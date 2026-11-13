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14 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

14 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 14 ноября отмечают День социолога в России, Всемирный день борьбы с диабетом и Кузьминки. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 14 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 14 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День социолога в России

Неофициальный профессиональный праздник социологов. Отмечается с 1994 года по инициативе факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Дата связана с открытием в 1901 году Русской высшей школы общественных наук в Париже, при которой действовал один из первых социологических факультетов.

День дизайнера упаковки

Профессиональный праздник специалистов по дизайну упаковки.

Международные праздники 14 ноября

В мире 14 ноября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день борьбы с диабетом

Установлен ООН и Международной федерацией диабета. День привлекает внимание к проблеме сахарного диабета, его профилактике, ранней диагностике и доступности лечения.

Международный день логопеда

Профессиональный праздник логопедов и специалистов, помогающих людям с нарушениями речи.

День эндокринолога

Профессиональный праздник врачей-эндокринологов.

Какие праздники отмечают 14 ноября в других странах

В отдельных странах 14 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День кузнеца, Беларусь. Профессиональный праздник кузнецов.

  • День книги, Иран. Праздник, посвященный книге и чтению.

  • День колумбийской женщины, Колумбия. День, посвященный женщинам страны.

  • День движения перестройки, Гвинея-Бисау. Национальный праздник.

Церковные праздники 14 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Память мучеников Космы и Дамиана Асийских

Бессребреники и чудотворцы, братья-врачи, лечившие бесплатно. В народе их называют Кузьмой и Демьяном. Считаются покровителями ремесленников, особенно кузнецов, а также семьи и брака.

Память мучениц Кириены Тарсийской и Иулиании из Росы

Святые мученицы Кириена Тарсийская и Иулиания из Росы жили в начале IV века и прославились милосердием, помощью бедным и твердой верой во Христа. За отказ отречься от христианства они были схвачены при императоре Максимиане Галерии и преданы сожжению в городе Росе. 

Необычные праздники 14 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День расслабленности и беззаботности. Праздник, призывающий отдохнуть и не тревожиться по мелочам.

  • День общения с духом вечера. Необычный атмосферный праздник.

  • Праздник разбитых фонарей. Шуточный или символический день.

Народные праздники и приметы на сегодня 14 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарюКузьминки (день памяти Космы и Дамиана, Кузьмы и Демьяна).

  • Устраивали посиделки, готовили блюда из курятины, дарили кур. Кузьма и Демьян почитались как покровители кузнецов, свадеб и домашнего очага. 

  • Снег — к весеннему половодью.

  • Если на деревьях еще остались листья — зима будет долгой.

  • Грязь на дорогах — оттепели продержатся долго.

  • Куры не прячутся от дождя — к затяжной непогоде.

Кто родился в этот день

14 ноября родились многие известные люди:

  • Клод Моне (1840). Французский художник, один из основоположников импрессионизма. Автор картин «Впечатление. Восходящее солнце», серий «Стога», «Кувшинки».

  • Астрид Линдгрен (1907). Шведская детская писательница. Автор книг о Пеппи Длинныйчулок, Малыше и Карлсоне, братьях Львиное Сердце.

  • Уильям Стейг (1907). Американский художник и писатель, автор книги «Шрек!», по которой снят знаменитый мультфильм.

  • Валерий Хлевинский (1943). Советский и российский актер театра и кино, народный артист России.

  • Карл III (1948). Король Великобритании.

  • Дмитрий Дибров (1959). Российский журналист, телеведущий, музыкант. Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?».

  • Лолита Милявская (1963). Российская певица, актриса и телеведущая.

  • Андрей Бурковский (1983). Российский актер театра и кино.

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