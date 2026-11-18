Какой сегодня праздник в России 19 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День ракетных войск и артиллерии
Памятный день Вооруженных Сил России. Установлен в честь начала контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года, которое открылось мощной артиллерийской подготовкой. Первоначально отмечался как День артиллерии с 1944 года, с 1964 года получил современное название. В этот день чествуют военнослужащих ракетных войск и артиллерии.
День работника стекольной промышленности России (День стекольщика)
Профессиональный праздник работников стекольной отрасли. Отмечают специалистов, занятых производством стекла, стеклоизделий и переработкой стеклянных материалов.
День кузнеца ручной ковки
Неофициальный праздник мастеров художественной и кузнечной ковки. В этот день проходят мастер-классы, выставки и встречи кузнецов.
День преподавателя высшей школы
Профессиональный праздник преподавателей вузов. Приурочен к признанию важности педагогического труда в высшем образовании.
Международные праздники 19 ноября
В мире 19 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный мужской день
Праздник, направленный на привлечение внимания к здоровью мужчин, гендерному равенству и позитивной роли мужчин в обществе. Отмечается во многих странах мира.
Всемирный день сантехника
Неофициальный профессиональный праздник специалистов сантехнических служб.
День географических информационных систем (День ГИС)
Международный день, посвященный технологиям геоинформационных систем, картографии и пространственным данным.
Всемирный день профилактики жестокого обращения с детьми
День привлечения внимания к защите детей от насилия и жестокого обращения.
Международный день дефектолога
Профессиональный праздник специалистов, работающих с людьми с особенностями развития.
Всемирный день гражданина
День, посвященный правам и обязанностям граждан, активной гражданской позиции.
Какие праздники отмечают 19 ноября в других странах
В отдельных странах 19 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День ракетных войск и артиллерии, Беларусь. Аналог российского праздника, отмечается в тот же день.
День супа, Германия. Неофициальный праздник любителей супов.
День флага, Бразилия. Национальный праздник государственного флага.
День открытия Пуэрто-Рико. Памятная дата, связанная с открытием острова.
Национальный день Королевства Монако. Национальный праздник княжества.
День освобождения, Мали. Национальный праздник.
День поселения народа гарифуна, Белиз. День культуры и истории народа гарифуна.
День мучеников штата Уттар-Прадеш и День интеграции, Индия. Памятные даты штата.
День памяти Рафаила Калиновского, Польша. День памяти святого и национального героя.
День борьбы с энтеропатическим артритом, Канада. Информационный день, посвященный заболеванию.
Церковные праздники 19 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Память преподобного Варлаама Хутынского
Преподобный XII–XIII веков, основатель Хутынского монастыря близ Новгорода. Почитается как чудотворец и молитвенник.
Память святителя Германа, архиепископа Казанского
Святитель XVI века, просветитель Казанского края, почитается за миссионерскую деятельность и защиту православия.
Память святителя Павла I, архиепископа Константинопольского
Святитель IV века, исповедник веры, пострадавший в период арианских споров.
Необычные праздники 19 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Всемирный день туалета. День, объявленный ООН, направленный на привлечение внимания к проблемам санитарии и гигиены.
Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Информационный день о заболевании легких.
День женского предпринимательства. Праздник, поддерживающий женщин-предпринимателей.
Международный день цельных злаков. День пропаганды здорового питания и цельнозерновых продуктов.
День запаха свежего хлеба. Праздник, посвященный аромату свежеиспеченного хлеба.
День плюшевого мишки. Международный день мягкой игрушки.
Всемирный день муравьеда. День, посвященный этому животному и его охране.
День брызг. Необычный праздник, связанный с водой и брызгами.
Народные праздники и приметы на сегодня 19 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Павел Ледостав. К этому дню во многих регионах реки и озера покрывались льдом.
По качеству льда судили об урожае: если лед встал грудами — будет много хлеба, если гладкий — урожай слабый.
Снегопад в этот день предвещал снежную зиму.
Безветренная погода — к скорым сильным морозам.
Много ярких звезд на небе — к холодной зиме.
Если лошади хорошо едят, а коровы дают много молока — животные будут здоровы всю зиму.
Кто родился в этот день
19 ноября родились многие известные люди:
Михаил Ломоносов (1711). Русский ученый-энциклопедист, поэт, художник, историк. Основатель Московского университета, один из создателей современного русского литературного языка.
Иван Крузенштерн (1770). Русский мореплаватель, адмирал, руководитель первой русской кругосветной экспедиции, один из основателей Русского географического общества.
Эмиль Шкода (1839). Чешский инженер и предприниматель, основатель машиностроительного завода Skoda.
Индира Ганди (1917). Индийский политический деятель, премьер-министр Индии.
Юрий Кнорозов (1922). Советский лингвист и этнограф, расшифровавший письменность майя.
Ларри Кинг (1933). Американский тележурналист, ведущий знаменитого ток-шоу Larry King Live.
Кельвин Кляйн (1942). Американский модельер, основатель модного дома Calvin Klein.
Елена Преснякова (1946). Советская и российская эстрадная певица, солистка группы «Самоцветы».
Евгения Медведева (1999). Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр.