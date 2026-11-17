Какой сегодня праздник в России 18 ноября

День рождения Деда Мороза

Неофициальный, но очень популярный праздник. Официально отмечают с 2005 года. Дату выбрали потому, что примерно в это время в Великом Устюге — официальной родине Деда Мороза — устанавливаются первые устойчивые морозы и снежный покров. В Вотчине Деда Мороза в этот день зажигают первую елку, открывают почту и проводят праздничные мероприятия.