Какой сегодня праздник в России 16 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Всероссийский день проектировщика
Неофициальный профессиональный праздник специалистов по проектированию. Впервые отмечен в 2005 году в Санкт-Петербурге по инициативе компании «Роспайп». Дата закрепилась и стала всероссийской.
Всероссийский день самбо
Профессиональный и спортивный праздник, посвященный самбо — отечественному виду единоборств. Отмечается в день основания Федерации самбо СССР.
Международные праздники 16 ноября
В мире 16 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день терпимости (толерантности)
Установлен ООН. День привлекает внимание к важности уважения, взаимопонимания и терпимости между людьми разных культур, религий и взглядов.
Международный день борьбы с анорексией
День, посвященный проблеме расстройств пищевого поведения, их профилактике и поддержке людей, столкнувшихся с анорексией.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий
Установлен ООН. День памяти погибших и пострадавших в ДТП, а также привлечения внимания к безопасности на дорогах.
Какие даты отмечают 16 ноября в других странах
В отдельных странах 16 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Беларусь и Казахстан. Профессиональный праздник работников промышленности.
День народной скорби, Германия. День памяти жертв войн и насилия.
День святого Кристобаля, Куба. Католический праздник.
День дипломатической службы, Польша. Профессиональный праздник дипломатов.
День моря, Португалия. Праздник, связанный с морским наследием страны.
День исландского языка, Исландия. Праздник национального языка.
День возрождения, Эстония. Национальный праздник.
Национальный день прессы, Индия. Праздник журналистов и свободы прессы.
День матери, КНДР. Национальный праздник матерей.
День ветеранов боевых действий, Ангола. День памяти ветеранов.
День президента Республики Таджикистан, Таджикистан. Национальный праздник.
Церковные праздники 16 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти мученика Аифала диакона
Святой служил в Персии IV века и был брошен в темницу вместе с 80-летним епископом Акепсимом после жестоких допросов жреца бога солнца. Три года диакон стойко терпел голод и оковы, а после окончательного отказа поклониться идолам царя Сапора II был отведен в селение Патриас и побит камнями.
День памяти преподобного Акепсима Антиохийского
Сирийский отшельник прожил 60 лет в строжайшем затворе внутри тесной земляной келлии, полностью избегая общения с людьми. Он носил тяжелые цепи, питался раз в неделю размоченной чечевицей, а перед самой кончиной вышел к людям и принял сан епископа по воле патриарха.
День памяти праведной Снандулии Персидской
Христианка (также известная как Яздундокта) избежала ареста как мирянка и тайно посвятила себя спасению запертых в темнице клириков, которых морили голодом. Накануне казни более ста мучеников она устроила для них тайную торжественную трапезу, подарила каждому белые одежды, а после погребла их тела.
Необычные праздники 16 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Праздник суточного застолья. День, посвященный долгому и душевному застолью.
Всемирный день рукоделия. Праздник всех видов рукоделия и творчества руками.
День нанизывания бисера. Необычный праздник любителей бисероплетения.
Народные праздники и приметы на сегодня 16 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Анна Холодная. День памяти святой княжны Анны Всеволодовны. Считалось, что с этого дня начинаются настоящие холода.
В это время завершали осенние дела, утепляли дома и брались за рукоделие.
Если снега нет — к неурожаю.
Ясный день — к крепким морозам.
Дым из трубы стелется по земле — к снегопаду или сырости.
Дым идет столбом — к морозу.
Кто родился в этот день
16 ноября родились многие известные люди:
Тиберий (42 до н. э.). Римский император из династии Юлиев-Клавдиев.
Александр Меншиков (1673). Русский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, генералиссимус.
Александр Колчак (1874). Российский адмирал, полярный исследователь, один из лидеров Белого движения.
Генрих Боровик (1929). Советский и российский писатель, журналист, публицист.
Лев Николаев (1937). Советский и российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки.
Владимир Ильин (1947). Советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
Александр Малинин (1958). Российский эстрадный певец, народный артист России.
Сергей Галанин (1961). Российский рок-музыкант, лидер группы «СерьГа».
Игорь Корнелюк (1962). Российский певец, композитор и телеведущий. Автор и исполнитель песен «Дожди», «Билет на балет».