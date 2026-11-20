Какой сегодня праздник в России 21 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День работника налоговых органов РФ
Профессиональный праздник сотрудников налоговой службы. Установлен указом Президента РФ в 2000 году. Дата выбрана в память о 21 ноября 1991 года, когда была образована Государственная налоговая служба РСФСР — основа современной Федеральной налоговой службы.
День бухгалтера в России
Неофициальный профессиональный праздник работников бухгалтерской сферы. Часто отмечается вместе с Днем налоговика, так как профессии тесно связаны.
День Военной присяги
День, посвященный важному ритуалу принятия военной присяги военнослужащими.
Международные праздники 21 ноября
В мире 21 ноября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день приветствий
Неофициальный праздник, призывающий людей чаще улыбаться и здороваться друг с другом, чтобы сделать мир добрее.
Всемирный день телевидения
Установлен ООН в 1996 году. День посвящен роли телевидения в развитии общества, обмене информацией и культурном взаимопонимании.
Всемирный день рыбного промысла
День, привлекающий внимание к проблемам рыбного хозяйства, устойчивого использования водных ресурсов и защите морских экосистем.
Международный день борьбы с издевательствами
День, направленный против буллинга и травли, особенно среди детей и подростков.
День без музыки
Необычный день, призывающий задуматься о роли музыки в жизни и иногда провести сутки в тишине.
Какие праздники отмечают 21 ноября в других странах
В отдельных странах 21 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День вооруженных сил, Греция. Национальный праздник греческой армии.
День общего договора о мире, Босния и Герцеговина. День подписания Дейтонского соглашения 1995 года, положившего конец войне в Боснии.
Праздник Девы Марии делла Салюте, Италия. Религиозный праздник в Венеции в честь Богородицы — защитницы от чумы.
День начинки, День Аласкаттало, День имбирного пряника, День ложного признания и День государственности Северной Каролины, США. Серия необычных и региональных праздников.
День красной варежки, Канада. День, посвященный помощи нуждающимся и зимней благотворительности.
День социального работника, Польша. Профессиональный праздник социальных работников.
День вооруженных сил, Бангладеш. Национальный праздник армии.
День рыбы, Индонезия. Праздник, связанный с рыбным промыслом и национальной кухней.
День студента, Венесуэла. Праздник студенческой молодежи.
День медсестры, Аргентина. Профессиональный праздник медицинских сестер.
День гомеопатии, Бразилия. День, посвященный гомеопатической медицине.
Церковные праздники 21 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Один из великих праздников православной церкви. В этот день прославляют Архистратига Михаила — предводителя небесного воинства — и всех ангелов. Верующие молятся о защите от зла и помощи в жизненных трудностях.
Собор Архангела Гавриила
День памяти Архангела Гавриила, благовестника, принесшего благую весть Деве Марии.
Необычные праздники 21 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День светящихся окошек. Неофициальный праздник уюта и теплых огней в окнах.
Праздник Зервана-Акарана в зороастризме. Религиозный праздник в зороастрийской традиции.
Европейский день муковисцидоза. День привлечения внимания к заболеванию и поддержке пациентов.
Народные праздники и приметы на сегодня 21 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Михайлов день. Архангел Михаил почитался как защитник от зла.
В этот день старались не работать тяжело, не ссориться и не злословить.
Женщины начинали «куделицу» — время прядения. Часто наблюдалась оттепель, которую называли «михайловскими грязями».
Если утром иней — зима будет снежной.
Туман с утра — к оттепели.
Ясная погода — к сильным морозам.
Мокрый снег — весна будет дождливой.
Кто родился в этот день
21 ноября родились многие известные люди:
Вольтер (1694). Французский философ, писатель и публицист эпохи Просвещения. Автор сатирических произведений, в том числе повести «Кандид».
Михаил Глузский (1918). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Известен ролями в фильмах «Тихие зори», «Монолог», «Старики-разбойники».
Ян Френкель (1920). Советский композитор-песенник, народный артист СССР. Автор песен «Журавли», «Русское поле», «Калина красная».
Тамара Носова (1927). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Известна комедийными ролями.
Голди Хоун (1945). Американская актриса, продюсер и режиссер, обладательница премии «Оскар».
Ник Перумов (1963). Российский писатель-фантаст, автор цикла «Кольцо Тьмы» и других произведений в жанре фэнтези.
Бьорк (1965). Исландская певица, композитор и актриса, известная экспериментальной музыкой и уникальным стилем.