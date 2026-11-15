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16 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

16 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 16 ноября отмечают Всероссийский день проектировщика, Всероссийский день самбо и Международный день терпимости. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 ноября.

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Какой сегодня праздник в России 16 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Всероссийский день проектировщика

Неофициальный профессиональный праздник специалистов по проектированию. Впервые отмечен в 2005 году в Санкт-Петербурге по инициативе компании «Роспайп». Дата закрепилась и стала всероссийской. 

Всероссийский день самбо

Профессиональный и спортивный праздник, посвященный самбо — отечественному виду единоборств. Отмечается в день основания Федерации самбо СССР.

Международные праздники 16 ноября

В мире 16 ноября отмечают следующие международные дни:

Международный день терпимости (толерантности)

Установлен ООН. День привлекает внимание к важности уважения, взаимопонимания и терпимости между людьми разных культур, религий и взглядов.

Международный день борьбы с анорексией

День, посвященный проблеме расстройств пищевого поведения, их профилактике и поддержке людей, столкнувшихся с анорексией.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий

Установлен ООН. День памяти погибших и пострадавших в ДТП, а также привлечения внимания к безопасности на дорогах.

Какие даты отмечают 16 ноября в других странах

В отдельных странах 16 ноября приурочена к своим национальным событиям:

  • День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Беларусь и Казахстан. Профессиональный праздник работников промышленности.

  • День народной скорби, Германия. День памяти жертв войн и насилия.

  • День святого Кристобаля, Куба. Католический праздник.

  • День дипломатической службы, Польша. Профессиональный праздник дипломатов.

  • День моря, Португалия. Праздник, связанный с морским наследием страны.

  • День исландского языка, Исландия. Праздник национального языка.

  • День возрождения, Эстония. Национальный праздник.

  • Национальный день прессы, Индия. Праздник журналистов и свободы прессы.

  • День матери, КНДР. Национальный праздник матерей.

  • День ветеранов боевых действий, Ангола. День памяти ветеранов.

  • День президента Республики Таджикистан, Таджикистан. Национальный праздник.

Церковные праздники 16 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти мученика Аифала диакона

Святой служил в Персии IV века и был брошен в темницу вместе с 80-летним епископом Акепсимом после жестоких допросов жреца бога солнца. Три года диакон стойко терпел голод и оковы, а после окончательного отказа поклониться идолам царя Сапора II был отведен в селение Патриас и побит камнями.

День памяти преподобного Акепсима Антиохийского

Сирийский отшельник прожил 60 лет в строжайшем затворе внутри тесной земляной келлии, полностью избегая общения с людьми. Он носил тяжелые цепи, питался раз в неделю размоченной чечевицей, а перед самой кончиной вышел к людям и принял сан епископа по воле патриарха. 

День памяти праведной Снандулии Персидской

Христианка (также известная как Яздундокта) избежала ареста как мирянка и тайно посвятила себя спасению запертых в темнице клириков, которых морили голодом. Накануне казни более ста мучеников она устроила для них тайную торжественную трапезу, подарила каждому белые одежды, а после погребла их тела. 

Необычные праздники 16 ноября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Праздник суточного застолья. День, посвященный долгому и душевному застолью.

  • Всемирный день рукоделия. Праздник всех видов рукоделия и творчества руками.

  • День нанизывания бисера. Необычный праздник любителей бисероплетения.

Народные праздники и приметы на сегодня 16 ноября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Анна Холодная. День памяти святой княжны Анны Всеволодовны. Считалось, что с этого дня начинаются настоящие холода.

  • В это время завершали осенние дела, утепляли дома и брались за рукоделие.

  • Если снега нет — к неурожаю.

  • Ясный день — к крепким морозам.

  • Дым из трубы стелется по земле — к снегопаду или сырости.

  • Дым идет столбом — к морозу.

Кто родился в этот день

16 ноября родились многие известные люди:

  • Тиберий (42 до н. э.). Римский император из династии Юлиев-Клавдиев.

  • Александр Меншиков (1673). Русский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, генералиссимус.

  • Александр Колчак (1874). Российский адмирал, полярный исследователь, один из лидеров Белого движения.

  • Генрих Боровик (1929). Советский и российский писатель, журналист, публицист.

  • Лев Николаев (1937). Советский и российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки.

  • Владимир Ильин (1947). Советский и российский актер театра и кино, народный артист России.

  • Александр Малинин (1958). Российский эстрадный певец, народный артист России.

  • Сергей Галанин (1961). Российский рок-музыкант, лидер группы «СерьГа».

  • Игорь Корнелюк (1962). Российский певец, композитор и телеведущий. Автор и исполнитель песен «Дожди», «Билет на балет».

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