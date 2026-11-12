Какой сегодня праздник в России 13 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День войск радиационной, химической и биологической защиты России (День войск РХБЗ)
Профессиональный праздник военнослужащих войск РХБЗ. Установлен указом Президента РФ в 2006 году. Официальной датой образования войск считается 13 ноября 1918 года, когда в Красной армии были созданы первые подразделения химической защиты. Войска занимаются защитой от оружия массового поражения и ликвидацией последствий радиационных, химических и биологических угроз.
День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил РФ
Профессиональный праздник специалистов, обеспечивающих сохранность государственной тайны в Вооруженных силах.
День войск радио- и радиотехнической разведки ВС РФ (РиРТР)
Профессиональный праздник военнослужащих радио- и радиотехнической разведки.
Международные праздники 13 ноября
В мире 13 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день слепых
День, посвященный людям с нарушениями зрения. Привлекает внимание к проблемам незрячих, их правам, доступности среды и поддержке.
Всемирный день доброты
Международный праздник, призывающий совершать добрые поступки, проявлять внимание и заботу к окружающим.
Какие праздники отмечают 13 ноября в других странах
В отдельных странах 13 ноября приурочена к своим национальным событиям:
Католический праздник святого Аббона Флёрийского. День памяти католического святого.
День памяти ста тысяч мучеников Тбилиси, Грузия. День памяти жертв исторических событий в Тбилиси.
День деревьев, Северная Македония. Праздник, посвященный посадке деревьев и защите природы.
День национальной мысли, Аргентина. День, посвященный интеллектуальному и культурному наследию страны.
День бухгалтера и День образования, Эквадор. Профессиональный и образовательный праздник.
День журналиста, Панама. Профессиональный праздник журналистов.
Церковные праздники 13 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти священномученика протоиерея Иоанна Кочурова
Первый священномученик Русской Православной Церкви XX века, пострадавший в 1917 году.
День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
Преподобные Киево-Печерской лавры, известные подвижнической жизнью и служением.
День памяти мученика Епимаха Нового, Александрийского
Мученик, пострадавший за веру.
День памяти апостола от 70-ти Стахия, а также Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула
День памяти апостолов из числа семидесяти учеников Христа.
Необычные праздники 13 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День симфонического металла. Праздник любителей направления музыки.
Международный день скептиков. День критического мышления и научного скептицизма.
День осенней шали. Праздник уюта и теплых аксессуаров.
День рождения сосиски. Праздник в честь популярного продукта.
День фейерверкера. День, посвященный пиротехнике и фейерверкам.
День собирания ключей и монеток. Праздник коллекционеров этих вещей.
«Пятница, тринадцатое» / День неприятностей. День, связанный с приметами о неудачах на 13 число, пятницу.
Народные праздники и приметы на сегодня 13 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Спиридон и Никодим. День также называли Никодимовым днем.
В это время готовили курятники к зиме, утепляли их и переводили птицу на зимнее содержание. Святых считали покровителями домашней птицы.
Если снегири запели — скоро морозы.
Ясная и солнечная погода — к похолоданию.
Сильный ветер — к холодам.
Яркие звезды ночью — к мягкой зиме.
Кто родился в этот день
13 ноября родились многие известные люди:
Джон Монтегю (1718). 4-й граф Сэндвич, британский государственный деятель. С его именем связывают появление сэндвича.
Валентин Гаюи (1745). Французский педагог, основатель первого в мире училища для слепых, создатель рельефного шрифта для незрячих.
Роберт Стивенсон (1850). Шотландский писатель, автор романов «Остров сокровищ», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Черная стрела».
Вупи Голдберг (1955). Американская актриса, комик, телеведущая. Обладательница премий «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». Известна ролями в фильмах «Привидение», «Цветы лиловые полей», «Действуй, сестра!».
Елена Цыплакова (1958). Советская и российская актриса театра и кино, режиссер. Известна ролями в фильмах «Школьный вальс», «Мы из джаза», «Гардемарины, вперед!».
Михаил Черняк (1970). Российский актер дубляжа и театра.
Ольга Орлова (1977). Российская певица, актриса, бывшая солистка группы «Блестящие».