Какие сегодня даты в России 11 ноября
В России сегодня отмечают такие даты:
День экономиста
Профессиональный праздник экономистов. Связан с созданием Вольного экономического общества в 1765 году — одной из старейших общественных организаций России, занимавшейся вопросами экономики и сельского хозяйства.
День офтальмолога
Профессиональный праздник врачей-офтальмологов, специалистов по диагностике и лечению заболеваний глаз.
День военного пенсионера
День, посвященный военным пенсионерам, ветеранам военной службы.
День работника восстановительного поезда
Профессиональный праздник специалистов, занимающихся ликвидацией последствий аварий и восстановлением железнодорожного движения.
День борьбы с кибербуллингом
День привлечения внимания к проблеме травли в интернете и необходимости защиты от кибербуллинга.
Международные даты 11 ноября
В мире 11 ноября отмечают следующие международные дни:
День памяти — окончание Первой мировой войны
Международный день памяти, посвященный окончанию Первой мировой войны (Компьенское перемирие 11 ноября 1918 года). В этот день во многих странах вспоминают жертв войны.
Международный день энергосбережения
День, направленный на привлечение внимания к рациональному использованию энергии и энергосберегающим технологиям.
Всемирный день шопинга
Неофициальный праздник покупок и распродаж, популярный в многих странах.
Международный день фитнеса
День, посвященный здоровому образу жизни, спорту и фитнесу.
Какие праздники отмечают 11 ноября в других странах
В отдельных странах 11 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День холостяка, Китай. Популярный праздник и день крупных онлайн-распродаж (11.11).
День независимости, Польша. Национальный праздник в честь восстановления независимости Польши в 1918 году.
День Лачплесиса, Латвия. День памяти национального героя и защитников страны.
День ветеранов, США. Национальный праздник в честь ветеранов всех войн.
День независимости, Ангола. Национальный праздник в честь провозглашения независимости в 1975 году.
День республики, Мальдивы. Праздник, посвященный провозглашению республики.
День образования, Индия. День, посвященный вопросам образования.
День независимости Картахены, Колумбия. Региональный праздник в честь независимости Картахены.
День Синт-Мартена. Праздник святого Мартина, отмечаемый в ряде европейских стран.
Церковные праздники 11 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни
Преподобномученица, пострадавшая за веру. В народе ее называют Овечницей, считая покровительницей овец и домашнего скота.
День памяти преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского
Преподобный подвижник, основатель монастыря в Ростове, известный миссионерской деятельностью.
День памяти преподобного Авраамия Затворника
Преподобный подвижник, известный аскетической жизнью.
Необычные праздники 11 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День написания бумажных писем. Праздник, призывающий вспомнить традицию писать письма от руки.
Всемирный день оригами. День искусства складывания фигурок из бумаги.
Всемирный день мини-лыж. Необычный праздник любителей лыжного спорта в миниатюре.
Праздник заквашенных. День, посвященный продуктам брожения и закваски.
Народные праздники и приметы на сегодня 11 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. День считался связанным с овцеводством.
В это время завершали работы с овцами, стригли их и готовили к зиме. Анастасию почитали как покровительницу овец, а Аврамия — как защитника стад.
Смотрели на погоду, чтобы понять, какой будет зима.
Ясная погода — к морозам.
Ветер — к неустойчивой зиме.
Если овцы ведут себя спокойно — зима будет мягкой.
Кто родился в этот день
11 ноября родились многие известные люди:
Михаил Голицын (1675). Русский полководец и государственный деятель эпохи Петра I.
Федор Достоевский (1821). Великий русский писатель, автор романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы».
Лиля Брик (1891). Муза Владимира Маяковского, литератор, деятель культуры.
Курт Воннегут (1922). Американский писатель, автор романов «Бойня номер пять», «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпионов».
Деми Мур (1962). Американская актриса, известная ролями в фильмах «Привидение», «Особо опасный преступник», «Стриптиз».
Леонардо Ди Каприо (1974). Американский актер и продюсер, обладатель премии «Оскар». Известен ролями в фильмах «Титаник», «Начало», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший».