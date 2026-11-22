Какой сегодня праздник в России 23 ноября
В России сегодня отмечают такие события:
Возвращение Москве исторического герба
В 1993 году Москве был возвращен исторический герб с изображением Георгия Победоносца. Дата связана с восстановлением традиционной символики столицы.
Международные праздники 23 ноября
В мире 23 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день борьбы с безнаказанностью
День, направленный против безнаказанности преступлений и нарушений прав человека. Привлекает внимание к необходимости правосудия и защиты жертв.
Международный день имидж-консультанта
Профессиональный праздник специалистов по имиджу, стилю и визуальному восприятию личности.
Какие даты отмечают 23 ноября в других странах
В отдельных странах 23 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День дорожной полиции, Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников дорожной полиции.
День воинов, Литва. День памяти и уважения к военнослужащим.
День Рудольфа Майстера, Словения. День памяти национального героя.
День благодарности труду, Япония. Национальный праздник, посвященный труду и благодарности за него.
День народной скорби, Германия. День памяти жертв войн и насилия.
День святого Георгия (Гиоргоба), Грузия. Один из главных национальных и церковных праздников, посвященный святому Георгию Победоносцу.
День Геродота, Греция. День памяти «отца истории».
День инженера, Португалия. Профессиональный праздник инженеров.
День инженера-электрика, Бразилия. Профессиональный праздник специалистов в области электротехники.
День военно-морского флота, Мексика. Праздник военно-морских сил страны.
Церковные праздники 23 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти святого Георгия Победоносца
Великий христианский святой, воин-мученик. Почитается как защитник и победитель зла. В этот день особенно молятся о защите и помощи в трудных обстоятельствах.
Память святых апостолов от 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия
День памяти апостолов из числа семидесяти, учеников Христа.
День памяти священномученика Милия Персидского
Священномученик, пострадавший за веру.
Необычные праздники 23 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День вставания с той ноги. Неофициальный праздник, призывающий начать день с правильной ноги.
День Фибоначчи. День, посвященный последовательности Фибоначчи и математике.
Международный день акварели. Праздник акварельной живописи и художников, работающих в этой технике.
Праздник собак и доброты «Wolfenoot». Необычный праздник, посвященный собакам, доброте и милосердию.
Народные праздники и приметы на сегодня 23 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Родион и Ераст, также известный как Родион Ледолом.
К этому времени лед на реках часто начинал крепнуть или, наоборот, ломаться в зависимости от погоды. День связывали с наблюдениями за ледоставом и подготовкой к зиме.
Если лед крепкий — зима будет устойчивой.
Оттепель в этот день — к затяжным теплым периодам.
Ясная погода — к морозам.
Кто родился в этот день
23 ноября родились многие известные люди:
Альфонс X Кастильский (1221). Король Кастилии и Леона, известный как Альфонс Мудрый, покровитель науки и культуры.
Франклин Пирс (1804). 14-й президент США.
Анатолий Луначарский (1875). Советский государственный деятель, писатель, первый нарком просвещения РСФСР.
Генри Мозли (1887). Английский физик, один из основоположников ядерной физики, установивший закон Мозли.
Николай Носов (1908). Советский детский писатель, автор повестей о Незнайке — «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне».
Владислав Волков (1935). Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, участник экспедиций на космических кораблях «Союз» и орбитальной станции «Салют-1».
Эдуард Назаров (1941). Советский и российский художник-мультипликатор, режиссер, сценарист. Автор мультфильмов «Жил-был пес», «Путешествие муравья».
Венсан Кассель (1966). Французский актер, известный ролями в фильмах «Ненависть», «Жанна д’Арк», «Черный лебедь», «Месье Гажет».