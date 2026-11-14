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15 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

15 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 15 ноября отмечают Всероссийский день призывника и День вторичной переработки. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 15 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 15 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Всероссийский день призывника

Установлен распоряжением Президента РФ в 1992 году. Цель — повысить престиж воинской службы и улучшить военно-патриотическое воспитание молодежи. Дата совпадает с осенним призывом в Вооруженные силы.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ

Памятная дата. 15 ноября 1988 года приказом МВД СССР было создано управление по борьбе с организованной преступностью.

День Каспийской флотилии

Профессиональный праздник военнослужащих Каспийской флотилии Военно-морского флота России.

Международные праздники 15 ноября

В мире 15 ноября отмечают следующие международные дни:

День вторичной переработки

День, посвященный важности переработки отходов, повторного использования ресурсов и защиты окружающей среды.

Европейский день музыкальной терапии

Праздник, привлекающий внимание к возможностям музыкальной терапии в лечении и реабилитации.

Какие праздники отмечают 15 ноября в других странах

В отдельных странах 15 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День национальной валюты тенге, День финансиста, Казахстан. Праздник, связанный с введением национальной валюты.

  • День памяти святого Леопольда, Австрия. Католический праздник.

  • День королевской династии, День немецкоязычного сообщества, Бельгия. Национальные даты.

  • День провозглашения Республики, Бразилия. Национальный праздник в честь провозглашения республики в 1889 году.

  • Сити-Го-Сан, Япония. Традиционный праздник детей 3, 5 и 7 лет.

  • День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, Кыргызстан. Профессиональный праздник.

  • День независимости, Палестина. Национальный праздник.

  • День посадки деревьев, Шри-Ланка. Экологический праздник.

  • День основания Корпуса морской пехоты, Индонезия. Профессиональный праздник.

  • День мира, Кот-д’Ивуар. Национальный праздник.

  • День американского предпринимательства, США. Праздник малого бизнеса и предпринимателей.

Церковные праздники 15 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери, Одигитрии

Чудотворный образ, перед которым молятся о защите, исцелении и помощи.

День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста

Мученики, пострадавшие за веру в Персии в IV веке.

Необычные праздники 15 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День шоколадного кекса. Праздник любителей сладкой выпечки.

  • День молочных коктейлей. Неофициальный день в честь популярного напитка.

  • День Бурана. День, связанный с советским космическим кораблем «Буран».

  • День восьми миллиардов. Символический день, отмечающий достижение человечеством численности в 8 миллиардов человек (по оценке ООН в 2022 году).

Народные праздники и приметы на сегодня 15 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарюАкиндин и Пигасий (также Житницы).

  • День был связан с заботой о сохранности урожая. Крестьяне сушили зерно в овинах и просили защиты от пожара и порчи запасов.

  • Считалось важным уберечь житницы от сырости и огня.

  • Если выпал снег — весной будет сильное половодье.

  • Грязь на дорогах — теплая погода продержится до декабря.

  • Туман с утра — к оттепели.

  • Дым из трубы стелется по земле — к снегопаду.

  • Мыши бегут из поля в деревню — к холодной зиме.

  • Ясная погода — к морозам.

Кто родился в этот день

15 ноября родились многие известные люди:

  • Герхард Гауптман (1862). Немецкий драматург и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор пьес «Ткачи», «Перед заходом солнца».

  • Александра Яблочкина (1866). Русская актриса театра, народная артистка СССР, одна из ведущих актрис Малого театра.

  • Михаил Якушин (1910). Советский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта. Играл и тренировал команду «Динамо» Москва.

  • Игорь Стечкин (1922). Советский конструктор стрелкового оружия, создатель пистолета Стечкина (АПС).

  • Лариса Мондрус (1943). Советская эстрадная певица, популярная в 1960–1970-е годы.

  • Игорь Ливанов (1964). Российский актер театра и кино. Известен ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

  • Максим Никулин (1976). Российский телеведущий, генеральный директор Московского цирка Никулина.

  • Федор Лавров (1984). Российский актер театра и кино.

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