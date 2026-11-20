Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

21 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 21 ноября отмечают День работника налоговых органов РФ, День бухгалтера и Всемирный день телевидения. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 21 ноября.