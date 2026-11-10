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11 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

11 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 11 ноября отмечают День экономиста, День офтальмолога и День окончания Первой мировой войны. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 11 ноября.

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Какие сегодня даты в России 11 ноября

В России сегодня отмечают такие даты:

День экономиста

Профессиональный праздник экономистов. Связан с созданием Вольного экономического общества в 1765 году — одной из старейших общественных организаций России, занимавшейся вопросами экономики и сельского хозяйства.

День офтальмолога

Профессиональный праздник врачей-офтальмологов, специалистов по диагностике и лечению заболеваний глаз.

День военного пенсионера

День, посвященный военным пенсионерам, ветеранам военной службы.

День работника восстановительного поезда

Профессиональный праздник специалистов, занимающихся ликвидацией последствий аварий и восстановлением железнодорожного движения.

День борьбы с кибербуллингом

День привлечения внимания к проблеме травли в интернете и необходимости защиты от кибербуллинга.

Международные даты 11 ноября

В мире 11 ноября отмечают следующие международные дни:

День памяти — окончание Первой мировой войны

Международный день памяти, посвященный окончанию Первой мировой войны (Компьенское перемирие 11 ноября 1918 года). В этот день во многих странах вспоминают жертв войны.

Международный день энергосбережения

День, направленный на привлечение внимания к рациональному использованию энергии и энергосберегающим технологиям.

Всемирный день шопинга

Неофициальный праздник покупок и распродаж, популярный в многих странах.

Международный день фитнеса

День, посвященный здоровому образу жизни, спорту и фитнесу.

Какие праздники отмечают 11 ноября в других странах

В отдельных странах 11 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День холостяка, Китай. Популярный праздник и день крупных онлайн-распродаж (11.11).

  • День независимости, Польша. Национальный праздник в честь восстановления независимости Польши в 1918 году.

  • День Лачплесиса, Латвия. День памяти национального героя и защитников страны.

  • День ветеранов, США. Национальный праздник в честь ветеранов всех войн.

  • День независимости, Ангола. Национальный праздник в честь провозглашения независимости в 1975 году.

  • День республики, Мальдивы. Праздник, посвященный провозглашению республики.

  • День образования, Индия. День, посвященный вопросам образования.

  • День независимости Картахены, Колумбия. Региональный праздник в честь независимости Картахены.

  • День Синт-Мартена. Праздник святого Мартина, отмечаемый в ряде европейских стран.

Церковные праздники 11 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни

Преподобномученица, пострадавшая за веру. В народе ее называют Овечницей, считая покровительницей овец и домашнего скота.

День памяти преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского

Преподобный подвижник, основатель монастыря в Ростове, известный миссионерской деятельностью.

День памяти преподобного Авраамия Затворника

Преподобный подвижник, известный аскетической жизнью.

Необычные праздники 11 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День написания бумажных писем. Праздник, призывающий вспомнить традицию писать письма от руки.

  • Всемирный день оригами. День искусства складывания фигурок из бумаги.

  • Всемирный день мини-лыж. Необычный праздник любителей лыжного спорта в миниатюре.

  • Праздник заквашенных. День, посвященный продуктам брожения и закваски.

Народные праздники и приметы на сегодня 11 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. День считался связанным с овцеводством.

  • В это время завершали работы с овцами, стригли их и готовили к зиме. Анастасию почитали как покровительницу овец, а Аврамия — как защитника стад.

  • Смотрели на погоду, чтобы понять, какой будет зима.

  • Ясная погода — к морозам.

  • Ветер — к неустойчивой зиме.

  • Если овцы ведут себя спокойно — зима будет мягкой.

Кто родился в этот день

11 ноября родились многие известные люди:

  • Михаил Голицын (1675). Русский полководец и государственный деятель эпохи Петра I.

  • Федор Достоевский (1821). Великий русский писатель, автор романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы».

  • Лиля Брик (1891). Муза Владимира Маяковского, литератор, деятель культуры.

  • Курт Воннегут (1922). Американский писатель, автор романов «Бойня номер пять», «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпионов».

  • Деми Мур (1962). Американская актриса, известная ролями в фильмах «Привидение», «Особо опасный преступник», «Стриптиз».

  • Леонардо Ди Каприо (1974). Американский актер и продюсер, обладатель премии «Оскар». Известен ролями в фильмах «Титаник», «Начало», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший».

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