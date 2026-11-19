Какой сегодня праздник в России 20 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День работника транспорта
Профессиональный праздник всех, кто трудится в транспортной отрасли. Установлен в 2020 году. Дата выбрана в память о 20 ноября 1809 года, когда император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных коммуникаций — первый единый государственный орган в сфере транспорта.
Всероссийский день правовой помощи детям
День, когда юристы, адвокаты и правозащитники бесплатно консультируют детей и их родителей по вопросам защиты прав ребенка.
День памяти о подвиге бойцов оленно-транспортных батальонов — защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
Памятная дата, посвященная воинам, которые в условиях Крайнего Севера использовали оленьи упряжки для транспортировки грузов, раненых и разведки.
Международные праздники 20 ноября
В мире 20 ноября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день ребенка
Установлен ООН в 1954 году. Отмечается в годовщину принятия Декларации прав ребенка (1959) и Конвенции о правах ребенка (1989). День посвящен защите прав и благополучия детей во всем мире.
День индустриализации Африки
День, направленный на привлечение внимания к экономическому развитию африканского континента.
Всемирный день философии
Учрежден ЮНЕСКО. День размышлений о философии, ее роли в обществе и важности критического мышления.
Международный день отказа от курения
День, посвященный борьбе с курением и пропаганде здорового образа жизни. Обычно приходится на третий четверг ноября.
День педиатра
Профессиональный праздник врачей-педиатров.
Какие праздники отмечают 20 ноября в других странах
В отдельных странах 20 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День учителя, Вьетнам. Национальный праздник педагогов.
День революции, Мексика. День памяти Мексиканской революции 1910 года.
День военно-морского флота, Таиланд. Профессиональный праздник военных моряков.
День сознания темнокожих, Бразилия. День борьбы с расизмом и памяти жертв рабства.
День национального суверенитета, Аргентина. Национальный праздник.
День памяти 20-N, Испания. День памяти Франсиско Франко и Хосе Антонио Примо де Риверы.
День свадьбы королевы Елизаветы II, Великобритания. Памятная дата бракосочетания Елизаветы II и принца Филиппа в 1947 году.
День будущих учителей Америки, США. Праздник, посвященный будущим педагогам.
Церковные праздники 20 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День иконы Божией Матери «Взыграние младенца»
Чудотворный образ, перед которым молятся о благополучном разрешении от бремени, здоровье детей и помощи в воспитании.
День памяти святого мученика Иерона и пострадавших с ним в Мелитине
Мученики, принявшие смерть за веру в начале IV века.
День памяти священномученика Феодота Анкирского
Священномученик, пострадавший в период гонений на христиан. В народе день связан с его именем.
День памяти преподобного Лазаря Галисийского
Преподобный подвижник, известный аскетической жизнью.
Необычные праздники 20 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Прекрасный день. Неофициальный позитивный праздник.
День перевоплощений. День, посвященный переменам и новым ролям.
День трамвайных поездок. Праздник любителей трамваев и городского транспорта.
Глобальный день «Обнимите бегуна». День поддержки бегунов и спорта.
День Microsoft Windows. Неофициальный праздник операционной системы Windows.
День рождения терменвокса. День в честь изобретения электронного музыкального инструмента Львом Терменом.
Народные праздники и приметы на сегодня 20 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Федотов день, также известный как Федот Ледостав.
Начиналась подготовка к подледной рыбалке, открывались зимние дороги. По состоянию льда судили об урожае: если лед встал грудами — будет много хлеба, если гладкий — урожай слабый.
Гололед в этот день — к долгим холодам.
Много снега — к большому половодью весной.
Тучи с севера — к похолоданию.
Нельзя ругать и пугать птиц — к беде.
Кто родился в этот день
20 ноября родились многие известные люди:
Фердинанд Магеллан (1480). Португальский и испанский мореплаватель, руководитель первой кругосветной экспедиции.
Майя Плисецкая (1925). Великая русская балерина, прима Большого театра, народная артистка СССР. Исполнительница партий в балетах «Лебединое озеро», «Кармен-сюита», «Дон Кихот».
Михаил Ульянов (1927). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Известен ролями в фильмах «Председатель», «Частная жизнь», «Братья Карамазовы».
Алексей Баталов (1928). Советский и российский актер, режиссер, народный артист СССР. Звезда фильмов «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева».
Джо Байден (1942). Американский политик, 46-й президент США.
Патриарх Кирилл (1946). Предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси.
Ренат Ибрагимов (1947). Советский и российский певец, народный артист РСФСР.
Павел Трубинер (1976). Российский актер театра и кино.