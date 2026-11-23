Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

24 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 24 ноября отмечают День моржа, День эволюции и Федора Студита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 24 ноября.