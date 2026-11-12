Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

13 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 13 ноября отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты России и Всемирный день доброты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 ноября.