Какой сегодня праздник в России 24 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День моржа
Экологический праздник, учрежденный в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Дата выбрана не случайно: в конце ноября моржи покидают арктическое побережье и отправляются на зимовку, становясь особенно уязвимыми.
Международные праздники 24 ноября
В мире 24 ноября отмечают следующие международные дни:
День эволюции
День, посвященный теории эволюции и научному наследию Чарльза Дарвина. Отмечается в годовщину публикации книги «Происхождение видов».
Какие праздники отмечают 24 ноября в других странах
В отдельных странах 24 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День друзей, США. Неофициальный праздник дружбы.
День Государственного флага, Таджикистан. Национальный праздник в честь государственного флага.
Джеоргуыба. Осетинский праздник, связанный с почитанием святого Георгия.
День учителя, Турция. Профессиональный праздник педагогов.
День научной культуры, Португалия. Праздник, посвященный науке и культуре.
День Лачита, Индия. Праздник в честь национального героя.
Церковные праздники 24 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника
Византийский монах, богослов и гимнограф VIII–IX веков, настоятель Студийского монастыря. Известен защитой иконопочитания.
Праздник мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери
Чудотворный образ, известный мироточением.
День памяти блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого
Московский юродивый, почитаемый за подвижническую жизнь.
День памяти мучеников Виктора и Стефаниды
Мученики, пострадавшие за веру.
День памяти великомученика Мины Котуанского
Великомученик, пострадавший в правление императора Диоклетиана.
День памяти преподобного Мартирия Зеленецкого
Преподобный, основатель Зеленецкого монастыря.
День памяти святого мученика Викентия Августопольского
Мученик, пострадавший за христианскую веру.
Необычные праздники 24 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День угощения домовых молоком. Народный обычай оставлять молоко для домового.
Международный день вина «Карменер». Праздник сорта винограда и вина карменер.
Всемирный день сросшихся близнецов. День привлечения внимания к проблемам сиамских близнецов.
Народные праздники и приметы на сегодня 24 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Федор Студит (Федор Мороз). Считалось, что с этого дня зима окончательно вступает в свои права, начинаются крепкие морозы.
Крестьяне старались не выходить без нужды, занимались домашними делами и рукоделием.
Холодный день — к морозной зиме.
Теплый день — к мягкой зиме.
Сильный ветер — к метелям и похолоданию.
Иней с утра — к морозам.
Ясная погода — к резкому похолоданию.
Кто родился в этот день
24 ноября родились многие известные люди:
Александр Суворов (1730). Великий русский полководец, генералиссимус, не проигравший ни одного сражения. Автор труда «Наука побеждать».
Дейл Карнеги (1888). Американский педагог, писатель, автор книг по саморазвитию и общению, в том числе «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей».
Виктор Сергачев (1937). Советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
Альфред Шнитке (1934). Советский и российский композитор, один из крупнейших композиторов XX века.
Наталья Крачковская (1938). Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Известна ролями в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию».
Александр Масляков (1941). Советский и российский телеведущий, бессменный ведущий и президент клуба «КВН».
Людмила Поргина (1940). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
Эмир Кустурица (1954). Сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант. Автор фильмов «Время цыган», «Андерграунд», «Черная кошка, белый кот».
Андрей Смоляков (1958). Российский актер театра и кино, народный артист России.
Денис Шведов (1981). Российский актер театра и кино.
Светлана Светикова (1983). Российская певица и актриса.