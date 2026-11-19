Какой сегодня праздник в России 20 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День работника транспорта

Профессиональный праздник всех, кто трудится в транспортной отрасли. Установлен в 2020 году. Дата выбрана в память о 20 ноября 1809 года, когда император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных коммуникаций — первый единый государственный орган в сфере транспорта.

Всероссийский день правовой помощи детям

День, когда юристы, адвокаты и правозащитники бесплатно консультируют детей и их родителей по вопросам защиты прав ребенка.

День памяти о подвиге бойцов оленно-транспортных батальонов — защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны