Неофициальный профессиональный праздник специалистов по проектированию. Впервые отмечен в 2005 году в Санкт-Петербурге по инициативе компании «Роспайп». Дата закрепилась и стала всероссийской.

Установлен ООН. День памяти погибших и пострадавших в ДТП, а также привлечения внимания к безопасности на дорогах.

День, посвященный проблеме расстройств пищевого поведения, их профилактике и поддержке людей, столкнувшихся с анорексией.

Установлен ООН. День привлекает внимание к важности уважения, взаимопонимания и терпимости между людьми разных культур, религий и взглядов.

Церковные праздники 16 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти мученика Аифала диакона

Святой служил в Персии IV века и был брошен в темницу вместе с 80-летним епископом Акепсимом после жестоких допросов жреца бога солнца. Три года диакон стойко терпел голод и оковы, а после окончательного отказа поклониться идолам царя Сапора II был отведен в селение Патриас и побит камнями.

День памяти преподобного Акепсима Антиохийского

Сирийский отшельник прожил 60 лет в строжайшем затворе внутри тесной земляной келлии, полностью избегая общения с людьми. Он носил тяжелые цепи, питался раз в неделю размоченной чечевицей, а перед самой кончиной вышел к людям и принял сан епископа по воле патриарха.

День памяти праведной Снандулии Персидской