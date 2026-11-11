Какой сегодня праздник в России 12 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День работников Сбербанка России
Профессиональный праздник сотрудников Сбербанка. Отмечается с 1998 года. Дата связана с указом императора Николая I от 1841 года об учреждении в России сберегательных касс.
День специалиста по безопасности в России
Профессиональный праздник специалистов по информационной, экономической и другим видам безопасности.
Синичкин день
Народный праздник, связанный с прилетом зимующих птиц, особенно синиц, к человеческому жилью. В этот день принято развешивать кормушки и подкармливать птиц.
Международные праздники 12 ноября
В мире 12 ноября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день борьбы с пневмонией
День, учрежденный для привлечения внимания к проблеме пневмонии, особенно среди детей, и важности профилактики и своевременного лечения этого заболевания.
Всемирный день балета
Международный праздник, посвященный искусству балета, танцовщикам, хореографам и всем, кто связан с этим видом искусства.
Какие праздники отмечают 12 ноября в других странах
В отдельных странах 12 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День Конституции, Азербайджан. Национальный праздник в честь принятия Конституции Азербайджанской Республики.
День культурного ренессанса, Тайвань. Праздник, посвященный культурному возрождению.
Национальный день здоровья, Индонезия. День, направленный на пропаганду здорового образа жизни.
Национальный день молодежи, Восточный Тимор. Праздник молодежи страны.
Национальный день махоре, Коморские острова. Национальный праздник.
Церковные праздники 12 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры мученицы Зиновии
Брат и сестра, пострадавшие за веру в III веке. В народе их почитали как покровителей охотников и рыбаков.
День памяти Озерянской иконы Божией Матери
Чудотворный образ, перед которым молятся о защите, исцелении и помощи в нуждах.
Необычные праздники 12 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День творческих осуществлений. День, посвященный реализации творческих идей и проектов.
День видимого дыхания на холоде. Шуточный праздник, связанный с наступлением холодов, когда дыхание становится заметным.
День кудряшек. Неофициальный праздник людей с кудрявыми волосами.
Народные праздники и приметы на сегодня 12 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Зиновий и Зиновия, также известный как Синичкин день. Считалось, что именно в этот день синицы и другие зимующие птицы прилетают ближе к домам.
Принято было развешивать кормушки. Если синица прилетала во двор — ждали счастья и достатка в доме. День также считался праздником охотников и рыбаков.
Синицы стайками у домов — к скорым холодам и снегопадам.
Утренний туман — к оттепели.
Кто родился в этот день
12 ноября родились многие известные люди:
Иван Шувалов (1727). Русский государственный деятель, генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, покровитель наук и искусств, один из основателей Московского университета и Академии художеств.
Александр Бородин (1833). Русский композитор и химик, член «Могучей кучки». Автор оперы «Князь Игорь», симфоний и камерных произведений.
Грейс Келли (1929). Американская актриса, ставшая княгиней Монако. Обладательница премии «Оскар», известна ролями в фильмах Альфреда Хичкока.
Людмила Гурченко (1935). Советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. Звезда фильмов «Карнавальная ночь», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих».
Юрий Поляков (1954). Российский писатель, драматург и общественный деятель. Автор повестей «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа» и романов о современной жизни.
Райан Гослинг (1980). Канадский актер. Известен ролями в фильмах «Драйв», «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049», «Барби».
Юлия Ковальчук (1982). Российская певица, телеведущая, бывшая солистка группы «Блестящие».