мелкие монетки и самодельные вещицы, призывая женихов.
Верили, что шум на улице предвещает богатого мужа, а тишина — бедность.
Хозяйки делали генеральную уборку, чтобы изгнать неудачи. Не начинали новых дел и избегали крупных покупок.
Если идет снег — зима будет снежной и холодной, зато озимые хорошо сохранятся.
Иней на деревьях — к оттепели или затяжной зиме (в зависимости от региона).
Низкие быстрые облака — к заморозкам.
Кто родился в этот день
18 ноября родились многие известные люди:
Карл Мария фон Вебер (1786). Немецкий композитор, дирижер и пианист, один из основоположников немецкой романтической оперы. Автор опер «Вольный стрелок», «Эврианта».
Константин Бесков (1920). Советский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Возглавлял сборную СССР и московский «Спартак».
Эльдар Рязанов (1927). Советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР. Автор фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих».
Геннадий Ветров (1958). Российский актер, юморист, пародист, заслуженный артист России.
Андрей Житинкин (1960). Российский актер театра и кино, режиссер, педагог.
Олег Яковлев (1969). Российский певец, солист группы «Иванушки International».
Алексей Бардуков (1984). Российский актер театра и кино.