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10 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

10 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел РФ и Всемирный день науки за мир и развитие. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 10 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 10 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции)

Профессиональный праздник сотрудников полиции и всех работников органов внутренних дел. Дата связана с 10 ноября 1917 года, когда было подписано постановление «О рабочей милиции». С 1962 года отмечался как День милиции, а с 2011 года, после переименования, получил современное название.

Международные праздники 10 ноября

В мире 10 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)

Профессиональный праздник бухгалтеров и специалистов учетной сферы.

Всемирный день науки за мир и развитие

Установлен ЮНЕСКО. День подчеркивает роль науки в обеспечении мира, устойчивого развития и решении глобальных проблем.

Всемирный день молодежи

День, посвященный молодежи, ее правам, проблемам и вкладу в общество.

Всемирный день борьбы с кератоконусом и нейроэндокринным раком

День привлечения внимания к редким заболеваниям — кератоконусу и нейроэндокринным опухолям.

Какие праздники отмечают 10 ноября в других странах

В отдельных странах 10 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День молодежи, Кыргызстан. Национальный праздник молодежи.

  • День традиции, Аргентина. Праздник, посвященный сохранению национальных традиций и культуры.

  • День милиции, Таджикистан. Профессиональный праздник сотрудников милиции.

  • День героев, Индонезия. День памяти национальных героев.

  • День пшеницы, Бразилия. Праздник, связанный с сельским хозяйством и пшеницей.

  • День корпуса морской пехоты, США. Праздник морской пехоты США.

  • День полиции, Куба. Профессиональный праздник полицейских.

Церковные праздники 10 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Иова, игумена Почаевского

Преподобный подвижник, игумен Почаевской лавры, известный духовными трудами и защитой православной веры.

День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница

Великомученица III века, почитаемая как заступница женщин, покровительница семьи, домашнего очага и рукоделия. В народе ее называют Бабьей заступницей.

День памяти святителя Димитрия, митрополита Ростовского

Святитель, митрополит Ростовский, известный духовными трудами, проповедями и составлением Четьих-Миней.

День памяти святителя Арсения I, архиепископа Сербского

Святитель Сербской православной церкви.

Необычные праздники 10 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День борща. Праздник любимого супа.

  • День кухонной мойки. Шуточный праздник, посвященный кухонной раковине и бытовым мелочам.

  • День просмотра черно-белого фильма. День, когда предлагают пересмотреть классику кинематографа в черно-белом формате.

  • День детской телевизионной программы «Улица Сезам» (Sesame Street Day). День в честь знаменитой образовательной передачи для детей.

Народные праздники и приметы на сегодня 10 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарюПараскева-Пятница, также известная как Бабья заступница. Святая считалась покровительницей женщин, семьи и рукоделия.

  • В этот день девушки молились о замужестве, женщины просили защиты дома и здоровья. Проводили «льняные смотрины» — показывали качество обработанного льна. 

  • Иней на деревьях — к скорым морозам.

  • Утренний туман — к оттепели.

  • Много снега — к ранней весне.

  • Ветер — к перемене погоды и возможным метелям.

Кто родился в этот день

10 ноября родились многие известные люди:

  • Мартин Лютер (1483). Немецкий богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык.

  • Фридрих Шиллер (1759). Немецкий поэт, драматург и философ. Автор пьес «Разбойники», «Коварство и любовь», «Вильгельм Телль».

  • Эраст Гарин (1902). Советский актер и режиссер, народный артист СССР. Известен ролями в фильмах «Золушка», «Женитьба», «Обыкновенное чудо».

  • Михаил Калашников (1919). Советский и российский конструктор стрелкового оружия, создатель автомата АК-47, Герой Российской Федерации.

  • Эннио Морриконе (1928). Итальянский композитор, автор музыки к сотням фильмов, в том числе «Хороший, плохой, злой», «Профессионал», «Миссия».

  • Виктор Сухоруков (1951). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен ролями в фильмах «Брат», «Брат-2», «Остров».

  • Михаил Ефремов (1963). Российский актер театра и кино, телеведущий.

  • Максим Суханов (1963). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен работами в фильмах «Страна глухих», «Олигарх».

  • Игорь Сорин (1969). Российский поэт, музыкант, солист группы «Иванушки International».

  • Тина Канделаки (1975). Российская журналистка, телеведущая и общественный деятель.

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