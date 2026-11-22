Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

23 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 23 ноября отмечают возвращение Москве исторического герба, Международный день борьбы с безнаказанностью и День святого Георгия. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 23 ноября.