Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

11 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 11 ноября отмечают День экономиста, День офтальмолога и День окончания Первой мировой войны. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 11 ноября.