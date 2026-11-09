Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

10 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел РФ и Всемирный день науки за мир и развитие. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 10 ноября.