Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

15 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 15 ноября отмечают Всероссийский день призывника и День вторичной переработки. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 15 ноября.