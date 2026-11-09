Какой сегодня праздник в России 10 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции)
Профессиональный праздник сотрудников полиции и всех работников органов внутренних дел. Дата связана с 10 ноября 1917 года, когда было подписано постановление «О рабочей милиции». С 1962 года отмечался как День милиции, а с 2011 года, после переименования, получил современное название.
Международные праздники 10 ноября
В мире 10 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)
Профессиональный праздник бухгалтеров и специалистов учетной сферы.
Всемирный день науки за мир и развитие
Установлен ЮНЕСКО. День подчеркивает роль науки в обеспечении мира, устойчивого развития и решении глобальных проблем.
Всемирный день молодежи
День, посвященный молодежи, ее правам, проблемам и вкладу в общество.
Всемирный день борьбы с кератоконусом и нейроэндокринным раком
День привлечения внимания к редким заболеваниям — кератоконусу и нейроэндокринным опухолям.
Какие праздники отмечают 10 ноября в других странах
В отдельных странах 10 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День молодежи, Кыргызстан. Национальный праздник молодежи.
День традиции, Аргентина. Праздник, посвященный сохранению национальных традиций и культуры.
День милиции, Таджикистан. Профессиональный праздник сотрудников милиции.
День героев, Индонезия. День памяти национальных героев.
День пшеницы, Бразилия. Праздник, связанный с сельским хозяйством и пшеницей.
День корпуса морской пехоты, США. Праздник морской пехоты США.
День полиции, Куба. Профессиональный праздник полицейских.
Церковные праздники 10 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Иова, игумена Почаевского
Преподобный подвижник, игумен Почаевской лавры, известный духовными трудами и защитой православной веры.
День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница
Великомученица III века, почитаемая как заступница женщин, покровительница семьи, домашнего очага и рукоделия. В народе ее называют Бабьей заступницей.
День памяти святителя Димитрия, митрополита Ростовского
Святитель, митрополит Ростовский, известный духовными трудами, проповедями и составлением Четьих-Миней.
День памяти святителя Арсения I, архиепископа Сербского
Святитель Сербской православной церкви.
Необычные праздники 10 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День борща. Праздник любимого супа.
День кухонной мойки. Шуточный праздник, посвященный кухонной раковине и бытовым мелочам.
День просмотра черно-белого фильма. День, когда предлагают пересмотреть классику кинематографа в черно-белом формате.
День детской телевизионной программы «Улица Сезам» (Sesame Street Day). День в честь знаменитой образовательной передачи для детей.
Народные праздники и приметы на сегодня 10 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Параскева-Пятница, также известная как Бабья заступница. Святая считалась покровительницей женщин, семьи и рукоделия.
В этот день девушки молились о замужестве, женщины просили защиты дома и здоровья. Проводили «льняные смотрины» — показывали качество обработанного льна.
Иней на деревьях — к скорым морозам.
Утренний туман — к оттепели.
Много снега — к ранней весне.
Ветер — к перемене погоды и возможным метелям.
Кто родился в этот день
10 ноября родились многие известные люди:
Мартин Лютер (1483). Немецкий богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык.
Фридрих Шиллер (1759). Немецкий поэт, драматург и философ. Автор пьес «Разбойники», «Коварство и любовь», «Вильгельм Телль».
Эраст Гарин (1902). Советский актер и режиссер, народный артист СССР. Известен ролями в фильмах «Золушка», «Женитьба», «Обыкновенное чудо».
Михаил Калашников (1919). Советский и российский конструктор стрелкового оружия, создатель автомата АК-47, Герой Российской Федерации.
Эннио Морриконе (1928). Итальянский композитор, автор музыки к сотням фильмов, в том числе «Хороший, плохой, злой», «Профессионал», «Миссия».
Виктор Сухоруков (1951). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен ролями в фильмах «Брат», «Брат-2», «Остров».
Михаил Ефремов (1963). Российский актер театра и кино, телеведущий.
Максим Суханов (1963). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен работами в фильмах «Страна глухих», «Олигарх».
Игорь Сорин (1969). Российский поэт, музыкант, солист группы «Иванушки International».
Тина Канделаки (1975). Российская журналистка, телеведущая и общественный деятель.