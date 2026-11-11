Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

12 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 12 ноября отмечают День работников Сбербанка России, Синичкин день и Всемирный день борьбы с пневмонией. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 ноября.