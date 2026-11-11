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12 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

12 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 12 ноября отмечают День работников Сбербанка России, Синичкин день и Всемирный день борьбы с пневмонией. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 12 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День работников Сбербанка России

Профессиональный праздник сотрудников Сбербанка. Отмечается с 1998 года. Дата связана с указом императора Николая I от 1841 года об учреждении в России сберегательных касс.

День специалиста по безопасности в России

Профессиональный праздник специалистов по информационной, экономической и другим видам безопасности.

Синичкин день

Народный праздник, связанный с прилетом зимующих птиц, особенно синиц, к человеческому жилью. В этот день принято развешивать кормушки и подкармливать птиц.

Международные праздники 12 ноября

В мире 12 ноября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день борьбы с пневмонией

День, учрежденный для привлечения внимания к проблеме пневмонии, особенно среди детей, и важности профилактики и своевременного лечения этого заболевания.

Всемирный день балета

Международный праздник, посвященный искусству балета, танцовщикам, хореографам и всем, кто связан с этим видом искусства.

Какие праздники отмечают 12 ноября в других странах

В отдельных странах 12 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День Конституции, Азербайджан. Национальный праздник в честь принятия Конституции Азербайджанской Республики.

  • День культурного ренессанса, Тайвань. Праздник, посвященный культурному возрождению.

  • Национальный день здоровья, Индонезия. День, направленный на пропаганду здорового образа жизни.

  • Национальный день молодежи, Восточный Тимор. Праздник молодежи страны.

  • Национальный день махоре, Коморские острова. Национальный праздник.

Церковные праздники 12 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры мученицы Зиновии

Брат и сестра, пострадавшие за веру в III веке. В народе их почитали как покровителей охотников и рыбаков.

День памяти Озерянской иконы Божией Матери

Чудотворный образ, перед которым молятся о защите, исцелении и помощи в нуждах.

Необычные праздники 12 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День творческих осуществлений. День, посвященный реализации творческих идей и проектов.

  • День видимого дыхания на холоде. Шуточный праздник, связанный с наступлением холодов, когда дыхание становится заметным.

  • День кудряшек. Неофициальный праздник людей с кудрявыми волосами.

Народные праздники и приметы на сегодня 12 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарюЗиновий и Зиновия, также известный как Синичкин день. Считалось, что именно в этот день синицы и другие зимующие птицы прилетают ближе к домам.

  • Принято было развешивать кормушки. Если синица прилетала во двор — ждали счастья и достатка в доме. День также считался праздником охотников и рыбаков.

  • Синицы стайками у домов — к скорым холодам и снегопадам.

  • Утренний туман — к оттепели.

Кто родился в этот день

12 ноября родились многие известные люди:

  • Иван Шувалов (1727). Русский государственный деятель, генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, покровитель наук и искусств, один из основателей Московского университета и Академии художеств.

  • Александр Бородин (1833). Русский композитор и химик, член «Могучей кучки». Автор оперы «Князь Игорь», симфоний и камерных произведений.

  • Грейс Келли (1929). Американская актриса, ставшая княгиней Монако. Обладательница премии «Оскар», известна ролями в фильмах Альфреда Хичкока.

  • Людмила Гурченко (1935). Советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. Звезда фильмов «Карнавальная ночь», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих».

  • Юрий Поляков (1954). Российский писатель, драматург и общественный деятель. Автор повестей «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа» и романов о современной жизни.

  • Райан Гослинг (1980). Канадский актер. Известен ролями в фильмах «Драйв», «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049», «Барби».

  • Юлия Ковальчук (1982). Российская певица, телеведущая, бывшая солистка группы «Блестящие».

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