Какой сегодня праздник в России 14 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День социолога в России
Неофициальный профессиональный праздник социологов. Отмечается с 1994 года по инициативе факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Дата связана с открытием в 1901 году Русской высшей школы общественных наук в Париже, при которой действовал один из первых социологических факультетов.
День дизайнера упаковки
Профессиональный праздник специалистов по дизайну упаковки.
Международные праздники 14 ноября
В мире 14 ноября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день борьбы с диабетом
Установлен ООН и Международной федерацией диабета. День привлекает внимание к проблеме сахарного диабета, его профилактике, ранней диагностике и доступности лечения.
Международный день логопеда
Профессиональный праздник логопедов и специалистов, помогающих людям с нарушениями речи.
День эндокринолога
Профессиональный праздник врачей-эндокринологов.
Какие праздники отмечают 14 ноября в других странах
В отдельных странах 14 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День кузнеца, Беларусь. Профессиональный праздник кузнецов.
День книги, Иран. Праздник, посвященный книге и чтению.
День колумбийской женщины, Колумбия. День, посвященный женщинам страны.
День движения перестройки, Гвинея-Бисау. Национальный праздник.
Церковные праздники 14 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Память мучеников Космы и Дамиана Асийских
Бессребреники и чудотворцы, братья-врачи, лечившие бесплатно. В народе их называют Кузьмой и Демьяном. Считаются покровителями ремесленников, особенно кузнецов, а также семьи и брака.
Память мучениц Кириены Тарсийской и Иулиании из Росы
Святые мученицы Кириена Тарсийская и Иулиания из Росы жили в начале IV века и прославились милосердием, помощью бедным и твердой верой во Христа. За отказ отречься от христианства они были схвачены при императоре Максимиане Галерии и преданы сожжению в городе Росе.
Необычные праздники 14 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День расслабленности и беззаботности. Праздник, призывающий отдохнуть и не тревожиться по мелочам.
День общения с духом вечера. Необычный атмосферный праздник.
Праздник разбитых фонарей. Шуточный или символический день.
Народные праздники и приметы на сегодня 14 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Кузьминки (день памяти Космы и Дамиана, Кузьмы и Демьяна).
Устраивали посиделки, готовили блюда из курятины, дарили кур. Кузьма и Демьян почитались как покровители кузнецов, свадеб и домашнего очага.
Снег — к весеннему половодью.
Если на деревьях еще остались листья — зима будет долгой.
Грязь на дорогах — оттепели продержатся долго.
Куры не прячутся от дождя — к затяжной непогоде.
Кто родился в этот день
14 ноября родились многие известные люди:
Клод Моне (1840). Французский художник, один из основоположников импрессионизма. Автор картин «Впечатление. Восходящее солнце», серий «Стога», «Кувшинки».
Астрид Линдгрен (1907). Шведская детская писательница. Автор книг о Пеппи Длинныйчулок, Малыше и Карлсоне, братьях Львиное Сердце.
Уильям Стейг (1907). Американский художник и писатель, автор книги «Шрек!», по которой снят знаменитый мультфильм.
Валерий Хлевинский (1943). Советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
Карл III (1948). Король Великобритании.
Дмитрий Дибров (1959). Российский журналист, телеведущий, музыкант. Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?».
Лолита Милявская (1963). Российская певица, актриса и телеведущая.
Андрей Бурковский (1983). Российский актер театра и кино.