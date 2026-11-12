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13 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

13 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 13 ноября отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты России и Всемирный день доброты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 13 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День войск радиационной, химической и биологической защиты России (День войск РХБЗ)

Профессиональный праздник военнослужащих войск РХБЗ. Установлен указом Президента РФ в 2006 году. Официальной датой образования войск считается 13 ноября 1918 года, когда в Красной армии были созданы первые подразделения химической защиты. Войска занимаются защитой от оружия массового поражения и ликвидацией последствий радиационных, химических и биологических угроз.

День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил РФ

Профессиональный праздник специалистов, обеспечивающих сохранность государственной тайны в Вооруженных силах.

День войск радио- и радиотехнической разведки ВС РФ (РиРТР)

Профессиональный праздник военнослужащих радио- и радиотехнической разведки.

Международные праздники 13 ноября

В мире 13 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день слепых

День, посвященный людям с нарушениями зрения. Привлекает внимание к проблемам незрячих, их правам, доступности среды и поддержке.

Всемирный день доброты

Международный праздник, призывающий совершать добрые поступки, проявлять внимание и заботу к окружающим.

Какие праздники отмечают 13 ноября в других странах

В отдельных странах 13 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • Католический праздник святого Аббона Флёрийского. День памяти католического святого.

  • День памяти ста тысяч мучеников Тбилиси, Грузия. День памяти жертв исторических событий в Тбилиси.

  • День деревьев, Северная Македония. Праздник, посвященный посадке деревьев и защите природы.

  • День национальной мысли, Аргентина. День, посвященный интеллектуальному и культурному наследию страны.

  • День бухгалтера и День образования, Эквадор. Профессиональный и образовательный праздник.

  • День журналиста, Панама. Профессиональный праздник журналистов.

Церковные праздники 13 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти священномученика протоиерея Иоанна Кочурова

Первый священномученик Русской Православной Церкви XX века, пострадавший в 1917 году.

День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских

Преподобные Киево-Печерской лавры, известные подвижнической жизнью и служением.

День памяти мученика Епимаха Нового, Александрийского

Мученик, пострадавший за веру.

День памяти апостола от 70-ти Стахия, а также Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула

День памяти апостолов из числа семидесяти учеников Христа.

Необычные праздники 13 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День симфонического металла. Праздник любителей направления музыки.

  • Международный день скептиков. День критического мышления и научного скептицизма.

  • День осенней шали. Праздник уюта и теплых аксессуаров.

  • День рождения сосиски. Праздник в честь популярного продукта.

  • День фейерверкера. День, посвященный пиротехнике и фейерверкам.

  • День собирания ключей и монеток. Праздник коллекционеров этих вещей.

  • «Пятница, тринадцатое» / День неприятностей. День, связанный с приметами о неудачах на 13 число, пятницу.

Народные праздники и приметы на сегодня 13 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарюСпиридон и Никодим. День также называли Никодимовым днем.

  • В это время готовили курятники к зиме, утепляли их и переводили птицу на зимнее содержание. Святых считали покровителями домашней птицы.

  • Если снегири запели — скоро морозы.

  • Ясная и солнечная погода — к похолоданию.

  • Сильный ветер — к холодам.

  • Яркие звезды ночью — к мягкой зиме.

Кто родился в этот день

13 ноября родились многие известные люди:

  • Джон Монтегю (1718). 4-й граф Сэндвич, британский государственный деятель. С его именем связывают появление сэндвича.

  • Валентин Гаюи (1745). Французский педагог, основатель первого в мире училища для слепых, создатель рельефного шрифта для незрячих.

  • Роберт Стивенсон (1850). Шотландский писатель, автор романов «Остров сокровищ», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Черная стрела».

  • Вупи Голдберг (1955). Американская актриса, комик, телеведущая. Обладательница премий «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». Известна ролями в фильмах «Привидение», «Цветы лиловые полей», «Действуй, сестра!».

  • Елена Цыплакова (1958). Советская и российская актриса театра и кино, режиссер. Известна ролями в фильмах «Школьный вальс», «Мы из джаза», «Гардемарины, вперед!».

  • Михаил Черняк (1970). Российский актер дубляжа и театра.

  • Ольга Орлова (1977). Российская певица, актриса, бывшая солистка группы «Блестящие».

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