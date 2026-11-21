По народному календарю — Матрена Зимняя. Считалось, что с этого дня зима окончательно встает на ноги и начинаются настоящие морозы. Говорили: «На Матрену зима на ноги встает». В этот день было принято раздавать нуждающимся лишнюю одежду (только чистую, чтобы не отдать свое счастье). Не стригли волосы и ногти, чтобы не болеть всю зиму.