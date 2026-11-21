Какой сегодня праздник в России 22 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День психолога в России
Официальный профессиональный праздник психологов. Установлен постановлением Правительства РФ в 2023 году. Дата выбрана в память о 22 ноября 1994 года, когда в Москве состоялся учредительный съезд Российского психологического общества.
День приемной семьи в Ульяновской области
Региональный праздник, посвященный приемным семьям и поддержке детей, оставшихся без попечения родителей.
Международные праздники 22 ноября
В мире 22 ноября отмечают следующие международные дни:
День сыновей
Неофициальный праздник, посвященный сыновьям. В этот день принято поздравлять сыновей и выражать им любовь и поддержку.
День словарей и энциклопедий
Праздник, связанный с днем рождения Владимира Даля — создателя знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка». Отмечается как дань уважения лексикографам, издателям словарей и всем, кто сохраняет и развивает язык.
Какие праздники отмечают 22 ноября в других странах
В отдельных странах 22 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День памяти Джона Кеннеди, США. День памяти 35-го президента США, убитого 22 ноября 1963 года.
День независимости, Ливан. Национальный праздник в честь провозглашения независимости в 1943 году.
День работника прокуратуры, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников прокуратуры.
День работников юстиции, Азербайджан. Профессиональный праздник работников судебной системы.
День банковского работника, Армения. Профессиональный праздник банковских служащих.
День учителя, Коста-Рика. Национальный праздник педагогов.
День музыки, Испания. Праздник, посвященный музыке и музыкантам.
День хороших супружеских пар, Япония. Неофициальный праздник счастливых семейных пар.
День психолога, Венесуэла. Профессиональный праздник психологов.
День жилищной стратегии, Канада. День, посвященный вопросам жилья и жилищной политики.
Церковные праздники 22 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Чудотворный образ, перед которым молятся о скорой помощи в бедах, болезнях и жизненных трудностях. Особенно почитается теми, кто нуждается в быстром разрешении проблем.
Память преподобной Матроны Константинопольской
Преподобная V века, известная подвижнической жизнью и милосердием. В народе день связан с ее именем.
Память святых мучеников Онисифора и Порфирия
Мученики, пострадавшие за веру.
Память преподобной Феоктисты Паросской
Преподобная подвижница, известная аскетической жизнью.
Необычные праздники 22 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День отогревания в кофейнях. Неофициальный праздник уюта и теплых встреч в кафе.
Международный день осведомленности об ауре. День, посвященный теме энергетических полей человека.
День канифольщиков. Необычный праздник, связанный с канифолью (используется музыкантами и в других сферах).
День любви к своим веснушкам. Праздник принятия своей внешности.
Народные праздники и приметы на сегодня 22 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Матрена Зимняя. Считалось, что с этого дня зима окончательно встает на ноги и начинаются настоящие морозы. Говорили: «На Матрену зима на ноги встает». В этот день было принято раздавать нуждающимся лишнюю одежду (только чистую, чтобы не отдать свое счастье). Не стригли волосы и ногти, чтобы не болеть всю зиму.
Иней на деревьях — к сильным и долгим морозам, а также к хорошему урожаю.
Туман с утра — к оттепели.
Снегопад — к снежной зиме и холодному маю.
Дождь — к хорошему урожаю пшеницы.
Гуси ходят по льду — скоро потеплеет.
Кто родился в этот день
22 ноября родились многие известные люди:
Владимир Даль (1801). Русский писатель, этнограф, лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».
Шарль де Голль (1890). Французский военный, политик, президент Франции, лидер Сопротивления в годы Второй мировой войны.
Лазарь Каганович (1893). Советский государственный и партийный деятель.
Родион Малиновский (1898). Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, министр обороны СССР.
Михаил Миль (1909). Советский конструктор вертолетов, создатель вертолетов марки Ми.
Николай Добронравов (1928). Советский и российский поэт-песенник, автор текстов к песням «Как молоды мы были», «Товарищ», «Мгновения».
Анатолий Поперечный (1934). Советский и российский поэт-песенник.
Виктор Салтыков (1957). Советский и российский эстрадный певец.
Виктор Пелевин (1962). Российский писатель, автор романов «Generation П», «Чапаев и Пустота», «Empire V».
Илзе Лиепа (1963). Российская балерина, актриса, народная артистка России.
Скарлетт Йоханссон (1984). Американская актриса, известная ролями в фильмах «Трудности перевода», «Мстители», «Брак по расчету».