Какой сегодня праздник в России 15 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Всероссийский день призывника
Установлен распоряжением Президента РФ в 1992 году. Цель — повысить престиж воинской службы и улучшить военно-патриотическое воспитание молодежи. Дата совпадает с осенним призывом в Вооруженные силы.
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ
Памятная дата. 15 ноября 1988 года приказом МВД СССР было создано управление по борьбе с организованной преступностью.
День Каспийской флотилии
Профессиональный праздник военнослужащих Каспийской флотилии Военно-морского флота России.
Международные праздники 15 ноября
В мире 15 ноября отмечают следующие международные дни:
День вторичной переработки
День, посвященный важности переработки отходов, повторного использования ресурсов и защиты окружающей среды.
Европейский день музыкальной терапии
Праздник, привлекающий внимание к возможностям музыкальной терапии в лечении и реабилитации.
Какие праздники отмечают 15 ноября в других странах
В отдельных странах 15 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День национальной валюты тенге, День финансиста, Казахстан. Праздник, связанный с введением национальной валюты.
День памяти святого Леопольда, Австрия. Католический праздник.
День королевской династии, День немецкоязычного сообщества, Бельгия. Национальные даты.
День провозглашения Республики, Бразилия. Национальный праздник в честь провозглашения республики в 1889 году.
Сити-Го-Сан, Япония. Традиционный праздник детей 3, 5 и 7 лет.
День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, Кыргызстан. Профессиональный праздник.
День независимости, Палестина. Национальный праздник.
День посадки деревьев, Шри-Ланка. Экологический праздник.
День основания Корпуса морской пехоты, Индонезия. Профессиональный праздник.
День мира, Кот-д’Ивуар. Национальный праздник.
День американского предпринимательства, США. Праздник малого бизнеса и предпринимателей.
Церковные праздники 15 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери, Одигитрии
Чудотворный образ, перед которым молятся о защите, исцелении и помощи.
День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста
Мученики, пострадавшие за веру в Персии в IV веке.
Необычные праздники 15 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День шоколадного кекса. Праздник любителей сладкой выпечки.
День молочных коктейлей. Неофициальный день в честь популярного напитка.
День Бурана. День, связанный с советским космическим кораблем «Буран».
День восьми миллиардов. Символический день, отмечающий достижение человечеством численности в 8 миллиардов человек (по оценке ООН в 2022 году).
Народные праздники и приметы на сегодня 15 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Акиндин и Пигасий (также Житницы).
День был связан с заботой о сохранности урожая. Крестьяне сушили зерно в овинах и просили защиты от пожара и порчи запасов.
Считалось важным уберечь житницы от сырости и огня.
Если выпал снег — весной будет сильное половодье.
Грязь на дорогах — теплая погода продержится до декабря.
Туман с утра — к оттепели.
Дым из трубы стелется по земле — к снегопаду.
Мыши бегут из поля в деревню — к холодной зиме.
Ясная погода — к морозам.
Кто родился в этот день
15 ноября родились многие известные люди:
Герхард Гауптман (1862). Немецкий драматург и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор пьес «Ткачи», «Перед заходом солнца».
Александра Яблочкина (1866). Русская актриса театра, народная артистка СССР, одна из ведущих актрис Малого театра.
Михаил Якушин (1910). Советский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта. Играл и тренировал команду «Динамо» Москва.
Игорь Стечкин (1922). Советский конструктор стрелкового оружия, создатель пистолета Стечкина (АПС).
Лариса Мондрус (1943). Советская эстрадная певица, популярная в 1960–1970-е годы.
Игорь Ливанов (1964). Российский актер театра и кино. Известен ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».
Максим Никулин (1976). Российский телеведущий, генеральный директор Московского цирка Никулина.
Федор Лавров (1984). Российский актер театра и кино.